Ở tuổi 40, tôi giảm một nửa việc nhà nhờ 7 nguyên tắc này để nhà vẫn gọn gàng mà không kiệt sức

Sau hơn mười năm xoay xở giữa công việc, con cái và hàng núi việc lặt vặt, tôi nhận ra một sự thật: Nhà bừa bộn không phải vì mình lười. Mà vì mình làm sai cách.

Dưới đây là 7 nguyên tắc đã giúp tôi giảm một nửa khối lượng việc nhà – mà nhà vẫn sáng sủa, thoáng và dễ chịu.

1. Ưu tiên đúng chỗ - không phải cái gì cũng cần làm mỗi ngày

Có một thời tôi lau cả tay nắm cửa mỗi tối. Giờ nghĩ lại chỉ muốn… tự cười mình. Thực tế, trong nhà chỉ có hai khu vực cần chăm sóc hằng ngày: bếp và phòng tắm. Vì đây là nơi tích tụ vi khuẩn và mùi nhanh nhất.

Việc tối giản mỗi ngày của tôi gồm:

- Lau bếp và mặt bàn sau khi nấu

- Rửa bát trong ngày

- Vét khô nước trong bồn rửa

- Đổ rác

- Lau nhanh lavabo nếu có vệt nước

Tổng thời gian: chưa đến 10 phút.

Những việc như lau kính phòng tắm kỹ, dọn tủ quần áo, lau cửa sổ… tôi phân bổ theo tháng hoặc theo mùa. Không làm mỗi ngày, nhưng làm đúng nhịp.

Giảm một nửa việc nhà bắt đầu từ việc bỏ thói quen “việc gì cũng phải sạch ngay”.

2. Dọn đồ quan trọng hơn dọn bụi

Tôi từng nghĩ mình dọn chưa đủ kỹ. Nhưng sự thật là tôi có quá nhiều đồ.

Tủ kệ chật cứng. Mặt bàn đầy quà tặng, đồ lưu niệm, đồ “phòng khi cần”. Nhà bừa không phải vì bụi – mà vì đồ.

Giờ tôi áp dụng một nguyên tắc rất đơn giản: Thứ gì không dùng trong 3 tháng (trừ đồ mùa vụ), sẽ được xem xét loại bỏ.

Cho đi, quyên góp hoặc bỏ. Không giữ vì áy náy.

Khi không gian rộng ra, việc lau dọn trở nên nhẹ nhàng đến bất ngờ. Bụi ít bám hơn. Mặt bàn trống nên chỉ cần một đường khăn là xong.

Giảm đồ chính là cách giảm việc nhà nhanh nhất.

3. Cất đồ gần nơi dùng

Đây là nguyên tắc thay đổi hoàn toàn căn nhà tôi.

Trước đây, tất ở phòng ngủ, nhưng gia đình tôi lại mang tất khi ra vào nhà. Thế là mỗi sáng lại đi tìm. Giờ tôi để sẵn tất sạch ở tủ lối vào.

Bấm móng tay đặt trong ngăn bàn trà. Khăn lau tay đặt gần bếp. Túi rác dự phòng đặt ngay dưới thùng rác.

Nguyên tắc là: đồ ở nơi mình dùng nó.

Khi cất đúng chỗ thuận tiện, mọi người tự giác trả đồ về chỗ cũ hơn rất nhiều. Nhà bớt bừa đi một nửa mà không cần nhắc nhở.

4. Nếu máy làm được, đừng dùng sức người

Tuổi 40 rồi, tôi không còn tự hào vì “tay tôi lau sạch hơn robot”. Máy rửa bát, robot hút bụi, máy hút bụi cầm tay – nếu có điều kiện, tôi khuyên nên đầu tư.

Thời gian tiết kiệm được không chỉ là thời gian. Đó là năng lượng. Và năng lượng ở tuổi này đáng giá hơn rất nhiều so với vài triệu đồng ban đầu.

5. Việc nhà phải được “nhìn thấy” thì mới chia được

Việc nhà mệt nhất không phải ở chỗ làm – mà ở chỗ… không ai thấy. Tôi từng nghĩ chồng không chia sẻ. Nhưng hóa ra anh ấy không biết có bao nhiêu việc cần làm.

Tôi lập một bảng việc nhà đơn giản gồm:

- Việc cần làm

- Tần suất

- Người phụ trách

Không cần chia đều tuyệt đối. Nhưng khi mọi việc được ghi rõ, ai cũng thấy khối lượng thực tế lớn thế nào.

Trong nhà tôi, quy định là: mỗi người hoàn thành phần việc của mình trước cuối tuần. Tôi còn đánh dấu hoàn thành sau mỗi việc.

6. 3 mẹo nhỏ giúp giảm việc nhà đáng kể

Tôi học được nhiều mẹo hay trên mạng, và có vài cái thực sự hiệu quả:

1. Lồng sẵn nhiều túi rác trong thùng: Khi thay chỉ cần kéo ra lớp trên cùng. Nếu túi rách còn lớp lót phía dưới.

2. Đặt “hộp tha thứ” trên bàn: Một chiếc hộp nhỏ để gom đồ lặt vặt: hóa đơn, dây sạc, gói hàng. Cuối tuần dọn 5 phút là xong. Quan trọng là mặt bàn luôn gọn.

3. Treo thùng rác tường trong bếp và phòng tắm: Tiết kiệm diện tích sàn và lau nhà dễ hơn nhiều.

Những chi tiết nhỏ như vậy giúp tiết kiệm thời gian mỗi ngày mà mình không nhận ra.

7. Cho phép mình… không hoàn hảo

Đây là điều khó nhất. Có những ngày tôi mệt. Nhà chưa gọn. Bếp còn vài vết nước. Trước đây tôi sẽ tự trách mình, giờ thì không.

Mỗi gia đình có tiêu chuẩn riêng. Nhà không phải phòng trưng bày. Quan trọng là mình và người thân cảm thấy dễ chịu khi sống trong đó.

Khi thiếu năng lượng, tôi chọn bỏ qua có chọn lọc. Chờ lúc khỏe hơn sẽ làm. Điều chỉnh nhịp sống theo trạng thái của mình cũng là một cách quản lý nhà cửa.

Ở tuổi 40, tôi hiểu rằng giữ nhà gọn gàng không cần hy sinh sức khỏe hay cảm xúc. Giảm một nửa việc nhà không phải là làm nhanh hơn – mà là làm thông minh hơn.

Chăm đúng điểm, bớt đồ thừa, đặt đồ đúng chỗ, nhờ máy móc, chia sẻ công việc và cho phép mình không hoàn hảo.

Nhà vẫn sạch. Tôi vẫn còn năng lượng. Và buổi tối không còn là cuộc đua với cây lau nhà nữa. Có lẽ đó mới là sự thoải mái thật sự của một người phụ nữ bước qua tuổi 40.