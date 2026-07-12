Nhiều người vẫn truyền tai nhau rằng 40 ngày "Tam phục thiên" (Ngày Tam phục) - giai đoạn nóng và ẩm nhất trong năm - là "thời điểm vàng" để giảm cân. Không ít người tranh thủ ăn kiêng, tập luyện hoặc áp dụng các phương pháp dưỡng sinh với hy vọng cơ thể đốt mỡ hiệu quả hơn.

Mới đây, nữ diễn viên Đài Loan Triệu Tiểu Kiều cũng chia sẻ trên trang cá nhân những thói quen cô duy trì trong Ngày Tam phục nhằm cải thiện tuần hoàn, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ vóc dáng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng không có bằng chứng cho thấy chỉ cần bước vào Ngày Tam phục là cơ thể tự động giảm cân.

Vậy Tam phục thiên là gì và đâu là những thói quen đáng tham khảo?

Tam phục thiên là gì?

Tam phục thiên là khoảng thời gian nóng bức và có độ ẩm cao nhất trong năm theo lịch tiết khí của phương Đông. Trong y học cổ truyền, đây được xem là thời điểm thích hợp để thực hiện nguyên tắc "đông bệnh hạ trị", tức điều dưỡng cơ thể vào mùa hè nhằm hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh dễ tái phát khi thời tiết lạnh.

Năm 2026, Tam phục thiên kéo dài khoảng 40 ngày, gồm ba giai đoạn:

Sơ phục: 15/7 - 24/7

Trung phục: 25/7 - 13/8

Mạt phục: 14/8 - 23/8

Nhiều người cho rằng thời tiết nóng khiến cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh hơn nên giảm cân cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào việc tạo ra mức thâm hụt năng lượng thông qua chế độ ăn, vận động và lối sống lành mạnh, chứ không phải do thời tiết nóng.

2 thói quen được nữ diễn viên Triệu Tiểu Kiều duy trì trong Tam phục thiên

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô tập trung vào hai yếu tố chính là vận động và ăn uống nhằm cải thiện tuần hoàn, giảm phù nề và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

1. Dành 15 phút mỗi sáng để kéo giãn cơ thể

Bài tập đầu tiên là động tác kéo giãn toàn thân, được Đông y gọi là "thông Tam tiêu".

Theo lý luận Đông y, Tam tiêu là hệ thống liên quan đến sự lưu thông khí huyết và dịch trong cơ thể. Mặc dù khái niệm này không tương đồng với giải phẫu học hiện đại, nhưng các động tác kéo giãn nhẹ nhàng vẫn được đánh giá là có lợi cho khả năng vận động của khớp và giúp giảm cảm giác căng cứng cơ.

Cách thực hiện khá đơn giản:

Đứng khép hai chân.

Đan hai tay vào nhau và vươn cao qua đầu.

Đồng thời nhón gót chân, kéo dài toàn bộ cơ thể thành một đường thẳng.

Giữ tư thế trong khả năng của bản thân rồi thả lỏng.

Triệu Tiểu Kiều cho biết sau một thời gian duy trì, cô cảm thấy vùng vai gáy và lưng linh hoạt hơn.

2. Kết hợp động tác "vỗ bát hư"

Đây là phương pháp dưỡng sinh được nhiều người yêu thích trong những năm gần đây.

"Bát hư" là tám vùng hõm quanh các khớp lớn như nách, mặt trong khuỷu tay, bẹn và khoeo chân. Theo quan niệm Đông y, việc vỗ nhẹ những vị trí này có thể hỗ trợ lưu thông khí huyết.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có các nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn chứng minh hiệu quả sức khỏe của phương pháp này. Điều nhiều chuyên gia đồng thuận là việc kết hợp các động tác vận động nhẹ nhàng và cử động khớp có thể giúp giảm cảm giác cứng cơ do ngồi lâu.

Nếu muốn thử, nên:

Dùng lòng bàn tay rỗng để vỗ nhẹ.

Mỗi vị trí khoảng 36 lần.

Chỉ dùng lực vừa phải, đủ tạo cảm giác ấm nhẹ.

Không vỗ quá mạnh để tránh bầm tím.

Triệu Tiểu Kiều thường dành khoảng 15-20 phút mỗi buổi sáng để thực hiện lần lượt hai bài tập này như một cách khởi động trước khi bắt đầu ngày mới.

Ăn uống thế nào trong Ngày Tam phục?

Bên cạnh vận động, nữ diễn viên cũng đặc biệt chú trọng chế độ ăn.

Theo cô, những ngày nắng nóng khiến nhiều người có xu hướng uống nhiều nước đá hoặc đồ uống nhiều đường. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thường xuyên các loại nước ngọt không chỉ làm tăng lượng calo mà còn khiến cơ thể càng khát hơn.

Thay vào đó, cô ưu tiên các loại trà thảo mộc và đồ uống từ nguyên liệu tự nhiên.

Trà "Tam hoa"

Loại trà này gồm: Hoa hồng; Hoa nhài; Vỏ quýt phơi khô (trần bì).

Thức uống có hương thơm nhẹ, thường được dùng sau bữa ăn để thay đổi khẩu vị và hạn chế cảm giác thèm đồ uống có đường.

Các loại trà thảo mộc chứa nhiều hợp chất polyphenol có nguồn gốc thực vật. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh, chúng có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Nước "Tam qua"

Đây là thức uống nấu từ: Bí đao; Mướp đắng (khổ qua); Mướp hương.

Ba loại rau quả này đều có hàm lượng nước cao, chứa vitamin C, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi, đồng thời cung cấp kali và có mức năng lượng thấp, phù hợp sử dụng trong mùa hè.

Cách chế biến: Bí đao để nguyên vỏ. Khổ qua bỏ hạt, cắt lát. Mướp gọt vỏ, cắt khúc. Cho tất cả vào nồi nước lạnh, đun đến khi mềm rồi lọc lấy nước uống.

Những người thường xuyên lạnh tay chân có thể thêm vài lát gừng để cân bằng hương vị.

Ngày Tam phục thiên có thực sự là "thời điểm vàng" để giảm cân?

Theo các chuyên gia, Ngày Tam phục có thể là cơ hội tốt để thiết lập lại lối sống lành mạnh bởi nhiều người có xu hướng vận động nhiều hơn, uống nhiều nước hơn và chú ý đến chế độ ăn.

Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học khẳng định chỉ riêng thời tiết nóng sẽ giúp giảm cân đáng kể. Muốn giảm mỡ bền vững vẫn cần kết hợp:

Chế độ ăn cân bằng, kiểm soát tổng lượng calo.

Tập luyện đều đặn.

Ngủ đủ giấc.

Uống đủ nước.

Duy trì các thói quen tốt trong thời gian dài.

Thay vì kỳ vọng giảm cân thần tốc trong 40 ngày, việc tận dụng giai đoạn này để xây dựng những thói quen lành mạnh có thể mang lại lợi ích lâu dài hơn, không chỉ với vóc dáng mà còn đối với sức khỏe tổng thể và mức năng lượng mỗi ngày.