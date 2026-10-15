Nhặt con cá trên bờ biển nướng ăn, người đàn ông 38 tuổi hôn mê, tím tái

Ngày 14/10, UBND xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một người đàn ông trong tình trạng hôn mê, cơ thể tím tái tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Định, xã Ninh Châu.

Trước đó, ngày 12/10, Công an xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng kiểm tra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Định, xã Ninh Châu. Tại khu vực bờ biển, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trong tình trạng hôn mê, tím tái.

Tổ công tác của Công an xã Ninh Châu phát hiện đưa nạn nhân bị ngộ độc cá nóc đi cấp cứu. Ảnh: CAXNC/Sức khỏe & Đời sống.

Theo Sức khỏe & Đời sống , nạn nhân được đưa đến Trạm Y tế Hải Ninh hỗ trợ sơ cứu ban đầu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh để cấp cứu. Danh tính bệnh nhân được xác định là H.V.S. (38 tuổi, trú xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị).

Theo bác sĩ Lê Văn Hương, Trưởng Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh, khi nhập viện bệnh nhân lừ đừ, mệt lả, yếu cơ tứ chi, cứng cơ hàm… Khai thác nhanh, bệnh nhân cho biết trong lúc di chuyển dọc bờ biển thì phát hiện cá nóc chết trên bãi biển thì nướng để ăn.

Sau khi ăn có các biểu hiện bất thường rồi nằm gục trên bãi biển. Bệnh nhân được truyền dịch, thở oxy rồi chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Tại bệnh viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, bác sĩ ghi nhận các triệu chứng điển hình của ngộ độc cá nóc.

Sau hơn 1 ngày điều trị, được các bác sĩ thực hiện biện pháp hỗ trợ thải độc, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và xuất viện.

Liên quan vụ việc, Công an xã Ninh Châu cảnh báo cá nóc chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây tê liệt thần kinh, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Độc tố trong cá nóc không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín hoặc chế biến theo cách thông thường.

Công an xã Ninh Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt cá nóc làm thực phẩm, không chế biến hoặc sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có dấu hiệu nghi ngộ độc sau khi ăn cá, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không tự ý điều trị tại nhà.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Thanh Niên)