Trong các bộ phim Hàn Quốc, nữ bác sĩ là một hình tượng quen thuộc và được đông đảo khán giả yêu thích. Nếu cũng yêu thích hình tượng này, hãy cùng đi tìm 5 nữ bác sĩ đẹp nhất màn ảnh Hàn 5 năm gần đây.

2021: Yoo In Na

Yoo In Na trong phim Hoa Tuyết Điểm.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Yoo In Na. Cô góp mặt trong Hoa Tuyết Điểm, bộ phim đình đám do Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In đóng chính. Tác phẩm này lấy bối cảnh những năm 1987 trong một thời đại rối ren. Trong phim, Yoo In Na đảm nhận vai Chung Ha, một bác sĩ xinh đẹp, quyến rũ, tính cách mạnh mẽ và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Quan trọng hơn, cô đồng thời cũng là một điệp viên của Triều Tiên.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng Yoo In Na dù không phải là một minh tinh hạng A, thế nhưng cô cũng có chỗ đứng cho riêng mình, được khán giả yêu thích nhờ các vai diễn đáng nhớ, đặc biệt là vai cô chủ tiệm gà rán trong bom tấn Yêu Tinh.

2022: Son Ye Jin

Nhắc đến những nữ bác sĩ đẹp trên màn ảnh Hàn 5 năm gần đây thì không thể thiếu Son Ye Jin.

Nếu như nữ bác sĩ đẹp nhất năm 2021 là Yoo In Na thì vị trí này ở năm 2022 gọi tên Son Ye Jin. Cô thủ vai bác sĩ da liễu Cha Mi Joo trong bộ phim Tuổi 39. Đây là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng vẫn độc thân dù đã bước sang tuổi 40. Dẫu vậy, Cha Mi Joo cũng không cô đơn khi có 2 người bạn thân đồng hành. Hơn nữa, về sau Cha Mi Joo cũng tìm được người bạn đời định mệnh của riêng mình.

Son Ye Jin là gương mặt đã quá đỗi quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Tên tuổi của cô gắn liền với những bộ phim lãng mạn Hàn kinh điển ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh. Chúng ta có thể kể tới một số cái tên như Hương Mùa Hè, Cổ Điển, Khoảnh Khắc Để Nhớ, Và Em Sẽ Đến, Hạ Cánh Nơi Anh...

2023: Lee Sung Kyung

Nhan sắc xinh đẹp của Lee Sung Kyung trong Người Thầy Y Đức 3.

Nhắc đến những nữ bác sĩ xinh đẹp trên màn ảnh Hàn 5 năm qua thì không thể bỏ qua Lee Sung Kyung, người thủ vai nhân vật Cha Eun Jae, một mảnh ghép quan trọng tạo nên thành công của loạt phim Người Thầy Y Đức. Lần đầu Lee Sung Kyung xuất hiện trong loạt phim này là ở mùa 2 phát sóng năm 2020. Đến năm 2023, cô tiếp tục góp mặt ở mùa 3 của bộ phim. Ở tác phẩm này, bên cạnh những câu chuyện đầy tính nhân văn về nghề bác sĩ, Lee Sung Kyung còn cùng Ahn Hyo Seop mang đến một chuyện tình đẹp với nhiều cung bậc cảm xúc.

Nói thêm về Lee Sung Kyung, bau đầu cô bén duyên với nghề người mẫu và đến năm 2014 mới rẽ hướng sang diễn xuất. Kể từ đó tới nay, Lee Sung Kyung đã hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ, góp mặt trong nhiều dự án phim, chủ yếu là ở mảng truyền hình. Trong năm 2025, cô sẽ có màn kết duyên đáng chú ý cùng tài tử Lee Dong Wook trong bộ phim hành động - lãng mạn The Good Man.

2024: Park Shin Hye

Park Shin Hye dĩ nhiên không thể vắng mặt trong danh sách này. Cô đảm nhận vai nữ bác sĩ Nam Ha Neul trong phim Nốt Trầm Đời Bác Sĩ đóng cùng mỹ nam Park Hyung Sik. Nhân vật Nam Ha Neul do Park Shin Hye thủ vai từng là một học sinh thiên tài luôn đứng đầu, thế nhưng khi đi làm, mọi chuyện lại không suôn sẻ.

Tạo hình nữ bác sĩnh cực xinh của Park Shin Hye.

Những áp lực khổng lồ từ công việc nên dù là một bác sĩ, thế nhưng cô lại mắc chứng trầm cảm. Rất may là trong ngày tháng khốn khó, Nam Ha Neul luôn có Yeo Jeong Woo ở bên cạnh. Họ từng là cặp kỳ phùng địch thủ thưở còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng giờ đây Yeo Jeong Woo lại trở thành tình yêu chân ái của cô.

Với các khán giả thường xuyên xem phim Hàn, Park Shin Hye là cái tên quá đỗi quen thuộc. Cô nổi lên như một hiện tượng nhờ chuyện tình với Lee Min Ho trong bộ phim đình đám một thời Những Người Thừa Kế. Sau đó, Park Shin Hye tiếp tục ghi dấu ấn khi đóng Cô Bé Người Gỗ (Pinocchio) cùng Lee Jong Suk, Chuyện Tình Bác Sĩ với Kim Rae Won, Ký Ức Albraham với Hyun Bin hay Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục với Kim Jae Young.

2025: Go Yoon Jung

Go Yoon Jung đẹp ngút ngàn trong phim Resident Playbook.

Cuối cùng, chúng ta có Go Yoon Jung. Cô là nữ bác sĩ xinh đẹp nhất màn ảnh Hàn 2025 với vai Oh Yi Young trong bộ phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (tựa Anh: Resident Playbook). Nhân vật Oh Yi Young do Go Yoon Jung thủ vai là một cô nàng xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng lại đang mắc khoản nợ khổng lồ và buộc phải trở lại Bệnh viện Yulje.

Oh Yi Young không có lý tưởng cao cả hay đam mê đặc biệt gì. Cô dự định bản thân sẽ chỉ tìm cách để trụ lại trong khoảng thời gian 1 năm mà thôi. Tuy nhiên, quãng thời gian làm việc tại đây giúp cô gắn kết với mọi người, đồng thời khơi gợi ngọn lửa trong tim của Oh Yi Young.

So với Yoo In Na, Lee Sung Kyung, Park Shin Hye hay Son Ye Jin, Go Yoon Jung chỉ là thế hệ đàn em mà thôi. Cô chỉ thực sự được quan tâm nhờ thành công với mùa 2 của loạt phim Hoàn Hồn chiếu năm 2022. Sau đó, Go Yoon Jung chinh phục khán giả với màn thể hiện trong 2 siêu phẩm Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng và Trò Chơi Tử Thần.