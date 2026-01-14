"Ông hoàng YouTube" gây bất ngờ khi phải vay tiền mẹ cưới vợ

Jimmy Donaldson, hay còn được biết đến với biệt danh MrBeast, hiện là nhà sáng tạo nội dung thành công nhất trên nền tảng YouTube với khoảng 460 triệu người đăng ký. Tên tuổi của anh gắn liền với những video thử thách quy mô khổng lồ, các dự án từ thiện triệu đô và gần đây nhất là chương trình thực tế Beast Games – lấy cảm hứng từ loạt phim Squid Game – với giải thưởng kỷ lục 5 triệu USD.

Mặc dù được mệnh danh là một trong những tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới, nhưng tình hình tài chính thực tế của MrBeast lại là một nghịch lý khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ News.com.au, MrBeast hiện nắm giữ hơn 50% cổ phần tại Beast Industries – doanh nghiệp đang được định giá khoảng 5 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị tài sản ròng của chàng trai 27 tuổi này ước tính rơi vào khoảng hơn 2,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới đây với tạp chí Wall Street Journal, MrBeast thẳng thắn chia sẻ rằng con số trong tài khoản ngân hàng của anh lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh cho biết số tiền mặt mình đang sở hữu thực tế chưa đến 1 triệu USD.

"Mọi người gọi tôi là tỷ phú, nhưng tôi nói đó chỉ là giá trị tài sản trên giấy tờ mà thôi. Sự thật là tôi gần như không có tiền mặt, thậm chí hiện tại tôi còn đang âm tiền và phải đi vay", nam YouTuber bộc bạch. Anh cũng thừa nhận rằng mỗi khi nói về tài chính cá nhân, anh cảm thấy khá "buồn cười" vì hầu như không ai tin vào những gì anh chia sẻ.

MrBeast còn đưa ra một so sánh thú vị: Nếu loại bỏ giá trị cổ phần tại công ty, rất có thể những người đang xem video của anh còn "giàu tiền mặt" hơn chính thần tượng của mình.

MrBeast và mẹ. Ảnh: ES

Lý giải cho nghịch lý "tỷ phú không tiền mặt", MrBeast cho biết nguyên nhân nằm ở chiến lược tái đầu tư của anh. Thay vì tích trữ của cải, anh dồn gần như toàn bộ lợi nhuận thu được quay trở lại vào việc sản xuất nội dung và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội X ca ngợi anh là tỷ phú dưới 30 tuổi duy nhất không thừa kế tài sản, MrBeast xác nhận: "Tôi có rất ít tiền mặt vì tôi tái đầu tư tất cả. Riêng trong năm 2026, tôi dự định sẽ chi khoảng 250 triệu USD chỉ để sản xuất nội dung".

Quan điểm sống của "ông hoàng YouTube" cũng rất rõ ràng: "Tôi không nghĩ nhiều về số dư trong tài khoản. Tôi chỉ tập trung tối đa vào việc làm ra những video tốt nhất có thể và xây dựng các doanh nghiệp lớn mạnh nhất có thể".

Chi tiết gây bất ngờ nhất trong những chia sẻ gần đây của MrBeast là việc anh phải nhờ đến sự hỗ trợ tài chính từ gia đình cho sự kiện trọng đại của cuộc đời. Anh tiết lộ bản thân đang phải vay tiền mẹ ruột để chi trả cho đám cưới sắp tới với vị hôn thê Thea Booysen.

"Thật trớ trêu khi tôi đang phải vay tiền mẹ để trả chi phí đám cưới. Nhưng đúng là trên giấy tờ, các doanh nghiệp mà tôi sở hữu lại có giá trị rất lớn", anh viết trên trang cá nhân.

MrBeast và vị hôn thê Thea Booysen dự sự kiện hồi tháng 4/2025. Ảnh: Instagram Thea Booysen

Theo tờ Ngôi sao, đây không phải lần đầu tiên MrBeast chia sẻ về cách quản lý tài chính "khác người" của mình. Trước đó, trong chương trình podcast The Diary of a CEO của doanh nhân Stephen Bartlett, anh từng cho biết mình không nhận lương cao mà chỉ tự trả cho bản thân một khoản vừa đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng, cốt để tài chính cá nhân "không bị âm nhưng cũng không dư thừa".