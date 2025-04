Nữ thần dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc: Đóng liên tiếp 6 phim gây bão toàn cầu, diễn đơ cũng được tha thứ

Nữ thần dao kéo hoàn hảo nhất Kbiz

Không phải tự nhiên mà Go Yoon Jung được cư dân mạng xứ Hàn ưu ái gọi bằng cái tên “nữ thần dao kéo hoàn hảo nhất Kbiz”. Cô nàng sinh năm 1996 này sở hữu đường nét cực phẩm với gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo và vibe hiện đại. Cô thậm chí còn là mỹ nhân thế hệ mới hiếm hoi được đánh giá là có gương mặt "tỷ lệ kim cương", bất cứ góc cạnh này cũng đẹp hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật.

Xuất thân là người mẫu ảnh, Go Yoon Jung bén duyên với diễn xuất không quá lâu, nhưng nhờ visual quá đỗi nổi bật, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý dù chỉ đảm nhận những vai phụ. Điều đáng nói là ngay cả khi bị soi là đã chỉnh sửa nhan sắc, Go Yoon Jung vẫn được lòng công chúng vì khí chất quá đặc biệt, góc nào cũng đẹp, cận mặt hay toàn thân đều hoàn hảo. Và chính vẻ đẹp này đã giúp cô nàng “vượt rào” qua không ít tranh cãi về khả năng diễn xuất.

Sự nghiệp toàn bom tấn, đóng đơ vẫn được tha thứ

Trong khi nhiều diễn viên chật vật mãi mới có một vai chính hoặc phải mỏi mòn chờ thời, Go Yoon Jung lại sở hữu sự nghiệp phim ảnh khiến bao người mơ ước. Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, cô nàng đã góp mặt trong 6 dự án bom tấn, tất cả đều là những cái tên đình đám trên cả mặt trận truyền hình lẫn nền tảng quốc tế. Điều đáng nói là dù diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi, nhưng sức hút của Go Yoon Jung vẫn không hề giảm nhiệt. Thậm chí, nhiều người còn thẳng thắn nhận xét: “Cô này đẹp quá nên có đơ cũng tha thứ được”.

Bắt đầu từ Moving, bộ phim siêu anh hùng được đầu tư khủng của Disney+, Go Yoon Jung vào vai nữ sinh Jang Hee Soo sở hữu siêu năng lực tự hồi phục. Những pha hành động mãn nhãn kết hợp với visual đỉnh cao giúp cô nàng nhanh chóng ghi điểm, dù biểu cảm ở các phân đoạn nội tâm vẫn chưa thực sự mượt mà.

Tiếp đó là Sweet Home 2, phần tiếp theo của siêu phẩm sinh tồn từng làm mưa làm gió trên Netflix. Dù tuyến truyện của cô trong phim không quá nổi bật nhưng Go Yoon Jung vẫn là điểm nhấn visual mỗi lần xuất hiện. Ngay sau đó, cô góp mặt trong Death's Game, loạt phim kỳ ảo về vòng luân hồi đang rất được giới trẻ yêu thích. Một lần nữa, nhan sắc của Go Yoon Jung tiếp tục khiến dân tình "lụi tim" dù chỉ lên hình trong 1 tập. Sang đến Light Shop, dù chỉ là một vai cameo thoáng qua nhưng Go Yoon Jung vẫn gây chấn động cõi mạng thời điểm phim lên sóng, góp phần làm nên thành công toàn cầu của tác phẩm này.

Sweet Home 2

Death's Game

Khi Sweet Home 3 trở lại, Go Yoon Jung tiếp tục đồng hành cùng dàn cast đình đám. Vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo và khí chất sang chảnh khiến cô trở thành tâm điểm mỗi lần lên hình, bất chấp diễn biến nội dung đang xoay chuyển liên tục. Và hiện tại, nữ diễn viên tiếp tục trung thành với các tác phẩm nhà Netflix khi tái xuất với vai nữ chính trong Resident Playbook. Phim hiện đứng top 1 tại khá nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Resident Playbook

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Go Yoon Jung đã đóng liền tù tì 6 phim lớn – một thành tích mà không phải diễn viên nào cũng làm được. Và dù diễn xuất còn chưa thực sự thuyết phục số đông, nhưng rõ ràng, sức hút và giá trị thương mại mà cô mang lại cho mỗi bộ phim là điều không ai có thể phủ nhận. Nói không quá, Go Yoon Jung chính là ví dụ sống động cho câu chuyện “đẹp là một loại tài năng”.

Tái xuất gây sốt với Resident Playbook

Mới đây nhất, Go Yoon Jung trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong Resident Playbook, phần ngoại truyện rất được chờ đợi của Hospital Playlist. Lần này, cô đảm nhận vai bác sĩ nội trú khoa sản – một vai diễn đòi hỏi không chỉ ngoại hình mà còn cần nội lực diễn xuất đủ để truyền tải áp lực, cảm xúc, và sự đấu tranh của một người trẻ trong môi trường bệnh viện khắc nghiệt.

Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng lọt top trending tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Không ngạc nhiên khi Go Yoon Jung trở thành tâm điểm bàn luận – từ visual đỉnh cao trong áo blouse trắng cho đến diễn xuất gây nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng biểu cảm của cô còn gượng, thiếu chiều sâu trong những phân cảnh cảm xúc. Tuy nhiên, cũng có không ít người lại tỏ ra bao dung hơn, cho rằng Go Yoon Jung đang dần cải thiện và xứng đáng có thêm cơ hội để chứng minh bản thân.

Diễn xuất của mỹ nhân họ Go còn gây tranh cãi

Bất chấp những tranh luận về diễn xuất, Resident Playbook vẫn đạt được thành tích tốt về mặt tỷ suất người xem, phản hồi tích cực với phần nội dung và nhịp phim. Điều này cho thấy, dù chưa hoàn hảo về mặt diễn xuất, Go Yoon Jung vẫn đủ sức kéo spotlight nhờ sức hút riêng của mình.