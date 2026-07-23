Trang Pháp công khai hành trình trữ trứng ở tuổi U40 - Xu hướng phụ nữ trẻ chủ động giữ lấy cơ hội làm mẹ cho riêng mình
01Câu chuyện mở đầu

"Lựa chọn của Trang Pháp" và một hành trình được kể công khai

Mới đây, ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp công khai chia sẻ hành trình trữ trứng của mình, cho biết cô đã hoàn thành việc trữ đông noãn trong năm nay tại Đông Đô IVF Center, Hà Nội. Với cô, đây là một "dự án" dành riêng cho bản thân - tách biệt khỏi âm nhạc, nhưng cũng âm thầm phục vụ cho con đường âm nhạc theo cách riêng.

Một quyết định chủ động, để theo đuổi đam mê ca hát mà không còn bị "đồng hồ sinh học" thúc giục.

Tinh thần chia sẻ của Trang Pháp về hành trình trữ trứng
Khám và siêu âm đánh giá dự trữ buồng trứng tại Đông Đô IVF Center
Một buổi khám, siêu âm đánh giá dự trữ buồng trứng tại Đông Đô IVF Center - bước đầu tiên trước khi bước vào chu kỳ trữ trứng.

Điều khiến câu chuyện của cô được chú ý không chỉ vì cô là người nổi tiếng, mà còn ở cách cô nói cởi mở về một chủ đề vốn khá riêng tư với nhiều phụ nữ. Thay vì để thời gian quyết định thay mình, Trang Pháp chọn chủ động chuẩn bị trước cho tương lai - một tinh thần đang dần trở nên quen thuộc với phụ nữ hiện đại.

02Xu hướng

Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ trẻ chọn trữ trứng?

Trữ trứng (trữ đông noãn) là kỹ thuật bảo quản trứng trưởng thành ở nhiệt độ cực thấp -196°C, giúp giữ nguyên chất lượng để sử dụng khi cần trong tương lai - như một cách "đóng băng" thời điểm sinh học tốt nhất, trong khi người phụ nữ vẫn toàn tâm theo đuổi sự nghiệp, tìm bạn đời phù hợp, hoặc đơn giản là chưa sẵn sàng làm mẹ.

Xu hướng này đang lan rộng ở nhóm phụ nữ thành thị 25-35 tuổi - độ tuổi trứng còn chất lượng tốt nhưng chưa có điều kiện sinh con. Sự cởi mở của những người nổi tiếng như Trang Pháp phần nào giúp chủ đề bớt nhạy cảm, trở thành một lựa chọn chăm sóc sức khỏe chủ động, thay vì điều gì đó phải giấu giếm.

Minh họa quá trình thụ tinh trong ống nghiệm
Trứng trữ đông là bước chuẩn bị cho quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) khi người phụ nữ sẵn sàng làm mẹ.
0Tuổi buồng trứng bắt đầu suy giảm rõ rệt
0Trứng được cho là bất thường ở tuổi 43
03Địa chỉ thực hiện

Phụ nữ có thể trữ trứng ở những bệnh viện nào?

Dịch vụ trữ đông trứng hiện được triển khai tại nhiều bệnh viện, trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín, cả công lập lẫn tư nhân, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM.

Với một kỹ thuật đòi hỏi chuyên môn phôi học cao như trữ trứng, các trung tâm chuyên biệt về hỗ trợ sinh sản thường mang lại sự an tâm hơn về chất lượng trứng sau rã đông, so với một khoa nhỏ nằm trong bệnh viện đa khoa.

04Các bước thực hiện

Quy trình trữ trứng diễn ra như thế nào?

Một chu trình trữ đông trứng thường kéo dài khoảng 2-3 tuần. Chạm vào từng bước để xem chi tiết.

Nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ trước thủ thuật
Chuẩn bị trước thủ thuật chọc hút trứng.
Bình chứa nitơ lỏng bảo quản trứng đông lạnh
Trứng được bảo quản trong nitơ lỏng ở -196 độ C.
05Chi phí

Trữ trứng tốn khoảng bao nhiêu tiền?

Chi phí trữ trứng gồm ba phần: Khám và xét nghiệm ban đầu, thuốc kích trứng - chọc hút - đông lạnh, và phí lưu trữ hằng năm. Tổng chi phí một chu kỳ trọn gói tại Việt Nam phổ biến trong khoảng 40 - 80 triệu đồng, cộng thêm phí lưu trữ mỗi năm.

Chi phí trữ trứng theo bệnh viện (triệu đồng)
Chạm / di chuột vào từng cột để xem khoảng chi phí. Số liệu tổng hợp từ thông tin công khai của các bệnh viện, mang tính tham khảo.
Bệnh viện / Trung tâmPhí lưu trữ / năm
Bệnh viện Đa khoa Hà Nội3,6 - 15 triệu
Đông Đô IVF CenterGộp trong gói 5 năm
Bệnh viện Từ Dũ10 - 15 triệu
Vinmec12 - 18 triệu
Bệnh viện Tâm Anh10 - 17 triệu
Bệnh viện Hùng Vương8 - 14 triệu
Bệnh viện Phụ sản Trung ương10 - 15 triệu
Bệnh viện Mỹ Đức9 - 14 triệu

Số liệu mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, số lượng trứng thu được và chính sách ưu đãi riêng của từng nơi.

06Thời hạn bảo quản

Trữ trứng có thể lưu giữ trong bao lâu?

Về mặt kỹ thuật, trứng được bảo quản đúng cách trong nitơ lỏng -196°C có thể giữ chất lượng ổn định trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mà không suy giảm đáng kể khả năng thụ tinh. Nhiều tài liệu chuyên môn dẫn ra mốc phổ biến khoảng 10-15 năm là thời gian trứng vẫn giữ chất lượng tốt để sử dụng.

Tuy vậy, thời hạn lưu trữ trên thực tế còn phụ thuộc vào quy định pháp lý và chính sách hợp đồng của từng cơ sở y tế - thường tính theo chu kỳ 5 năm/lần, có thể gia hạn. Vì vậy, trước khi thực hiện, nên đọc kỹ hợp đồng lưu trữ về thời hạn, điều kiện gia hạn, quyền sở hữu mẫu và phương án xử lý nếu không còn nhu cầu sử dụng.

07Đối tượng phù hợp

Những phụ nữ nào nên cân nhắc trữ trứng?

Các bác sĩ thường khuyến nghị nên trữ trứng trước tuổi 35 để có chất lượng trứng tốt nhất, tuy vẫn có thể thực hiện ở độ tuổi cao hơn nhưng hiệu quả sẽ giảm dần.

08Trước khi quyết định

Những lưu ý cần biết