Ở độ tuổi 30, dù là nam hay nữ, bạn cũng cần đề phòng và kiểm tra gấp 5 vấn đề sức khỏe này nếu không muốn già xấu lại yếu ớt từ trong ra ngoài

Có rất nhiều thứ để bạn ăn mừng ở độ tuổi 30. Bạn có một gia đình trẻ, có thể đã tìm thấy sự an toàn trong sự nghiệp mà bạn đã chọn, hoặc đã quyết định tự mình đi lên và thành lập một doanh nghiệp nhỏ. Bạn không làm quá tệ. Ngoại trừ bây giờ bạn thường thấy mình xuất hiện những cơn đau nhức vai, hông... liên tục.



Nếu bạn có một lối sống khỏe mạnh, chỉ cần khoảng 50% ở độ tuổi 20, những cơn đau nhức đó có thể đi cùng với tuổi tác. Nhưng nếu bạn đã nuông chiều bản thân hơn thế, sống kém lành mạnh hơn thế, bạn có thể muốn bắt đầu ăn ít thịt đỏ hơn, tăng cường hoạt động thể chất và tự kiểm tra y tế để xem bộ phận nào trên cơ thể chúng ta có thể cần điều chỉnh.

Dưới đây là 5 vấn đề sức khỏe bạn cần hết sức chú ý ở độ tuổi 30, đảm bảo cho cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài:

Sỏi thận

Sỏi thận được tạo ra khi các chất trong nước tiểu kết tinh và kết hợp với nhau. Sỏi thận nhỏ có thể đi ra khỏi cơ thể trong khi đi tiểu, nhưng sỏi lớn hơn thì không thể. Điều này khiến bạn phải trải qua cơn đau cùng cực vì những viên sỏi ngăn chặn dòng chảy của tử cung hoặc bị dồn vào thận.

Sỏi thận là căn bệnh phổ biến nhất ở những người trong độ tuổi từ 30 đến 50. Nguy cơ tăng lên khi bạn bị nhiễm trùng đường tiết niệu thường xuyên và gia đình bạn có tiền sử mắc bệnh này.

Biện pháp: Theo Webmd, hãy uống nhiều nước để giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Khi bị sỏi thận, bạn có đến 50% nguy cơ phát triển thành sỏi to như trái bóng trong vòng 7 năm liên tục.

Chẩn đoán sỏi thận có thể được thực hiện thông qua: siêu âm; chụp cắt lớp tĩnh mạch (IVP); chụp cắt lớp vi tính (CT).

2. Tiền tiểu đường và tiểu đường

Bệnh tiểu đường dễ hình thành khi cơ thể thường xuyên nạp carbohydrate thành năng lượng, khiến đường tích tụ trong máu. Mặc dù những người có thành viên gia đình mắc bệnh tiểu đường dễ mắc bệnh hơn nhưng điều đó không có nghĩa là bạn miễn dịch chỉ vì người thân không mắc bệnh.

Trên thực tế, ngày càng có nhiều người mắc bệnh tiểu đường, đó là khi lượng đường trong máu vượt quá mức bình thường nhưng không đủ cao để được chẩn đoán là bệnh tiểu đường. "Nếu không có sự can thiệp, tiền tiểu đường có khả năng trở thành bệnh tiểu đường loại 2 trong 10 năm hoặc ít hơn", Mayo Clinic nói.

Bệnh tiểu đường loại 1 thường xuất hiện ở thời thơ ấu và loại 2 thường phát triển sau tuổi 40. Bệnh tiểu đường sẽ tiến triển nặng hơn nếu không được điều trị - nó có thể dẫn đến biến chứng như bệnh tim và bệnh thận mạn tính.

Biện pháp: Ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn. Theo Webmd, giảm 10% trọng lượng cơ thể có thể giảm nửa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Chẩn đoán có thể được thực hiện thông qua: Xét nghiệm máu.

Tiền tăng huyết áp và tăng huyết áp (huyết áp cao)

Huyết áp cao hoặc tăng huyết áp là khi tim làm việc quá sức để bơm máu, khi không được điều trị, có thể làm hỏng tim và dẫn đến các tình trạng đe dọa đến tính mạng như bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận. Nguy cơ huyết áp cao tăng khi bạn già đi.

Mặc dù huyết áp cao là phổ biến hơn ở người già, người lớn ở độ tuổi 30 cũng có thể có thể phát triển tiền cao huyết áp - huyết áp hơi cao hơn bình thường - có thể tiến triển thành cao huyết áp.

Biện pháp: Nguyên nhân chính xác dẫn đến huyết áp cao đến nay vẫn chưa thực sự rõ ràng nhưng thay đổi lối sống đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ phát triển. Vì thế, hãy:

- Ăn một chế độ ăn uống cân bằng và giữ một trọng lượng khỏe mạnh.

- Tập luyện đêu đặn.

- Tránh uống rượu.

- Không hút thuốc.

- Ngủ đủ và đảm bảo ngủ ngon.

Chẩn đoán có thể được thực hiện thông qua: nhiều xét nghiệm liên quan đến huyết áp.

Bệnh gan nhiễm mỡ

Có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ chính: bệnh gan do rượu (ALD) và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). ALD là do uống quá nhiều rượu.

Nếu bạn thường xuyên uống rượu, điều quan trọng là phải kiểm tra gan càng sớm càng tốt vì ALD thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi gan bị tổn thương nghiêm trọng.

Trong khi đó, nguyên nhân dẫn đến bệnh gan không do rượu vẫn chưa rõ ràng nhưng nó phổ biến nhất ở những người trung niên và những người thừa cân.

Biện pháp: Hạn chế uống rượu, ăn thịt đỏ và thức ăn nhiều dầu mỡ.

Chẩn đoán có thể được thực hiện thông qua: xét nghiệm máu.

Cholesterol cao

Bạn có biết rằng một trong hai người Philippines từ 20 tuổi trở lên có thể sẽ có một người bị cholesterol cao? Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Thực phẩm và Dinh dưỡng (DOST-FNRI), 46,9% người Philippines rơi vào tình trạng này. Cholesterol là một loại chất béo trong máu của bạn. Quá nhiều chất béo trong cơ thể có thể dẫn đến tình trạng tích tụ trong các động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Biện pháp: Hạn chế hoặc từ bỏ một số loại thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao. Kiểm soát lượng chất béo bão hòa (có trong thịt động vật), chất béo chuyển hóa (có trong thực phẩm chế biến sẵn) và sữa. Đồng thời cần giữ cơ thể ở mức cân nặng cân đối vì chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên và có chu vi vòng eo lớn khiến bạn có nguy cơ bị cholesterol cao.

Chẩn đoán có thể được thực hiện thông qua: xét nghiệm máu.

Các xét nghiệm thông thường khác bạn nên làm ở độ tuổi 30 bao gồm xét nghiệm pap smear (để kiểm tra ung thư cổ tử cung), xét nghiệm HPV và kiểm tra ngực (để kiểm tra các khối u và những thay đổi đáng ngờ khác ở ngực) cho phụ nữ, và tinh hoàn và tuyến tiền liệt (ở tuổi 40) dành cho nam giới.

(Nguồn: Webmd, Mayoclinic)