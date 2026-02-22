Nhà có thể cũ nhưng đừng bao giờ để bẩn: 9 mẹo dọn dẹp giúp nhà sáng như mới, làm một lần sạch lâu

Những khu vực như bếp, máy hút mùi, ống thoát nước hay sàn gỗ… nếu làm theo thói quen sẽ rất mệt. Nhưng chỉ cần thay đổi một chút phương pháp, công việc nhẹ đi thấy rõ, mà kết quả thì “đã mắt” hơn hẳn.

Dưới đây là 9 mẹo dọn dẹp thực tế, dễ làm, không tốn nhiều công sức nhưng giúp nhà luôn trông như mới.

1. Làm sạch bếp nấu: Ngâm trước, chà sau

Bếp là nơi dễ tích tụ dầu mỡ nhất. Lau mỗi ngày vẫn không đủ nếu không xử lý lớp bám lâu ngày.

Cách làm hiệu quả:

- Tháo rời khay và giá đỡ bếp.

- Ngâm trong nước sôi pha dung dịch tẩy rửa oxy khoảng 4 tiếng (vết cứng đầu có thể để qua đêm).

- Sau khi dầu mỡ mềm ra, chà nhẹ sẽ sạch nhanh hơn rất nhiều.

- Mặt bếp lau lại bằng khăn khô để tránh vệt nước.

Nhìn mặt bếp sáng bóng, tự nhiên có cảm hứng nấu ăn hẳn.

2. Vệ sinh máy hút mùi: Ba bước “tháo – ngâm – chà”

Lưới lọc máy hút mùi là “ổ chứa” dầu mỡ thật sự.

Cách làm:

- Tháo lưới lọc.

- Ngâm nước sôi + dung dịch tẩy rửa oxy khoảng 4 giờ.

- Chà nhẹ, sau đó xả lại bằng nước nóng (để dầu không đông cứng lại).

Nếu lưới quá cũ và bám bẩn lâu năm, thay lưới mới đôi khi còn tiết kiệm thời gian hơn. Nhớ kiểm tra đúng mẫu máy trước khi mua.

3. Nồi inox ố vàng: Dùng bột chuyên dụng và chà một chiều

Nồi inox sau thời gian sử dụng sẽ có vệt cháy, xỉn màu.

Cách xử lý:

- Tráng nồi bằng nước nóng.

- Rắc bột làm sạch inox chuyên dụng.

- Dùng miếng cọ nhúng nước nóng, chà theo một hướng cố định.

Kết quả là bề mặt sáng gần như mới. Lưu ý: không chà vòng tròn để tránh xước.

4. Cống rãnh nhà tắm: Đeo găng, làm kỹ một lần

Khe rãnh và ống thoát nước dễ bám cặn, tóc, mảng vi khuẩn.

Cách làm:

- Đeo găng tay, khẩu trang.

- Đổ dung dịch làm sạch chuyên dụng vào.

- Dùng bàn chải nhỏ chà kỹ.

- Che khăn khi rút cọ ra để tránh nước bắn.

Sau khi làm sạch, mùi hôi giảm hẳn, phòng tắm thoáng hơn rõ rệt.

5. Vòi chậu rửa: Ngâm giấm trắng qua đêm

Cặn vôi ở đầu vòi khiến nước chảy yếu và nhìn mất thẩm mỹ.

Cách làm:

- Đổ giấm trắng vào túi nilon.

- Bọc kín đầu vòi, cố định bằng dây chun.

- Ngâm qua đêm.

- Sáng hôm sau chà nhẹ bằng bàn chải.

Cặn vôi bong ra dễ dàng, vòi nước sáng trở lại.

6. Gương và phụ kiện inox: Giấm + nước rửa chén

Một hỗn hợp đơn giản:

- Giấm trắng + nước rửa chén (không cần pha loãng).

- Dùng miếng cọ mềm lau lên vòi nước, phụ kiện, gương.

- Rửa lại bằng nước sạch.

- Lau khô bằng khăn khô mịn.

Phòng tắm sáng bóng hơn hẳn, không còn vệt ố mờ.

7. Ống thoát nước máy giặt: Đừng bỏ quên

Nhiều người không bao giờ vệ sinh khu vực này.

Nên làm 1–2 tháng/lần:

- Trải khăn dưới sàn trước khi mở.

- Xả hết nước tồn đọng.

- Lau sạch tóc, cặn bẩn bám quanh nắp và đầu ống.

Mẹo nhỏ: Có thể cắt chai nhựa thành hình muỗng để che miệng cống khi mở, tránh nước tràn ra ngoài.

8. Bệ cửa sổ và khe cửa: Lau hai lần khác nhau

Bụi bám lâu ngày rất dễ tích tụ ở bệ cửa.

Cách làm:

- Dùng bàn chải nhỏ làm bong bụi.

- Lau bằng khăn ẩm.

- Sau khi khô, lau lại lần nữa bằng khăn khô mịn.

Phương pháp này cũng áp dụng tốt cho gạch ốp tường và mặt kính.

9. Sàn gỗ: Lau đúng cách để không để vệt nước

Sàn gỗ rất dễ hỏng nếu lau quá ướt.

Cách làm hiệu quả:

- Quét sạch bụi trước.

- Pha hỗn hợp: một ít nước rửa chén + giấm trắng + nước nóng vào bình xịt.

- Xịt nhẹ lên sàn, lau bằng cây lau phẳng.

- Lau lại lần cuối bằng khăn khô.

Sàn khô nhanh, không vệt nước, mùi cũng dễ chịu hơn.

Vì sao nhà sạch giúp tinh thần tốt hơn?

Một không gian sạch không chỉ đẹp mắt mà còn giảm áp lực tâm lý. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng môi trường sống gọn gàng giúp cải thiện tập trung và giảm căng thẳng.

Nhà có thể không mới, không rộng, nhưng nếu sạch và sáng, cảm giác sống trong đó khác hẳn. Dọn đúng cách không khiến bạn mệt – ngược lại còn tạo cảm giác kiểm soát được cuộc sống của mình.

Tóm lại: Dọn dẹp không phải làm nhiều, mà là làm đúng. Nắm được phương pháp phù hợp, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và cả tâm trạng.

Nhà cũ không sao. Nhưng để bẩn là mình đang tự làm mình mệt thêm.