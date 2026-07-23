Mới đây, ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp công khai chia sẻ hành trình trữ trứng của mình, cho biết cô đã hoàn thành việc trữ đông noãn trong năm nay tại Đông Đô IVF Center, Hà Nội. Với cô, đây là một "dự án" dành riêng cho bản thân - tách biệt khỏi âm nhạc, nhưng cũng âm thầm phục vụ cho con đường âm nhạc theo cách riêng.
Một quyết định chủ động, để theo đuổi đam mê ca hát mà không còn bị "đồng hồ sinh học" thúc giục.Tinh thần chia sẻ của Trang Pháp về hành trình trữ trứng
Điều khiến câu chuyện của cô được chú ý không chỉ vì cô là người nổi tiếng, mà còn ở cách cô nói cởi mở về một chủ đề vốn khá riêng tư với nhiều phụ nữ. Thay vì để thời gian quyết định thay mình, Trang Pháp chọn chủ động chuẩn bị trước cho tương lai - một tinh thần đang dần trở nên quen thuộc với phụ nữ hiện đại.
Trữ trứng (trữ đông noãn) là kỹ thuật bảo quản trứng trưởng thành ở nhiệt độ cực thấp -196°C, giúp giữ nguyên chất lượng để sử dụng khi cần trong tương lai - như một cách "đóng băng" thời điểm sinh học tốt nhất, trong khi người phụ nữ vẫn toàn tâm theo đuổi sự nghiệp, tìm bạn đời phù hợp, hoặc đơn giản là chưa sẵn sàng làm mẹ.
Xu hướng này đang lan rộng ở nhóm phụ nữ thành thị 25-35 tuổi - độ tuổi trứng còn chất lượng tốt nhưng chưa có điều kiện sinh con. Sự cởi mở của những người nổi tiếng như Trang Pháp phần nào giúp chủ đề bớt nhạy cảm, trở thành một lựa chọn chăm sóc sức khỏe chủ động, thay vì điều gì đó phải giấu giếm.
Dịch vụ trữ đông trứng hiện được triển khai tại nhiều bệnh viện, trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín, cả công lập lẫn tư nhân, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM.
Với một kỹ thuật đòi hỏi chuyên môn phôi học cao như trữ trứng, các trung tâm chuyên biệt về hỗ trợ sinh sản thường mang lại sự an tâm hơn về chất lượng trứng sau rã đông, so với một khoa nhỏ nằm trong bệnh viện đa khoa.
Một chu trình trữ đông trứng thường kéo dài khoảng 2-3 tuần. Chạm vào từng bước để xem chi tiết.
Chi phí trữ trứng gồm ba phần: Khám và xét nghiệm ban đầu, thuốc kích trứng - chọc hút - đông lạnh, và phí lưu trữ hằng năm. Tổng chi phí một chu kỳ trọn gói tại Việt Nam phổ biến trong khoảng 40 - 80 triệu đồng, cộng thêm phí lưu trữ mỗi năm.
|Bệnh viện / Trung tâm
|Phí lưu trữ / năm
|Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
|3,6 - 15 triệu
|Đông Đô IVF Center
|Gộp trong gói 5 năm
|Bệnh viện Từ Dũ
|10 - 15 triệu
|Vinmec
|12 - 18 triệu
|Bệnh viện Tâm Anh
|10 - 17 triệu
|Bệnh viện Hùng Vương
|8 - 14 triệu
|Bệnh viện Phụ sản Trung ương
|10 - 15 triệu
|Bệnh viện Mỹ Đức
|9 - 14 triệu
Số liệu mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, số lượng trứng thu được và chính sách ưu đãi riêng của từng nơi.
Về mặt kỹ thuật, trứng được bảo quản đúng cách trong nitơ lỏng -196°C có thể giữ chất lượng ổn định trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mà không suy giảm đáng kể khả năng thụ tinh. Nhiều tài liệu chuyên môn dẫn ra mốc phổ biến khoảng 10-15 năm là thời gian trứng vẫn giữ chất lượng tốt để sử dụng.
Tuy vậy, thời hạn lưu trữ trên thực tế còn phụ thuộc vào quy định pháp lý và chính sách hợp đồng của từng cơ sở y tế - thường tính theo chu kỳ 5 năm/lần, có thể gia hạn. Vì vậy, trước khi thực hiện, nên đọc kỹ hợp đồng lưu trữ về thời hạn, điều kiện gia hạn, quyền sở hữu mẫu và phương án xử lý nếu không còn nhu cầu sử dụng.
Các bác sĩ thường khuyến nghị nên trữ trứng trước tuổi 35 để có chất lượng trứng tốt nhất, tuy vẫn có thể thực hiện ở độ tuổi cao hơn nhưng hiệu quả sẽ giảm dần.