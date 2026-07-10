Ở công sở, người nói ít làm nhiều thường đáng tin hơn người khéo miệng mà rỗng việc

Theo thời gian, nhiều người nhận ra rằng giá trị của một đồng nghiệp không nằm ở những lời hứa hẹn, mà ở những gì họ thực sự làm được.

Có những người rất giỏi tạo ấn tượng, nhưng chỉ thời gian mới cho thấy ai thật sự có năng lực

Khi mới bước vào một tập thể, chúng ta thường dễ bị thu hút bởi những người hoạt ngôn. Họ biết cách mở đầu câu chuyện, biết cách tạo bầu không khí sôi nổi trong các cuộc họp và luôn xuất hiện với hình ảnh đầy tự tin. Họ có thể nói rất nhiều về kế hoạch, mục tiêu hay những ý tưởng lớn, khiến người khác tin rằng đây là người có năng lực và đáng để kỳ vọng. Thế nhưng, sau vài tháng làm việc chung, nhiều người mới nhận ra khoảng cách giữa lời nói và kết quả đôi khi lại rất xa. Những dự án từng được hứa hẹn sẽ hoàn thành nhanh chóng vẫn liên tục trì hoãn, những công việc nhận về rất hào hứng lại phải để người khác đứng ra xử lý, còn mỗi khi xảy ra vấn đề, họ thường có nhiều lý do để giải thích hơn là tìm cách khắc phục.

Ngược lại, có những đồng nghiệp gần như không bao giờ là người phát biểu nhiều nhất trong cuộc họp. Họ không thích thu hút sự chú ý, cũng hiếm khi kể lể mình bận đến đâu hay đã cố gắng như thế nào. Điều họ làm là lặng lẽ hoàn thành phần việc của mình đúng thời hạn, chủ động hỗ trợ khi tập thể cần và chỉ lên tiếng khi thật sự có điều cần nói. Có thể ban đầu họ không phải người nổi bật nhất, nhưng càng làm việc lâu, mọi người càng có xu hướng tìm đến họ mỗi khi cần một người đủ trách nhiệm để giao việc.

Đó cũng là lý do nhiều nhà quản lý chia sẻ rằng, khi đánh giá một nhân sự, họ không nhìn vào việc người đó nói hay đến đâu mà quan sát cách họ thực hiện công việc trong suốt một khoảng thời gian. Bởi lời nói có thể tạo ấn tượng trong vài phút, nhưng kết quả mới là điều quyết định niềm tin lâu dài.

Sự chuyên nghiệp không nằm ở việc nói mình giỏi, mà ở việc để kết quả lên tiếng

Trong bất kỳ môi trường làm việc nào cũng sẽ có những người thích nói về dự định nhiều hơn hành động. Họ thường xuyên nhắc đến những mục tiêu lớn, những kế hoạch đầy tham vọng hoặc những cơ hội sắp đến với mình. Điều đó không sai, bởi ai cũng cần chia sẻ ý tưởng để tạo động lực. Tuy nhiên, nếu lời nói luôn nhiều hơn hành động, sự hào hứng ban đầu sẽ dần mất đi giá trị.

Người thật sự chuyên nghiệp thường không dành quá nhiều thời gian để chứng minh bản thân bằng lời. Họ hiểu rằng công việc luôn có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng. Một bản báo cáo hoàn chỉnh, một dự án về đúng tiến độ hay một khách hàng hài lòng sẽ có sức thuyết phục hơn rất nhiều so với những lời khẳng định rằng mình đã cố gắng ra sao.

Thực tế cũng cho thấy, những người làm được việc thường không quá bận tâm đến việc phải giành lấy sự chú ý. Họ dành thời gian để học thêm kỹ năng, cải thiện chuyên môn và xử lý từng đầu việc một cách chỉn chu. Khi thành quả xuất hiện, người khác sẽ tự nhìn thấy năng lực của họ mà không cần bất kỳ màn giới thiệu nào.

Điều này không có nghĩa người hướng nội hay ít nói luôn giỏi hơn người hoạt ngôn. Vấn đề nằm ở chỗ lời nói và hành động cần song hành với nhau. Một người có khả năng giao tiếp tốt sẽ càng được đánh giá cao nếu họ cũng hoàn thành công việc xuất sắc. Ngược lại, sự khéo léo trong giao tiếp sẽ dần mất tác dụng nếu kết quả thực tế không tương xứng với những gì họ thể hiện.

Càng trưởng thành trong công việc, bạn càng học cách tin vào hành động thay vì lời hứa

Có một sự thay đổi rất rõ ở những người đã đi làm nhiều năm. Họ không còn quá dễ tin vào những lời hứa hẹn hay những câu nói đầy nhiệt huyết. Thay vào đó, họ quan sát những điều rất nhỏ như một người có giữ đúng thời hạn đã cam kết hay không, có chủ động nhận trách nhiệm khi xảy ra sai sót hay luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, có sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần hay chỉ xuất hiện ở những việc dễ ghi điểm.

Chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại phản ánh rõ nhất thái độ làm việc của một con người. Một đồng nghiệp đáng tin không nhất thiết phải là người hoàn hảo, nhưng họ là người khiến người khác yên tâm khi giao việc. Họ có thể mắc sai sót, nhưng sẽ thẳng thắn nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục thay vì viện cớ. Họ cũng không cần kể với cả văn phòng rằng mình đã làm được bao nhiêu việc, bởi kết quả cuối cùng đã thay họ lên tiếng.

Trong môi trường công sở, sự tin tưởng là thứ được xây dựng từng chút một qua mỗi lần giữ lời hứa, mỗi lần hoàn thành đúng trách nhiệm và mỗi lần cư xử chuyên nghiệp với tập thể. Nó không đến từ một bài phát biểu hay, cũng không đến từ việc biết cách lấy lòng người khác.

Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm đi làm, đa số chúng ta đều có chung một kết luận: Người khiến mình muốn tiếp tục hợp tác không phải là người nói những điều hay nhất, mà là người luôn xuất hiện đúng lúc, làm đúng việc và giữ đúng lời. Giữa một đồng nghiệp khéo miệng nhưng kết quả hời hợt với một người ít nói nhưng luôn hoàn thành mọi việc chỉn chu, phần lớn mọi người sẽ chọn người thứ hai. Bởi ở công sở, sự nghiệp được xây dựng bằng năng lực và uy tín, chứ không phải bằng những lời hứa đẹp đẽ nhưng mãi không trở thành hiện thực.