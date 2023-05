Nước mắt của Song Hye Kyo

Tối 28/4, Song Hye Kyo lần đầu bước lên ngôi vị thị hậu Baeksang sau 27 năm bước chân vào nghiệp diễn. Đây là danh hiệu mà nữ diễn viên khát khao trong nhiều năm qua, để chứng minh khả năng diễn xuất của mình, đẩy lùi những lời chê bai nhiều năm qua.

Theo Sohu , Song Hye Kyo đã có một năm 2023 thành công, với cú lội ngược dòng cả về sự nghiệp lẫn danh tiếng đời tư.

Chờ đợi 27 năm để lên ngôi Thị hậu Baeksang

Sina bình luận Song Hye Kyo là nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc, danh tiếng, sức ảnh hưởng của cô là điều không thể bàn cãi. Trước đó, trên Weibo, Song Hye Kyo trở thành chủ đề bàn luận của khán giả Trung Quốc, với lời khen hiếm có ngôi sao nào kéo dài thời kỳ đỉnh cao được lâu như ngôi sao sinh năm 1981.

Ở mỗi độ tuổi 20-30-40, Song Hye Kyo đều có những tác phẩm nổi tiếng khắp châu Á. Mỗi bộ phim cô tham gia đều có những thành công nhất định, nhân vật nữ diễn viên thể hiện được khán giả nhớ tới.

Tuy nhiên, trước khi Vinh quang trong hận thù (tên tiếng Anh: The Glory ) lên sóng, Song Hye Kyo bước sang tuổi 40, nhưng cô vẫn lựa chọn những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng như Gặp gỡ (Encounter) và Bây giờ, chúng ta đang chia tay (Now we are breaking up) . Do đó, nữ diễn viên rơi vào quãng thời gian bị chê bai vì chỉ đóng các vai diễn an toàn, thiếu đột phá.

Có lẽ cũng vì vậy, diễn xuất của Song Hye Kyo không được đánh giá cao tại các lễ trao giải. Nữ diễn viên không có nhiều giải thưởng như các diễn viên cùng lứa 8X như Son Ye Jin hay Seo Hyun Jin, Han Hyo Joo, thậm chí thua đàn em như Kim Tae Ri.

Song Hye Kyo rơi nước mắt khi nhận giải Thị hậu Baeksang sau 27 năm. Cô từng bị chê diễn xuất kém hơn cả đàn em.

The Glory là bước ngoặt và cũng là sự mạo hiểm của Song Hye Kyo. Nữ diễn viên rũ bỏ hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng thường thấy, trở thành người phụ nữ gai góc, tăm tối chỉ nghĩ đến trả thù. Bộ phim thành công vang dội, giúp khán giả có cái nhìn khác về quyết tâm diễn xuất của Song Hye Kyo.

Cũng nhờ sự lựa chọn này, Song Hye Kyo lần đầu đạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc (mảng truyền hình) của giải thưởng Baeksang danh giá sau 27 năm vào nghề.

Trong bài phát biểu khi nhận giải, Song Hye Kyo chia sẻ: "Thật ra, bản thân tôi cũng rất mong nhận được giải thưởng này", có thể thấy, nữ diễn viên khát khao được công nhận về diễn xuất trong nhiều năm qua.

Từ đây, sự nghiệp của Song Hye Kyo hoàn hảo hơn, cô không chỉ có tác phẩm mà có cả giải thưởng chứng minh diễn xuất. Nữ diễn viên cũng tự mở cho mình vô số cơ hội trong tương lai, khi giờ đây cô có thể nhận bất kỳ vào diễn nào.

Lật ngược danh tiếng

Ngoài ra, theo Sina , sự thành công trong sự nghiệp cũng giúp Song Hye Kyo lấy lại tình cảm của công chúng Hàn Quốc sau vụ chia tay ồn ào với tài tử Song Joong Ki.

Tháng 6/2019, Song Joong Ki bất ngờ tiết lộ anh đã đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo chỉ sau hai năm kết hôn. Thông tin này gây chấn động truyền thông châu Á. Đặc biệt, khán giả Hàn Quốc cho rằng Song Hye Kyo là người có lỗi mới khiến Song Joong Ki phải chia tay với người mà anh luôn coi là "nữ thần của lòng mình".

Cùng với đó, Song Hye Kyo vướng không ít bê bối như trốn thuế, hẹn hò với bạn diễn đóng cùng, được đại gia Hong Kong bao nuôi... Những điều này từng khiến danh tiếng của Song Hye Kyo bị tổn hại nặng nề. Thậm chí, cô đã phải nghỉ ngơi gần một năm để lấy lại thăng bằng sau khi ly hôn.

Song Hye Kyo tập trung vào công việc, bỏ ngoài tai những lời chế giễu để rồi chiến thắng dư luận bằng cách cống hiến trong nghệ thuật.

Hiện tại, sau khi Song Joong Ki đi bước nữa và chuẩn bị làm cha, khán giả mới dần quên đi cú sốc về hôn lễ cổ tích năm xưa. Song Hye Kyo cũng bỏ ngoài tai những lời công kích, đồn thổi không xác thực. Cô dồn sức vào sự nghiệp, cống hiến hết mình cho nghệ thuật và đạt được thành tựu tốt. Nhờ đó, nữ diễn viên mới dần lấy lại tình cảm của công chúng xứ Kim Chi.

Hiện tại, Song Hye Kyo trở thành mẫu phụ nữ mạnh mẽ, sống tự do, thoải mái mà nhiều cô gái Hàn Quốc mơ ước. Cô không chỉ là diễn viên tài năng, còn là ngôi sao Hàn Quốc có ảnh hưởng toàn cầu, biểu tượng của sự sang trọng, thanh lịch, cho vẻ đẹp phụ nữ độc lập.

Theo Sina, The Glory giúp Song Hye Kyo bước vào mùa xuân thứ hai của sự nghiệp ở tuổi 42, giúp nữ diễn viên "tái sinh" một lần nữa.