6 năm yêu, 1 đám cưới linh đình, hôn nhân của Phan Đạt kết thúc chỉ sau một năm: Góc khuất "như một người rưng"

Cái tên Phan Đạt gần đây được nhắc lại trên mạng xã hội sau khi anh có bài đăng bày tỏ quan điểm về câu chuyện liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang. Sự chú ý dành cho nam nhà sản xuất âm nhạc cũng khiến nhiều người nhớ lại cuộc hôn nhân từng gây chú ý của anh với diễn viên Phương Lan: một chuyện tình kéo dài 6 năm, đám cưới được tổ chức hoành tráng vào cuối năm 2023, nhưng chỉ một năm sau đã đi đến hồi kết. Từ người đàn ông sẵn sàng từ bỏ công việc riêng để hỗ trợ bạn gái phát triển sự nghiệp, Phan Đạt và Phương Lan cuối cùng lại trở thành hai người cũ với những quan điểm rất khác nhau về cuộc sống chung.

Cặp đôi từng được ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp

Từ chuyện tình 6 năm đến đám cưới được mong chờ

Phan Đạt và Phương Lan bắt đầu quen nhau vào tháng 8/2018. Thời điểm đó, Phương Lan đã hoạt động tại sân khấu kịch, còn Phan Đạt làm công việc văn phòng với thu nhập ổn định. Cơ duyên của cả hai bắt đầu khá tình cờ khi Đạt đến sân khấu xem một vở kịch có Phương Lan tham gia. Sau đó, anh tìm thấy tên cô trong danh sách diễn viên, chủ động nhắn tin làm quen và dần nảy sinh tình cảm.

Trong những năm yêu nhau, Phan Đạt không chỉ là người đồng hành về tình cảm mà còn tham gia hỗ trợ bạn gái phát triển sự nghiệp. Anh từng quyết định nghỉ công việc văn phòng để chuyển hướng sang quản lý, hỗ trợ Phương Lan trong việc xây dựng hình ảnh, lựa chọn trang phục, nhận show và quảng bá hoạt động nghệ thuật.

Phương Lan từng nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn với bạn trai. Cô cho biết Đạt giúp mình thay đổi theo hướng tích cực, từ phong cách cá nhân đến cách làm việc. Trong mắt nữ diễn viên, anh là người nhìn thấy tiềm năng của cô và sẵn sàng dành thời gian, công sức để hỗ trợ cô theo đuổi nghề diễn.

Năm 2020, cả hai từng dự định tổ chức đám cưới nhưng kế hoạch phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau nhiều năm gắn bó, tháng 11/2023, Phan Đạt và Phương Lan chính thức tổ chức lễ cưới tại TP.HCM. Hôn lễ có sự tham gia của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người thân, đánh dấu chặng đường mới của cặp đôi sau 6 năm yêu nhau.

Đám cưới khi ấy nhận được nhiều lời chúc phúc bởi hình ảnh một người đàn ông sẵn sàng lùi lại phía sau để bạn gái phát triển sự nghiệp. Phan Đạt từng chia sẻ rằng anh không đặt nặng việc ai nổi tiếng hơn hay kiếm được nhiều tiền hơn, điều quan trọng là hai người có thể cùng làm việc, cùng phát triển và hỗ trợ nhau.

Đáng chú ý, trong chương trình Người tôi yêu đỉnh nhất ghi hình vào tháng 8/2024, Phương Lan vẫn dành cho chồng những lời đầy tình cảm. Cô xúc động cho biết với Phan Đạt không chỉ là tình yêu mà còn là sự biết ơn, bởi anh đã từ bỏ công việc tốt để đồng hành cùng mình. Phan Đạt cũng khẳng định Phương Lan là người đầu tiên ngoài gia đình tin tưởng và ủng hộ đam mê nghệ thuật của anh.

Đám cưới mới một năm đã tan vỡ, những góc khuất phía sau lời chúc phúc

Tháng 9/2024, những dấu hiệu rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi Phan Đạt đăng tải một số trạng thái ẩn ý về chuyện tình cảm và công việc. Đầu tháng 10, trước những đồn đoán hai người chia tay, anh từng khẳng định tình cảm vợ chồng vẫn bình thường, chỉ có những bất đồng trong công việc chưa tìm được tiếng nói chung.

Tuy nhiên, đến ngày 30/11/2024, Phương Lan chính thức xác nhận cả hai đã quyết định dừng lại. Nữ diễn viên cho biết họ chia tay vì khác biệt trong quan điểm sống và công việc, không có người thứ ba xen vào. Một chi tiết đáng chú ý là dù đã tổ chức đám cưới, hai người chưa đăng ký kết hôn nên việc chia tay không cần tiến hành thủ tục ly hôn. Gia đình hai bên cũng tôn trọng quyết định của cả hai.

Ban đầu, câu chuyện được nhìn nhận như một cuộc chia tay văn minh sau khi hai người không còn tìm được tiếng nói chung. Nhưng đến tháng 12/2024, những chia sẻ từ hai phía khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn. Phương Lan đăng tâm thư nói về những bất đồng trong cuộc sống hôn nhân, cho rằng bản thân từng cảm thấy ngột ngạt vì sự kiểm soát của chồng. Cô cũng đề cập đến những vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý và sự riêng tư của mình.

Phan Đạt sau đó đăng video dài để phản hồi. Anh phủ nhận một số nội dung trong chia sẻ của vợ cũ, thừa nhận bản thân nóng tính, từng có những lúc mất kiểm soát trong tranh cãi nhưng khẳng định chưa từng bạo lực hay gắn định vị theo dõi Phương Lan. Hai người đưa ra những góc nhìn khác nhau về nguyên nhân đổ vỡ, khiến câu chuyện tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trước đó, trong một lần chia sẻ về quyết định chia tay, Phan Đạt từng nói anh vẫn còn tình cảm với Phương Lan, nhưng tư tưởng làm nghề của hai người đối lập nhau. Anh muốn sống chân thật, trong khi theo cách nhìn của anh, Phương Lan cần sự nhẫn nhịn để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Đây là quan điểm từ phía Phan Đạt, không phải kết luận chung về nguyên nhân đổ vỡ của cả hai.

Khi tình yêu không còn đủ để giữ một cuộc hôn nhân

Câu chuyện của Phan Đạt và Phương Lan khiến nhiều người tiếc nuối bởi họ từng có một hành trình yêu đương khá dài và được nhìn nhận là cặp đôi đồng hành trong cả tình cảm lẫn công việc. Thế nhưng, thời gian yêu nhau lâu không đồng nghĩa với việc hai người đã thực sự hiểu hết cách đối phương muốn sống, muốn làm nghề và giải quyết mâu thuẫn khi bước vào hôn nhân.

Có một điều đáng suy ngẫm là sự hy sinh trong tình yêu chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả hai cùng cảm thấy được tôn trọng. Một người có thể sẵn sàng từ bỏ công việc riêng để hỗ trợ người mình yêu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ luôn có cùng quan điểm về cách xây dựng sự nghiệp hay tổ chức cuộc sống. Khi những khác biệt không được giải quyết, sự đồng hành từng là điểm cộng có thể dần trở thành áp lực cho cả hai.

Từ một chuyện tình được ngưỡng mộ đến cuộc chia tay gây nhiều tranh luận, Phan Đạt và Phương Lan cho thấy một thực tế: đám cưới có thể là dấu mốc đẹp của tình yêu, nhưng không phải bảo chứng cho một cuộc hôn nhân bền vững. Sau cùng, điều quan trọng không chỉ là hai người đã từng yêu nhau nhiều thế nào, mà còn là họ có thể cùng nhau sống, thỏa hiệp và tôn trọng những khác biệt ra sao.