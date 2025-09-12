Nửa cuối tháng 9, cung hoàng đạo nào may mắn tình tiền

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Đây là thời điểm Thiên Bình bước vào giai đoạn “rực rỡ” nhất trong năm vì đúng mùa sinh nhật. Năng lượng tươi mới giúp bạn trở nên cuốn hút và dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Người độc thân có thể gặp được nhân duyên đẹp, thậm chí bắt đầu một mối quan hệ bất ngờ nhưng đầy triển vọng.

Với người đã có đôi, tình cảm bước vào giai đoạn gắn bó hơn, có thể tính chuyện xa hơn.

Thiên Bình cũng là một trong những cung có tài lộc bùng nổ nhất nửa cuối tháng 9. Cơ hội hợp tác, ký kết, hoặc những khoản tiền “trời cho” từ dự án cũ đều có thể về tay. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư dài hạn hoặc lên kế hoạch tài chính cho cuối năm.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Nửa cuối tháng 9, Sư Tử tỏa sáng với sức hút mạnh mẽ.

Người độc thân có khả năng gặp được người ngưỡng mộ mình từ lâu hoặc “crush” bất ngờ bày tỏ tình cảm.

Với các cặp đôi, tình cảm thăng hoa, dễ có những khoảnh khắc lãng mạn khó quên.

Đây là giai đoạn Sư Tử có nhiều cơ hội mở rộng công việc, thậm chí được “quý nhân” nâng đỡ. Các hợp đồng, thỏa thuận tài chính có khả năng mang lại nguồn thu lớn. Nếu biết nắm bắt, cuối tháng bạn có thể “rủng rỉnh” hơn mong đợi.

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Với Cự Giải, nửa cuối tháng 9 mang đến những cơ hội tình cảm đầy ngọt ngào.

Người độc thân có thể gặp được người mới thông qua bạn bè, người thân hoặc trong môi trường công việc.

Các cặp đôi dễ hàn gắn, tình cảm thêm khăng khít.

Cự Giải được dự báo có lộc về tiền bạc, nhất là các khoản hỗ trợ từ gia đình hoặc bất ngờ nhận được quà giá trị. Tuy không phải là đột phá lớn, nhưng đủ để bạn cảm thấy yên tâm và có thêm động lực.

Tóm lại

Thiên Bình – Sư Tử – Cự Giải là 3 cung hoàng đạo may mắn nhất về tình và tiền trong nửa cuối tháng 9. Trong đó, Thiên Bình nổi trội nhất, vừa đào hoa vừa có nhiều cơ hội tài lộc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm