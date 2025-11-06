Ở nhà chăm con 5 năm, đi làm lại tôi sốc vì câu nói của sếp mới: "Em là vợ ai mà xinh thế?"

5 năm ở nhà chăm con, tôi tưởng ngày quay lại công sở sẽ là cơn ác mộng. Đầu tóc thì lúc nào cũng buộc vội, đầu óc chỉ quanh quẩn chuyện ăn gì, ngủ mấy tiếng, còn mấy kiến thức cũ cứ như file trong đầu bị bụi phủ lên một lớp dày cộp. Vậy mà cuối cùng, thứ khiến tôi sốc nhất lại không phải KPI, không phải deadline, mà là… lời khen của sếp mới.

Tôi làm marketing ở một công ty nội thất, trước kia cùng phòng với chồng. Hai đứa cùng vào từ thời thực tập sinh, cùng viết content, cùng chạy deadline và cùng… chạy mưa về nhà trọ 3km, sau này mới nên duyên. Chồng tôi thuộc kiểu người không bon chen, ít nói, làm nhiều hơn khoe. Ai ngờ, trong 5 năm tôi ở nhà, anh ấy cố gắng vượt ngưỡng để tôi có 1 cuộc sống đủ đầy.

Ngày đầu tiên quay lại, tôi lau nhẹ lớp son mới tô, chỉnh áo sơ mi chống nhăn, tự nhủ: "Con đã lớn, mẹ quay lại chinh chiến rồi đây!". Bước vào phòng, ai cũng ồ à, bảo tôi trẻ hơn mấy chị mới cưới. Có người còn trêu chồng tôi tốt chăm, vợ ngày càng xinh ra. Mọi người đang nói cười vui vẻ thì cánh cửa phòng bật mở.

Sếp mới bước vào, mặc vest, mặt nghiêm, bật thẳng phong thái sếp tổng. Tôi hơi ngạc nhiên vì vốn anh hay mặc sơ mi kẻ. Chưa kịp hoàn hồn, anh quay sang tôi, gật đầu nhẹ và thốt ra một câu khiến cả phòng cứng đờ: "Em là vợ ai mà xinh thế?".

Tôi suýt nghẹn. Nhìn quanh, cả phòng nháo nhào trêu tôi, bảo đã rất cố gắng giữ bí mật vì chồng tôi mới lên chức được 1 tháng. Tôi thì đỏ mặt, dằn lòng nhắc mình đừng để "tiểu tam công sở" tưởng có phim ngôn tình.

Thấy tôi đứng đơ chồng tôi còn trêu "đúng như phim em hay xem chưa, tổng tài và cô vợ nhỏ".

Cuộc họp sau đó trôi qua bình thường, nhưng tôi thừa hiểu, đi làm cùng chồng mà chồng lại là sếp không phải chuyện đùa, rất nhiều áp lực.

Đúng là "đi làm gặp sếp chồng" khác gì làm dâu gặp mẹ chồng cấp trên phải tươm tất từ chữ ký đến lề thói.

Nhưng có một sự thật là, nhìn chồng tôi uy nghiêm chỉn chu trên bàn họp, tôi bỗng thấy động lực quay lại công việc mạnh mẽ hơn hẳn. Hóa ra, 5 năm ở nhà chưa làm tôi thành bà nội trợ, vẫn còn chút lửa trong nghề và một chút tự hào vì chồng "lên hương" mà không cần phụ thuộc vào ai.

Vậy đó chị em ạ, lấy chồng cùng công ty vừa vui vừa… run. Nhưng nếu hai người đủ tôn trọng nhau, biết tách bạch việc công – tư, thì có khi công sở lại là nơi "yêu lại từ đầu" đấy!