Ảnh mặt mộc của Song Hye Kyo gây bất ngờ sau khoảnh khắc "bùng nổ" ở Baeksang

Vừa qua, Song Hye Kyo đã "gây bão" cộng đồng mạng châu Á khi đoạt giải "Nữ chính xuất sắc mảng phim truyền hình" tại lễ trao giải Baeksang 2023. Nhưng không chỉ có vậy, những khoảnh khắc camera quay cận cảnh nữ diễn viên khi phát biểu trên sân khấu và khi ngồi dưới hàng ghế theo dõi chương trình cũng khiến netizen xôn xao bàn tán vì nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 42.

Sau khoảnh khắc "bùng nổ nhan sắc", Song Hye Kyo mới đây tiếp tục khoe bức ảnh check in tại New York (Mỹ) với gương mặt mộc. Bức ảnh một lần nữa chứng minh nhan sắc "nói không với lão hóa" của cô. Khi không son phấn, Song Hye Kyo vẫn trông chẳng khác biệt gì so với lúc đã trang điểm, làn da mịn màng là điểm cộng cực lớn giúp cô trẻ hơn so với độ tuổi.

Bức ảnh mặt mộc được Song Hye Kyo đăng trên trang cá nhân

Khoảnh khắc "gây bão" cộng đồng mạng của nữ diễn viên ở Baeksang 2023

Song Hye Kyo là sao Hàn cực kỳ thoải mái khoe mặt mộc, dù là check in trên mạng xã hội hay xuất hiện ở sân bay, đi chơi cùng bạn bè... Bước qua độ tuổi 40, Song Hye Kyo cũng có sự thay đổi nhất định về nhan sắc nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến vị trí top đầu mỹ nhân làng giải trí Hàn của cô. Bản thân nữ diễn viên cũng từng chia sẻ, cô yêu mọi sự thay đổi trên cơ thể của mình, thậm chí là cả những dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn.