"Ông hoàng nhạc đỏ" chia tay vợ đẹp như hoa hậu, thấy sướng khi sống 1 mình trên đồi ở Thạch Thất

Được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc đỏ", NSƯT Việt Hoàn sở hữu giọng hát đầy nội lực cùng sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ.

Bên cạnh thành công trên sân khấu, cuộc sống riêng của nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi anh trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ sau nhiều năm chung sống với người vợ xinh đẹp.

Sau ly hôn, Việt Hoàn lựa chọn cuộc sống độc thân, bình yên trên ngọn đồi ở ngoại thành Hà Nội và cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc với hiện tại.

NSƯT Việt Hoàn là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc cách mạng Việt Nam

Từ chàng trai quê Thái Bình đến "ông hoàng nhạc đỏ"

NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1966 tại Thái Bình trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Anh là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, nhạc đỏ tại Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua.

Sở hữu chất giọng nam cao khỏe khoắn, giàu cảm xúc, nam ca sĩ nhanh chóng tạo được dấu ấn qua nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng. Việt Hoàn từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn, tham gia nhiều chương trình chính luận nghệ thuật quan trọng.

Việt Hoàn có sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ

Đặc biệt, bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn từng tạo nên hiện tượng của làng nhạc Việt suốt nhiều năm. Các album nổi bật như: Tâm sự người ca sĩ, Tâm sự Trường Sơn, Khúc ca vắng từ quê mẹ...... gắn liền với tên tuổi của anh.

Việt Hoàn từng công tác tại nhiều đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Năm 2006, anh được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

NSƯT Việt Hoàn chia sẻ rằng ông luôn đặt giá trị nghệ thuật lên hàng đầu, không chạy theo thị hiếu nhất thời. Chính sự bền bỉ ấy giúp Việt Hoàn duy trì vị trí vững chắc trong dòng nhạc cách mạng suốt nhiều thập kỷ.

Nam nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với Trọng Tấn, Đăng Dương, tạo nên "bộ ba nhạc đỏ" đình đám

Tìm thấy niềm vui khi sống một mình trên đồi sau những thăng trầm tình cảm

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân của Việt Hoàn cũng từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vợ cũ của nam nghệ sĩ cũng là một nữ ca sĩ. Cô sở hữu nhan sắc nổi bật và được nhiều khán giả nhận xét có vẻ đẹp như hoa hậu.

Hai người có nhiều năm chung sống và có ba người con trước khi chính thức xác nhận ly hôn. Thông tin này từng khiến không ít khán giả tiếc nuối bởi họ được xem là một trong những gia đình hạnh phúc của showbiz Việt.

Việt Hoàn và vợ cũ từng khiến nhiều người tiếc nuối khi thông báo ly hôn, cả hai chia tay trong hòa bình, vẫn cùng nhau chăm sóc con cái

Sau khi chia tay, Việt Hoàn chọn cuộc sống khá kín tiếng. Anh dành nhiều thời gian tại khu nhà đồi rộng lớn ở Thạch Thất, Hà Nội. Nơi đây có diện tích khoảng 12.000m2, được bao quanh bởi đồi núi và cây xanh với khuôn viên có nhiều nhà mái lá, nhà gỗ, hồ nước, vườn cây ăn quả và các không gian thưởng trà mang đậm nét làng quê Bắc Bộ.

Việt Hoàn tự tay lên ý tưởng thiết kế, ưu tiên vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, nứa để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tại cơ ngơi của mình, anh dành thời gian trồng cây, nuôi gà, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống bình yên giữa núi đồi, tránh xa sự ồn ào của phố thị.

Những năm gần đây, Việt Hoàn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ cho thấy sự thoải mái và hài lòng với cuộc sống độc thân sau gần 5 năm.

Khu nhà trên đồi rộng 12.000m2 của Việt Hoàn

Anh viết: "Giác ngộ: gần 5 năm độc thân… sống cho mình! Thật lòng: sướng!". Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người bất ngờ khi nam nghệ sĩ công khai nói về cảm giác hạnh phúc khi sống một mình sau biến cố hôn nhân.

Không chỉ vậy, Việt Hoàn còn bày tỏ quan điểm sống tích cực ở tuổi ngoài 50. Anh bày tỏ: "Tôi tin vào những giá trị của tôi làm hôm nay! Giàu, đẹp, khoẻ!". Có thể thấy, sau những thay đổi trong cuộc sống riêng, nam nghệ sĩ lựa chọn cách sống lạc quan và tập trung chăm sóc bản thân.

Một chia sẻ khác của Việt Hoàn cũng nhận được nhiều đồng cảm từ người hâm mộ: "Cứ thấy thêm 1 tuổi là hiền hoà hơn, an yên hơn… ở đồi thấy thích thú khi 1 mình. Làm nhiều, cầm điện thoại ít, tự nấu ăn, thêm vài ly rượu táo rồi nhớ các tình yêu của mình! Ai hơn tôi?".

Nam NSƯT hài lòng với cuộc sống một mình trên đồi

Những dòng tâm sự cho thấy nam nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Không còn áp lực của sự nổi tiếng hay những ồn ào đời tư, anh tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị như lao động, nấu ăn và sống gần gũi với thiên nhiên.

Nhiều khán giả cho rằng sự bình yên hiện tại chính là phần thưởng dành cho Việt Hoàn sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Dù đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ vẫn giữ được tinh thần tích cực và sự yêu đời.

Ở tuổi 60, Việt Hoàn vẫn đi hát, tham gia các chương trình nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là các con. Nam ca sĩ cũng thường chia sẻ hình ảnh quây quần cùng các con và thể hiện niềm tự hào về họ.