40 tuổi, tôi mới chọn mua đúng: 8 thiết bị gia dụng ít được nhắc đến nhưng dùng cực kỳ lời

Năm ngoái, tôi mua khá nhiều thiết bị gia dụng nhỏ. Có món mua về xếp xó, có món dùng vài lần rồi quên. Nhưng cũng có những món - thoạt nhìn rất “chuyên dụng”, thậm chí bị đánh giá thấp - lại trở thành thứ tôi dùng đều đặn mỗi ngày.

Điểm chung của chúng là: không phải đồ “phải có”, nhưng đã quen rồi thì rất khó bỏ. Dưới đây là 8 thiết bị như vậy.

1. Máy sấy giày kiểu treo ngược - giải pháp cho mùa nồm ẩm

Nhìn qua thì khá kỳ lạ, thậm chí hơi… thừa. Nhưng nếu bạn từng sống qua mùa mưa, mùa nồm, hoặc có trẻ nhỏ – bạn sẽ hiểu giá trị của món này.

Máy sấy giày kiểu treo ngược cho phép thoát nước nhanh, sấy bằng khí nóng ở nhiệt độ vừa phải (40–65°C), giúp giày khô đều từ bên trong mà không làm bong keo hay nứt da như phơi nắng gắt.

Điểm tôi thích nhất:

Giày khô nhanh, không mùi ẩm

Không cần phơi giày ra sàn ban công

Giảm nguy cơ vi khuẩn, nấm mốc

Nhược điểm duy nhất là cần chỗ cất, không hợp nhà quá chật.

2. Máy giặt đồ lót mini dạng cốc - nhỏ nhưng “đúng việc”

Tôi từng không mấy thiện cảm với máy giặt đồ lót. Nhưng loại dạng cốc, nhỏ gọn, đặt vừa trên bồn rửa hoặc tủ giặt, lại khiến tôi đổi ý.

Ưu điểm lớn nhất là:

- Giặt nhanh đồ lót, tất – không cần giặt tay

- Phù hợp nhà không có chỗ lắp máy riêng

- Có thể phân loại đồ, đảm bảo vệ sinh

Không thay thế máy giặt lớn, nhưng là giải pháp rất ổn cho đồ cá nhân.

3. Bàn chải chà lưng gắn tường - vừa làm sạch vừa thư giãn

Nghe hơi buồn cười, nhưng dùng rồi mới thấy… nghiện.

Thiết bị này gắn cố định lên tường, có thể:

- Chà lưng

- Thoa sữa tắm

- Massage nhẹ khi tắm

Đầu chải tháo rời được để vệ sinh, có phiên bản thay bằng đầu massage. Cảm giác như spa mini trong phòng tắm, đặc biệt phù hợp người lớn tuổi hoặc ai hay đau mỏi vai lưng.

4. Nồi cơm điện tách rời - một thân máy, nhiều công năng

Thoạt nhìn giống nồi cơm điện cao cấp, nhưng điểm đáng tiền là thiết kế tách rời phần đế nhiệt.

Chỉ với một thân máy, bạn có thể:

- Nấu cơm

- Nấu canh

- Lẩu

- Áp chảo

- Nướng nhẹ

Rất phù hợp với:

Người mới dọn nhà

- Căn hộ nhỏ

- Gia đình muốn giảm số lượng thiết bị bếp

5. Robot làm sạch giường - “cứu tinh” nhà có thú cưng

Nếu nhà bạn nuôi mèo hoặc chó, bạn sẽ hiểu việc lông – bụi – mạt giường mệt thế nào.

Robot làm sạch giường hoạt động gần giống robot hút bụi, nhưng chuyên cho bề mặt nệm:

- Tự chạy

- Hút bụi, lông

- Có tia UV hỗ trợ khử khuẩn

- Tránh rơi mép giường khá tốt

Tôi bật máy và… làm việc khác. Với tôi, thế là đủ giá trị.

6. Lược massage da đầu - thư giãn thật sự sau một ngày dài

Không chỉ là lược. Đây là thiết bị:

- Rung massage da đầu

- Có đèn nhiệt đỏ

- Một số loại hỗ trợ tinh dầu

Cảm giác khi dùng rất dễ chịu, nhất là buổi tối. Vừa gỡ rối tóc, vừa thư giãn đầu óc. Không thay thế chăm sóc chuyên sâu, nhưng rất đáng để tự chiều mình.

7. Máy điều hòa siêu mỏng, gọn như quyển sách

Món này khiến tôi bất ngờ nhất về thiết kế.

- Mỏng

- Nhẹ

- Có thể đặt bàn, treo dưới bàn làm việc

- Có cả chế độ thổi mát nhẹ

Rất hợp người hay lạnh tay chân, dân văn phòng, hoặc nhà chung cư cũ cách nhiệt kém.

8. Máy tạo ẩm không phun sương - yên tĩnh và dễ chịu

Khác với máy tạo ẩm truyền thống, loại không phun sương:

- Không tạo hơi nước bốc lên

- Độ ồn rất thấp

- Độ ẩm tăng đều, không gây khó chịu

Đặc biệt phù hợp phòng ngủ, phòng có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Lời kết

8 thiết bị trên không phải thứ “phải mua”. Nhưng nếu đúng nhu cầu, đúng hoàn cảnh, chúng có thể giúp cuộc sống:

- Dễ chịu hơn

- Gọn gàng hơn

- Và… vui hơn một chút

Có những món đồ chỉ cần dùng đúng chỗ, là tự khắc thấy “tiền bỏ ra không uổng”.