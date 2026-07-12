Claire Webb, 32 tuổi, đang nuôi cậu con trai Teddy mới 2 tuổi thì nhận tin dữ. Mọi chuyện bắt đầu khi cô đưa con đến khu vui chơi trong nhà. Một cú va nhẹ vào ngực khiến vùng ngực sưng bất thường, buộc cô phải gọi cho bác sĩ. Sau hai tuần cùng hàng loạt xét nghiệm, Claire được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 4 dạng rất tiến triển và hung hãn.

Đau lòng hơn, bác sĩ cho biết khả năng cô sống đến ngày con trai vào lớp 1 sau 3 năm là rất thấp. Claire, hiện là trưởng nhóm tại công ty National Grid ở Anh, nói rằng cô hoàn toàn suy sụp và bắt đầu tiếc thương cho cuộc sống mà mình từng nghĩ sẽ có: những đứa con trong tương lai, những năm tháng hôn nhân dài lâu và những kế hoạch gia đình còn dang dở.

Trước chuyến đi chơi tháng 4/2023, Claire hoàn toàn không cảm thấy bất thường. Sau cú va vào ngực phải, chỉ vài giờ sau, vùng ngực sưng lên và xuất hiện một khối cứng. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ liên quan đến việc cho con bú, ung thư chưa từng xuất hiện trong đầu. Năm ngày sau, cô đi khám và được chuyển tuyến khẩn cấp, một phần vì bà ngoại cô từng mất vì ung thư vú vào thập niên 1980.

Mười bảy ngày sau cú va chạm, Claire nhận chẩn đoán ung thư ngay trong ngày khám. Kết quả sinh thiết xác nhận ung thư, và chụp MRI toàn thân ban đầu cho thấy bệnh có thể điều trị được. Tuy nhiên đầu tháng 5, bác sĩ ung bướu thông báo phát hiện các đốm nghi ngờ ở phổi. Chụp PET sau đó xác nhận ung thư đã di căn lên phổi.

Claire trong thời gian điều trị.

Claire kể rằng cô hoàn toàn không thấy mình có chút dấu hiệu nào của bệnh tật. Vợ chồng cô thậm chí còn đang cố có em bé thứ hai suốt gần một năm. Khi hỏi liệu mình có được thấy con trai vào lớp 1 không, cô được trả lời rằng điều đó chỉ xảy ra nếu cô thật may mắn.

Người mẹ trẻ bắt đầu viết nhật ký ung thư, sửa di chúc và cùng chồng bàn về khả năng anh sẽ tái hôn sau khi cô qua đời. Cô còn đến nhà tang lễ địa phương để thảo luận về đám tang của chính mình, một trải nghiệm mà cô mô tả như thể đang đứng ngoài cơ thể.

Vì sợ con quá phụ thuộc vào mẹ, Claire thậm chí chủ động giữ khoảng cách với Teddy. Cô ngừng chơi đùa và hạn chế những khoảnh khắc vui vẻ với con để chuẩn bị cho khả năng mình không còn ở bên con nữa. Sau này nhìn lại, cô cho rằng đó là cách bản thân cố gắng sống sót sau cú sốc tinh thần quá lớn.

Điều đáng kinh ngạc xảy ra

Tháng 6/2023, Claire lấy trứng để giữ hy vọng có thêm con trong tương lai. Sau đó, cô kiên trì bám sát phác đồ điều trị của bác sĩ - với các phương pháp hóa trị, miễn dịch trị liệu và xạ trị.

Đáng kinh ngạc, sau chỉ ba đợt hóa trị, các bác sĩ thông báo cô đạt trạng thái “không còn bằng chứng của bệnh” (NED), tức không còn phát hiện ung thư trên các lần chụp chiếu.

Claire và gia đình của mình.

Claire nói rằng cô không thể tin nổi. Bác sĩ ung bướu còn nói cô như có “thiên thần hộ mệnh” vì trường hợp này rất hiếm. Ban đầu, gia đình chỉ hy vọng ung thư không tiến triển thêm, nên việc khối u biến mất hoàn toàn khiến tất cả đều sửng sốt.

Nhờ đạt trạng thái NED, Claire có thêm nhiều lựa chọn điều trị, bao gồm cả phẫu thuật cắt bỏ vú phải vào tháng 11 cùng năm – điều trước đó bác sĩ từng cho là không thể thực hiện.

Hiện cô vẫn tiêm thuốc miễn dịch mỗi ba tuần và được xem là “người đáp ứng điều trị đặc biệt xuất sắc”. Claire cho biết có lẽ cô đang khỏe mạnh nhất từ trước đến nay và bác sĩ của cô đến giờ vẫn ngạc nhiên như chính gia đình cô.

Claire cho biết có lẽ cô đang khỏe mạnh nhất từ trước đến nay và bác sĩ của cô đến giờ vẫn ngạc nhiên như chính gia đình cô.

Hướng điều trị của cô đã thay đổi từ chăm sóc giảm nhẹ sang điều trị với mục tiêu có thể chữa khỏi. Một số bác sĩ tin rằng ung thư vú giai đoạn 4 của cô có thể được chữa khỏi. Dù vẫn có một số tác dụng phụ nhẹ như dễ lạnh và mệt hơn trước, cô cho biết tim và phổi đều hoạt động tốt.

Dù hành trình bệnh tật để lại ảnh hưởng lớn về tâm lý, Claire đã tập luyện thể hình để hồi phục sức khỏe và vẫn hy vọng có thể sinh thêm con. Khoảnh khắc đặc biệt nhất đến vào tháng 9 năm ngoái – điều mà vài năm trước cô chỉ dám mơ tới: được tận mắt nhìn cậu con trai nhỏ của mình bước vào ngày đầu tiên đi học.



