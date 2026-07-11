"Mất ngủ? Uống magie đi." – "Hay bị chuột rút? Bổ sung magie." – "Stress, mệt mỏi, làm việc không tập trung? Chắc là thiếu magie rồi!" Chỉ trong vài năm, một khoáng chất ít được biết đến đã trở thành "ngôi sao" của thị trường thực phẩm bổ sung.

Trên TikTok, Instagram hay Facebook, không khó để bắt gặp những video thu hút hàng triệu lượt xem ca ngợi magie như một "viên uống đa năng": giúp ngủ ngon hơn, giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ, tăng năng lượng, hỗ trợ tập luyện và thậm chí làm chậm lão hóa.

Nhiều người trẻ bắt đầu đặt thêm một lọ magie trên bàn làm việc. Dân văn phòng truyền tai nhau uống trước khi ngủ. Người tập gym xem đây là "vũ khí" chống chuột rút. Những bà mẹ sau sinh cũng được khuyên nên bổ sung.

Nhưng liệu magie có thật sự thần kỳ như những lời quảng cáo? Hay chúng ta đang chứng kiến một ví dụ điển hình của xu hướng "wellness" – nơi một chất dinh dưỡng thiết yếu bị biến thành "thần dược" nhờ sức mạnh của mạng xã hội?

01 Khoa học cơ bản

Một khoáng chất nhỏ bé nhưng giữ vai trò rất lớn

Nếu ví cơ thể là một cỗ máy, magie giống như một "người điều phối" thầm lặng. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), magie tham gia hơn 300 phản ứng enzyme khác nhau, góp mặt trong hầu hết những hoạt động quan trọng nhất của cơ thể: từ sản xuất năng lượng, tổng hợp protein, điều hòa thần kinh, co giãn cơ cho đến duy trì nhịp tim và sức khỏe xương.

300+ Phản ứng enzyme Magie tham gia vào hơn 300 phản ứng enzyme khác nhau trong cơ thể, theo NIH. 50–60% Lượng magie nằm ở xương Phần còn lại tồn tại trong cơ, mô mềm và dịch cơ thể.

Chính vì xuất hiện ở quá nhiều "mắt xích", nên khi cơ thể thiếu magie, hàng loạt biểu hiện có thể xuất hiện: mệt mỏi kéo dài, yếu cơ, chuột rút, tê bì chân tay, thậm chí rối loạn nhịp tim trong những trường hợp nặng. Đó cũng là lý do magie được nhắc đến nhiều đến vậy.

Nhưng điều quan trọng là: cơ thể cần magie, không có nghĩa là càng bổ sung nhiều càng tốt.

02 Hiện tượng mạng xã hội

Khi mạng xã hội biến magie thành "viên uống quốc dân"

Nếu tìm kiếm từ khóa "magnesium" trên TikTok, bạn sẽ thấy hàng triệu video. Có người quay cảnh uống magie trước khi đi ngủ rồi khoe "ngủ một mạch tới sáng". Có người chia sẻ rằng sau vài tuần bổ sung, họ không còn căng thẳng.

Từ giấc ngủ, cơ bắp đến trí nhớ – magie được quảng cáo như một giải pháp cho gần như mọi vấn đề sức khỏe.

Một số influencer còn giới thiệu từng loại magie cho từng nhu cầu cụ thể:

Những gì bạn thường thấy trên newsfeed Magie Glycinate – "để ngủ ngon" Magie Citrate – "trị táo bón" Magie Malate – "giúp tỉnh táo" Magie Threonate – "cải thiện trí nhớ"

Những thông điệp này hấp dẫn bởi chúng rất đơn giản. Chỉ cần uống một viên mỗi tối, mọi vấn đề dường như sẽ được giải quyết. Nhưng khoa học hiếm khi đơn giản như vậy.

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03 Giấc ngủ

Có thật magie giúp ngủ ngon?

Đây là công dụng khiến magie nổi tiếng nhất. Theo các nhà nghiên cứu, giả thuyết này không phải vô căn cứ. Magie tham gia điều hòa hoạt động thần kinh, góp phần kiểm soát quá trình co cơ và thư giãn cơ bắp. Nó cũng có liên quan đến hoạt động của một số chất dẫn truyền thần kinh tham gia điều hòa giấc ngủ.

Tuy nhiên, từ "có vai trò sinh học" đến "uống vào sẽ ngủ ngon hơn" là hai câu chuyện hoàn toàn khác. Một số thử nghiệm lâm sàng gần đây ghi nhận người có chất lượng giấc ngủ kém khi bổ sung magie bisglycinate có thể rút ngắn nhẹ thời gian đi vào giấc ngủ. Nhưng mức cải thiện khá khiêm tốn.

Hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng để công nhận magie là chất giúp cải thiện giấc ngủ ở người khỏe mạnh. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA)

Nói cách khác, nếu bạn mất ngủ vì áp lực công việc, thức khuya liên tục, dùng điện thoại đến nửa đêm hoặc uống quá nhiều cà phê, magie khó có thể thay thế việc thay đổi lối sống.

04 Năng lượng & chuột rút

Những lời hứa còn thiếu bằng chứng

Không chỉ giấc ngủ, magie còn được quảng bá với hàng loạt công dụng khác. Theo Mayo Clinic, magie đúng là tham gia vào quá trình tạo năng lượng của tế bào. Nhưng điều đó không có nghĩa uống thêm magie sẽ khiến một người khỏe mạnh trở nên tỉnh táo hơn.

Hãy hình dung cơ thể giống như một chiếc xe. Nếu bình xăng đã đầy, đổ thêm xăng cũng không giúp xe chạy nhanh hơn. Magie cũng vậy – lợi ích chủ yếu xuất hiện khi cơ thể thực sự thiếu hụt.

Đối với chuột rút, nhiều người vẫn tin rằng đây là "thuốc đặc trị". Tuy nhiên, các phân tích tổng hợp của Cochrane cho thấy bằng chứng hiện nay chưa đủ mạnh để khẳng định magie giúp giảm chuột rút ở đa số người trưởng thành. Đó cũng là kết luận của nhiều chuyên gia thần kinh và dinh dưỡng trên thế giới.

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05 Chọn đúng loại?

Không phải cứ đổi loại magie là sẽ đổi kết quả

Magie được phân loại dựa trên hợp chất muối mà nó liên kết, quyết định khả năng hấp thụ và công dụng. Dưới đây là 6 dạng magie phổ biến nhất hiện nay.

Tổng hợp 6 dạng magie phổ biến nhất hiện nay Magie Glycinate Giấc ngủ · Căng thẳng Khả năng hấp thụ rất cao, dịu nhẹ cho dạ dày. Thường được lựa chọn để hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện lo âu và hỗ trợ giấc ngủ. Khả năng hấp thụ · Cao Magie Citrate Tiêu hóa Dễ hấp thu, có tác dụng kéo nước vào ruột – thường được dùng để cải thiện chứng táo bón. Khả năng hấp thụ · Khá Magie Oxide Dạ dày Độ hấp thụ qua cơ thể thấp, nhưng có tác dụng tốt trong việc trung hòa acid dạ dày, giảm trào ngược và chứng ợ nóng. Khả năng hấp thụ · Thấp Magie L-Threonate Trí nhớ · Não bộ Dạng chuyên biệt được cho là có thể đi qua hàng rào máu não, hỗ trợ trí nhớ và sức khỏe não bộ. Khả năng hấp thụ · Trung bình Magie Malate Năng lượng · Cơ bắp Dễ hấp thu, thường được cho là giúp phục hồi cơ bắp và hỗ trợ tăng cường năng lượng. Khả năng hấp thụ · Khá Magie Taurate Tim mạch Chứa amino acid taurin, thường được cho là hỗ trợ sức khỏe tim mạch và huyết áp. Khả năng hấp thụ · Khá

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Đại học Barcelona và nhiều tài liệu của NIH, đúng là mỗi dạng magie có khả năng hấp thu khác nhau và mức độ dung nạp của đường tiêu hóa cũng khác nhau. Nhưng điều đó không đồng nghĩa mỗi loại đều đã được chứng minh có hiệu quả vượt trội với từng vấn đề sức khỏe. Phần lớn các tuyên bố hiện nay vẫn đi trước bằng chứng khoa học.

06 Điều quảng cáo ít nhắc

Điều mà quảng cáo ít khi nhắc tới

Có một chi tiết rất thú vị. Theo NIH, NHS (Anh), Mayo Clinic, Cleveland Clinic và các chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Vinmec, đa số người khỏe mạnh hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu magie thông qua thực phẩm.

Khác với viên uống, thực phẩm tự nhiên còn mang theo chất xơ, vitamin và hàng chục dưỡng chất khác.

Nguồn magie tự nhiên rất phong phú:

🥬 Rau lá xanh đậm

🌰 Hạnh nhân

🎃 Hạt bí

🫘 Đậu nành

⚫ Đậu đen

🥣 Yến mạch

🌾 Ngũ cốc nguyên cám

🍫 Ca cao nguyên chất

Đó mới là điều tạo nên lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

07 Giải pháp thật sự

Viên uống không thể thay thế lối sống

Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở magie. Mà nằm ở cách chúng ta đang tìm kiếm sức khỏe. Một viên uống hứa hẹn ngủ ngon. Một viên khác hứa hẹn giảm stress. Một viên nữa giúp đẹp da.

Thị trường thực phẩm bổ sung phát triển mạnh bởi nó đánh trúng mong muốn rất tự nhiên của con người: tìm một giải pháp nhanh, đơn giản và ít phải thay đổi thói quen.

Mất ngủ kéo dài có thể bắt nguồn từ căng thẳng, rối loạn lo âu, hội chứng ngưng thở khi ngủ hoặc nhiều bệnh lý khác. Mệt mỏi có thể liên quan đến thiếu máu, rối loạn tuyến giáp, bệnh tim mạch – hoặc đơn giản là ngủ không đủ.

Chuột rút cũng có rất nhiều nguyên nhân chứ không chỉ do thiếu magie. Không có viên uống nào có thể thay thế một chế độ ăn cân đối, giấc ngủ đủ, vận động đều đặn và quản lý căng thẳng hiệu quả.

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08 Khi nào cần bổ sung

Khi nào mới thực sự cần bổ sung magie?

Theo khuyến cáo của NIH, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, NHS (Anh) và các chuyên gia của Bệnh viện Vinmec, magie dạng viên chỉ nên được cân nhắc trong một số trường hợp nhất định. Chạm vào "Có" / "Không" cho từng câu để xem gợi ý:

Tự kiểm tra nhanh Không thay thế chẩn đoán y khoa – chỉ giúp bạn nhìn rõ hơn trước khi quyết định. 1. Bạn đã được bác sĩ chẩn đoán thiếu magie hoặc có bệnh lý làm giảm hấp thu dưỡng chất? Nếu có: đây là dấu hiệu bạn nên tham khảo bác sĩ trước khi tự bổ sung magie – bác sĩ có thể xét nghiệm để biết bạn có thực sự thiếu magie hay không. 2. Bạn đang dùng thuốc có thể gây thất thoát magie, hoặc thuốc điều trị loãng xương / kháng sinh / bệnh thận? Nếu có: một số thuốc có thể tương tác với magie. Nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi tự ý bổ sung. 3. Vấn đề của bạn (mất ngủ, mệt mỏi, chuột rút) đã kéo dài dù bạn ăn uống, ngủ nghỉ điều độ? Nếu có: triệu chứng kéo dài dù đã điều chỉnh lối sống là lúc nên đi khám để tìm đúng nguyên nhân, thay vì tự đoán là do thiếu magie.