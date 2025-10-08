1. Góc bếp ẩm thấp: nơi gạo nhanh hỏng nhất

Đừng tưởng cứ để gạo gần bồn rửa hoặc trên sàn là tiện. Gạo hút ẩm cực mạnh, gặp không khí ẩm là lập tức mốc, thối, hoặc thu hút mối, mọt. Nếu gia đình bạn để gạo ở những góc ẩm này, nguy cơ hạt bị vi khuẩn xâm nhập cao, ăn vào dễ đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Mẹo nhỏ: Đặt gạo trong thùng hoặc hộp kín trên kệ cao, nơi thoáng khí. Nhiều nhà còn kê thùng trên một tấm gỗ khô, tránh tiếp xúc trực tiếp với nền bếp. Việc này vừa giữ gạo khô, vừa “giữ vận” cho bếp núc, theo quan niệm xưa, gia đình ít bệnh tật.

2. Nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp: tưởng sáng hóa ra hỏng

Nhiều người thấy nắng, nghĩ để gạo ở gần cửa sổ sẽ khô, lâu hỏng. Thực tế ánh nắng gay gắt khiến gạo mất ẩm, thay đổi mùi vị, lâu dần hạt bị khô, dễ nứt, hỏng. Ánh sáng mặt trời mạnh còn có thể làm gạo hấp thụ nhiệt quá mức, khiến vi khuẩn dễ sinh sôi nếu còn ẩm trong hạt.

Mẹo nhỏ: Chọn chỗ râm mát, thoáng khí. Nếu không còn lựa chọn, hãy dùng thùng kín, nắp đậy chắc chắn, hoặc đặt gói hút ẩm bên trong để hạn chế hơi nóng và ánh sáng.

3. Phòng chứa đồ lộn xộn: “mảnh đất lý tưởng” cho côn trùng

Những phòng kho, phòng chứa đồ lâu ngày ít mở thường là nơi bụi bặm và côn trùng thích trú. Nếu đặt gạo ở đây, chuột, gián, bọ có cơ hội “xâm nhập”, làm gạo mất vệ sinh, thậm chí nhiễm vi khuẩn.

Mẹo nhỏ: Chia gạo ra nhiều hộp, đặt cao, sạch sẽ. Kiểm tra định kỳ để loại bỏ hạt hỏng. Ông bà xưa cũng từng nhắc, nơi “bẩn bừa” không nên chứa thực phẩm, vừa mất lộc vừa rước bệnh.

4. Khu vực quanh bếp nấu nhiều dầu mỡ: gạo khó giữ sạch

Khu vực gần bếp chiên xào, nấu nướng luôn có khói và dầu mỡ. Gạo đặt ở đây dễ bám mùi, hút dầu, giảm chất lượng hạt. Mùi này còn lan ra không gian, lâu ngày tạo cảm giác khó chịu, ăn gạo cũng mất ngon.

Mẹo nhỏ: Để gạo cách khu vực nấu ít nhất nửa mét, hoặc dùng thùng kín. Đồng thời, vệ sinh khu vực bếp thường xuyên, không để dầu mỡ bám xung quanh thùng gạo.

5. Trong tủ lạnh: tưởng an toàn hóa ra bất lợi

Nhiều người nghĩ tủ lạnh sẽ giúp tránh mọt, côn trùng. Nhưng môi trường lạnh, ẩm thay đổi khi mở tủ đóng tủ khiến gạo dễ hút nước, vón cục, lên mùi lạ. Chưa kể, tủ lạnh chứa nhiều loại thực phẩm khác, nguy cơ nhiễm mùi và vi sinh vật vẫn còn.

Mẹo nhỏ: Hãy để gạo ở ngoài, trong thùng hoặc hộp kín. Nếu muốn tránh côn trùng, có thể đặt một túi hút ẩm bên trong hộp. Đây cũng là cách “vừa giữ gạo tươi vừa giữ phúc” theo lời ông bà xưa.

Một số mẹo tổng quát để gạo luôn sạch, an toàn và giữ vận

Luân phiên sử dụng gạo theo nguyên tắc “về trước dùng trước” để tránh tồn lâu, hỏng sớm.

Vệ sinh thùng/hộp gạo định kỳ, đặc biệt khi mua gạo mới.

Không để gạo sát tường hoặc dưới nền bếp, nơi hay có ẩm thấp.

Dùng thùng, hộp có nắp kín, đặt nơi thoáng khí.

Kiểm tra thường xuyên hạt gạo, phát hiện mùi lạ, đổi gạo kịp thời.