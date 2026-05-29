Nam ca sĩ kỷ niệm 20 năm quen biết vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt", hôn má rồi nói "I love you"

Mới đây, vợ cũ của "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng cùng ca sĩ Khang Việt gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh, clip kỷ niệm cột mốc 20 năm quen biết.

Theo chia sẻ từ Khang Việt, vào tháng 5/2006, anh được bà bầu hải ngoại nổi tiếng Liên Phạm đưa sang Mỹ biểu diễn. Đây cũng là dấu mốc mở đầu cho mối quan hệ thân thiết giữa nam ca sĩ và vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng. Trải qua hai thập kỷ, cả hai vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp và luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Bà bầu Liên Phạm và ca sĩ Khang Việt trong buổi tiệc kỷ niệm 20 năm quen biết.

"Chị đã mang em sang mỹ năm 2006, 20 năm trước và ngày hôm nay chị em chúng tôi kỷ niệm 20 năm. Thêm một cái hôn được không? I love you boss. I love you", Khang Việt chia sẻ trong buổi kỷ niệm. Nam ca sĩ cũng dành nụ hôn vào má bà bầu đình đám.

Vậy Khang Việt là ai mà nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ vợ cũ "ông hoàng nhạc Việt"?

Ca sĩ Khang Việt, tên thật Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1983, là một giọng ca nam theo đuổi dòng nhạc ballad, sở hữu chất giọng trầm ấm và giàu cảm xúc. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nhờ đó niềm đam mê ca hát được nuôi dưỡng từ rất sớm.

Không chỉ được biết đến là em trai ruột của ca sĩ Hồng Ngọc và nhạc sĩ Quốc Vũ, Khang Việt còn sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Từ năm 6 tuổi, anh đã có thể vừa chơi trống vừa hát trọn vẹn trong các chương trình biểu diễn.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Khang Việt chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Không đi theo hướng có ê-kíp hậu thuẫn bài bản, nam ca sĩ lựa chọn con đường tự thân, tự đảm nhận nhiều khâu từ sản xuất âm nhạc, xây dựng hình ảnh đến sắp xếp lịch diễn. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh dần tạo dựng được chỗ đứng riêng ở cả thị trường trong nước và hải ngoại.

Định cư và hoạt động sôi nổi tại Mỹ, Khang Việt trở thành gương mặt quen thuộc ở nhiều sân khấu ca nhạc dành cho cộng đồng người Việt. Những năm gần đây, nam ca sĩ trở về Việt Nam hoạt động thường xuyên hơn nhằm tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ.

Sự nghiệp của Khang Việt gắn với dòng nhạc Pop Ballad giàu tự sự, tập trung vào những câu chuyện tình yêu, chia ly và tổn thương cảm xúc. Khán giả biết đến anh qua các ca khúc như Anh Chẳng Sao Mà, Chẳng Gì Đẹp Đẽ Trên Đời Mãi. Đến năm 2022, tên tuổi của Khang Việt bùng nổ mạnh mẽ với ca khúc Em Nên Dừng Lại, sản phẩm nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt xem và giúp nam ca sĩ phủ sóng rộng rãi hơn trên các nền tảng nhạc số.

Sau thành công này, Khang Việt tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm như Kẻ Dư Thừa, Hoa Lạc Lối, Đoạn Đường Tương Lai, đồng thời duy trì lịch lưu diễn trong và ngoài nước để đến gần hơn với người hâm mộ.