01 Câu chuyện mở đầu

"Lựa chọn của Trang Pháp" và một hành trình được kể công khai

Mới đây, ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp công khai chia sẻ hành trình trữ trứng của mình, cho biết cô đã hoàn thành việc trữ đông noãn trong năm nay tại Đông Đô IVF Center, Hà Nội. Với cô, đây là một "dự án" dành riêng cho bản thân - tách biệt khỏi âm nhạc, nhưng cũng âm thầm phục vụ cho con đường âm nhạc theo cách riêng.

Một quyết định chủ động, để theo đuổi đam mê ca hát mà không còn bị "đồng hồ sinh học" thúc giục. Tinh thần chia sẻ của Trang Pháp về hành trình trữ trứng

Một buổi khám, siêu âm đánh giá dự trữ buồng trứng tại Đông Đô IVF Center - bước đầu tiên trước khi bước vào chu kỳ trữ trứng.

Điều khiến câu chuyện của cô được chú ý không chỉ vì cô là người nổi tiếng, mà còn ở cách cô nói cởi mở về một chủ đề vốn khá riêng tư với nhiều phụ nữ. Thay vì để thời gian quyết định thay mình, Trang Pháp chọn chủ động chuẩn bị trước cho tương lai - một tinh thần đang dần trở nên quen thuộc với phụ nữ hiện đại.