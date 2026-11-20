Mấy ngày nay, mạng xã hội Hàn Quốc liên tục chia sẻ loạt ảnh hậu trường của Lee Young Ae tại Melon Music Awards 2026 (MMA2026). Đứng giữa các thành viên aespa, nhóm nhạc nữ đang ở đỉnh cao, cô vẫn rạng rỡ nổi bật. Một bình luận viết "aespa còn không lọt vào mắt", và câu này nhanh chóng thành tít báo.

Rất nhiều người khác hỏi cùng một câu: có thật cô đã 55 tuổi?

Tối 14/11, Lee Young Ae lên sân khấu trao giải ở ngày đầu tiên của MMA2026 tại Gocheok Sky Dome, Seoul, năm đầu tiên lễ trao giải này kéo dài hai ngày. Trong video cô đăng lên Instagram, cô là người trao giải Album của năm, hạng mục mà BTS giành chiến thắng. Cô mặc váy trễ vai màu xanh rêu, thân trên ôm sát, chân váy xòe, kết hợp mái tóc dài uốn sóng buông nhẹ. Báo Hàn nhận xét khán phòng của một lễ trao giải K-pop bỗng như biến thành thảm đỏ liên hoan phim.

Ngày 15/11, cô đăng ảnh đứng giữa khu hậu trường ngổn ngang thiết bị sân khấu, tay cầm thẻ dẫn chương trình. Hôm sau, cô đăng tiếp loạt ảnh và viết rằng đã lâu lắm rồi mới đứng trên sân khấu một lễ trao giải âm nhạc, rất vui khi được trao cúp cho những ca khúc rực rỡ nhất năm. Cô kể tiếng hò reo và năng lượng ở Gocheok Sky Dome là điều cô nghĩ mình sẽ còn nhớ rất lâu.

Lee Young Ae trong hậu trường MMA 2026. Ảnh: Instagram

Tấm ảnh được nhắc đến nhiều nhất là ảnh chụp chung với aespa trong phòng chờ. Lee Young Ae đứng giữa Karina, Winter và các thành viên khác, cười tươi và tạo dáng thân thiện. Báo Hàn gọi cô là "người chị bằng tuổi mẹ" của aespa, và cho rằng vẻ đẹp tiết chế, cổ điển của cô càng nổi bật khi đặt cạnh phong cách mạnh mẽ, rực rỡ của nhóm nhạc trẻ.

Lee Young Ae chụp ảnh cùng aespa trong phòng chờ. Ảnh: Instagram

Chiếc váy xanh rêu ôm dáng của Lee Young Ae tại Gocheok Sky Dome. Ảnh: Instagram

Công ty quản lý của cô cũng tung thêm ảnh hậu trường với ATEEZ và NCT DREAM. Trong một tấm, cô bắt chước tạo dáng "kyu" quen thuộc của NCT DREAM, khiến fan thích thú gọi vui đây là màn "hợp nhất vũ trụ". Bộ ảnh sau đó lan sang cả Weibo của Trung Quốc.

Lee Young Ae cùng dàn idol nam trong hậu trường MMA 2026. Ảnh: Instagram

Lee Young Ae cùng dàn idol nam trong hậu trường MMA 2026. Ảnh: Instagram

Bức ảnh còn có thêm một lớp nghĩa với những người làm mẹ. Năm ngoái, Lee Young Ae từng kể con gái rất muốn trở thành idol, đã đi thử giọng, và cô để con tự theo đuổi ước mơ ấy. Nhìn người mẹ 55 tuổi đứng giữa lứa thần tượng mà con gái mình mơ được nhập hội, nhiều người thấy vừa đẹp vừa ấm lòng.

Lee Young Ae sinh năm 1971, kết hôn năm 2009 với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jung Ho Young, sau đó lùi khỏi ánh đèn sân khấu để chăm cặp song sinh một trai một gái, nay đã 15 tuổi. Câu hỏi "sao mà đẹp đến thế" đã theo cô nhiều năm, và câu trả lời nằm trong những thói quen rất đời thường mà phụ nữ tuổi 40 hoàn toàn có thể học theo.

Chạy bộ, tranh thủ mọi lúc mọi nơi

Chạy bộ là thói quen Lee Young Ae duy trì đều đặn. Trên Instagram, cô thường xuyên khoe ảnh chạy, tranh thủ bất cứ lúc nào có thể, kể cả khi đang đi công tác. Cuối tháng 5 năm nay, sang New York dự sự kiện của một thương hiệu thời trang mà cô làm đại sứ, cô vẫn dành thời gian chạy ở Central Park và đăng loạt ảnh kèm dòng chữ "Chạy bộ ở Central Park": đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, áo ba lỗ trắng, quần lửng xanh nhạt, chạy giữa hàng cây và bãi cỏ. Xong lịch trình chính thức, cô không về nước ngay mà ở lại thêm vài ngày để nghỉ ngơi.

Lee Young Ae chạy bộ ở Central Park, New York. Ảnh: Instagram

Vóc dáng thon gọn ở tuổi 55 của cô không đến từ những bài tập khắc nghiệt. Chạy bộ là một trong những bài tập aerobic đơn giản nhất mà phụ nữ ngoài 40 có thể bắt đầu ngay: nhịp tim tăng lên giúp cơ thể đốt nhiều năng lượng hơn, giảm mỡ và tốt cho tim mạch. Tuy vậy, giới chuyên môn lưu ý chỉ tập thôi thì hiếm khi đủ để giảm cân rõ rệt, mà cần đi kèm chế độ ăn hợp lý. Nếu mới bắt đầu, chị em có thể chạy chậm vài vòng rồi tăng dần, không nên ép sức ngay từ đầu.

Ở tuổi 55, Lee Young Ae vẫn tranh thủ chạy bộ cả khi đi công tác. Ảnh: Instagram

Lee Young Ae chạy bộ dưới hàng cây ở Central Park. Ảnh: Instagram

Ăn nhiều rau quả, mở đầu ngày bằng nước ấm

Chạy xong, Lee Young Ae ngồi trên bãi cỏ Central Park ăn dưa hấu. Hoa quả và rau xanh luôn có mặt trong thực đơn của cô. Khi được hỏi về bữa sáng, cô nói việc đầu tiên sau khi thức dậy là uống nước ấm để làm ấm cơ thể và giúp máu lưu thông. Sau đó cô thường hấp cà chua, bắp cải, cà rốt, súp lơ xanh rồi rưới dầu ô liu và giấm balsamic.

Lee Young Ae ăn dưa hấu sau buổi chạy. Ảnh: Instagram

Đầu năm nay, cô đăng video ghi lại buổi sáng của mình: một tách trà ấm, một thìa dầu ô liu, nửa quả táo ăn kèm bơ đậu phộng, một quả trứng luộc và đĩa mì Ý xào cà chua với hành tây, tỏi do cô tự nấu. Theo Vogue Korea, cô dễ bị lạnh nên thường mang theo trà nóng để uống trong ngày và hạn chế đồ ăn có tính lạnh.

Lee Young Ae trong một vườn cam. Ảnh: Instagram

Ra ngoài đón nắng nhưng không quên dưỡng ẩm, chống nắng

Nhiều tấm ảnh trên Instagram của Lee Young Ae chụp ngoài trời: chạy trong công viên, ngồi nghỉ trên bãi cỏ dưới nắng, dạo vườn cam hay đồi hoa. Hoạt động ngoài trời giúp tinh thần thư thái, nhưng cô vẫn giữ nguyên tắc với làn da: chống nắng là bắt buộc và dưỡng ẩm là trọng tâm. Ngay cả khi ngồi nghỉ sau buổi chạy, cô cũng lấy son dưỡng ra thoa.

Lee Young Ae thoa son dưỡng khi ngồi nghỉ trên bãi cỏ. Ảnh: Instagram

Chu trình dưỡng da của cô rất ngắn. Theo Vogue Korea, cô từng nói bôi nhiều mỹ phẩm quá thì da dễ có vấn đề, nên cô chỉ dùng kem dưỡng ẩm và dầu hoa trà, thoa kem dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày, không dùng kem mắt vì thấy nếp nhăn tự nhiên cũng đẹp. Khi rửa mặt, cô luôn xoa từ dưới lên trên để hạn chế da chảy xệ.

Trước đây có tin đồn cô uống 10 cốc nước mỗi ngày và chỉ ăn nho vào bữa tối khi giảm cân. Trên talkshow The Do Show, cô nói có thể mình từng kể như vậy hồi còn trẻ, nhưng giờ không sống như thế nữa. Theo cô, nhan sắc đến từ việc ăn uống tử tế, vận động, dùng mỹ phẩm tốt và giữ cho mình bớt căng thẳng. Năm 2025, cô tóm gọn triết lý ấy trong một câu: điều gì cũng cần chừng mực, từ ăn uống, tập luyện cho tới cách đối mặt với áp lực.

Điều khiến nhiều phụ nữ trung niên quý Lee Young Ae là cô không vẽ ra hình ảnh "đẹp tự nhiên 100%". Tháng 4/2025, trong một video trên kênh YouTube của diễn viên hài Hong Jin Kyung, cô kể mình có làm nâng cơ Density, có năm làm tới ba lần nhưng chỉ ở mức nhẹ, không làm mạnh. Cô bảo cách này ít đau mà hiệu quả tốt, và cô thích sự thay đổi từ từ, nhẹ nhàng, không gây kích ứng mạnh cho da.

Sau khi lập gia đình, Lee Young Ae sống khoảng 10 năm ở vùng quê Yangpyeong, tự trồng rau và nấu ăn cho cả nhà bằng chính những gì mình trồng được. Cô từng nói từ khi có con, cô nhận ra sống vui mới là điều quan trọng nhất. Có lẽ một phần câu trả lời cho "sao mà đẹp đến thế" nằm ở quãng đời chậm rãi ấy.

Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại Lee Young Ae trong drama mới Jae-i's Shadow, nơi cô tái hợp Yoo Ji Tae sau 25 năm.