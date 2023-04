Nước mắt của Song Hye Kyo viral khắp Baeksang 2023: Nhìn dàn The Glory thắng giải còn bản thân lại mất Daesang vào tay đàn em

Chiều 28/4, lễ trao giải nghệ thuật Baeksang 2023 đã chính thức diễn ra, trở thành sự kiện thu hút được sự quan tâm từ khán giả khắp châu Á trong 24 giờ qua. Trong suốt sự kiện, Song Hye Kyo là gương mặt chiếm sóng truyền thông. "Nhất cử nhất động" của người đẹp Hậu Duệ Mặt Trời được netizen dõi theo và cô đã có không ít khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội.

Trong đó, hình ảnh Song Hye Kyo rơi nước mắt khi theo dõi Lim Ji Yeon (mỹ nhân The Glory) trên sân khấu nhận giải đã được netizen truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. "Ác nữ The Glory" đã vinh dự nhận giải Nữ phụ xuất sắc nhất (mảng truyền hình) tại Baeksang 2023. Ngoài giải thưởng này, ê-kíp The Glory còn mang về 2 giải gồm Phim truyền hình xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) của Song Hye Kyo.

Dù Song Hye Kyo ẵm giải Nữ chính xuất sắc nhất ở Baeksang 2023 vừa qua nhưng cô lại trượt giải quan trọng nhất Daesang. Đáng chú ý, nữ thần Hậu Duệ Mặt Trời đã mất giải vào tay đàn em kém mình tận 11 tuổi - Park Eun Bin.

Song Hye Kyo khóc khi chứng kiến đàn em Lim Ji Yeon lên sân khấu nhận giải

Tại Baeksang 2023, mỹ nhân họ Song trượt giải Daesang. Cô mất giải thưởng quan trọng nhất vào tay Park Eun Bin

Park Eun Bin từng hợp tác với Song Hye Kyo trong 2 phim truyền hình trước đó. Ở tác phẩm từng gây sốt Thiên Thần Hộ Mệnh (2001), Park Eun Bin đã đảm nhận vai Jung Da So thuở nhỏ, còn Song Hye Kyo hóa thân thành Jung Da So lúc trưởng thành. Trước đó, 2 ngôi sao còn cùng cùng xuất hiện trong bộ phim White Night 3.98 (1998).

Park Eun Bin có duyên đặc biệt với Song Hye Kyo khi từng xuất hiện cùng đàn chị trong 2 tác phẩm. Ở Thiên Thần Hộ Mệnh, Park Eun Bin diễn vai Jung Da So thuở nhỏ, còn Song Hye Kyo hóa thân thành Jung Da So lúc lớn

Ở 1 diễn biến khác, khoảnh khắc Song Hye Kyo rơi lệ cũng gây ấn tượng đặc biệt với Han So Hee. Trên story Instagram cá nhân, "tiểu tam" Thế Giới Hôn Nhân chọn đúng hình ảnh này của mỹ nhân họ Song để đăng lên, đồng thời gửi lời chúc mừng nhân dịp đàn chị ẵm giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Han So Hee gửi lời chúc mừng tới Song Hye Kyo trên trang cá nhân

Nguồn: Osen