Nữ sinh Hà Nội xinh như hoa hậu, đỗ đại học top đầu tại Úc nhưng quyết định ở lại nước: Mới năm 1 đã làm được điều này

Nguyễn Trà My (SN 2004), sinh sống tại Hà Nội từng trúng tuyển vào ngôi trường đại học top đầu nước Úc - Trường SP Jain. Em còn nhận được học bổng cho cả 2 chuyên ngành chủ chốt của trường lần lượt là: Business Administration (Kinh doanh quốc tế) với mức học bổng 85% có giá trị 114.500 AUD/4 năm (tương đương 1,83 tỷ đồng/4 năm) và Data Science (Khoa học Dữ liệu) với mức học bổng 80% có giá trị 74.080 AUD/3 năm (tương đương 1,18 tỷ đồng/3 năm).

Ngoài ra, nữ sinh còn nhận được thư mời nhập học từ Đại học Fulbright, TP HCM. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân nên Trà My quyết định ở lại Việt Nam học tập, thay vì đi du học. Hiện nữ sinh đang học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Ngay từ năm nhất đại học, Trà My đã được bầu chức lớp trưởng lớp tín chỉ tiếng Anh chuyên ngành và Ủy viên chi đoàn KDQT49 - Lớp 3 Học viện Ngoại giao. Ngoài ra, cô bạn còn tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa như: Phiên dịch viên sự kiện "Triển lãm du học" tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ & EducationUSA; MC hội thảo "Public Narrative" - Khoa tiếng Anh; thực tập sinh ngay từ học kỳ I năm nhất Khoa Pháp ngữ; khách mời biểu diễn Violin cho hàng loạt sự kiện trong và ngoài trường; Trưởng ban Đối ngoại - Tài chính các hoạt động ngoại khóa lớn nhỏ.

Chân dung nữ sinh Trà My.

Bứt phá trình độ tiếng Anh nhờ đam mê Violin

Để đạt được kết quả học tập tốt, Trà My luôn chuẩn bị bài mỗi khi đến lớp. Đây là phương pháp đặt biệt quan trọng nhưng nhiều học sinh, sinh viên xem nhẹ. Chuẩn bị bài trước mỗi buổi học sẽ giúp chúng ta ở tư thế chủ động tiếp cận tri thức. Trà My cho rằng, đây chính là chìa khoá để đảm bảo GPA cao.

Đặc biệt trong các môn học, nữ sinh học tốt nhất môn tiếng Anh. Theo Trà My, phương pháp để học tốt tiếng Anh đầu tiên là luôn tạo kỷ luật cho bản thân. Tuy nhiên, để kỷ luật việc học ngôn ngữ thì đam mê chính là phương tiện hiệu quả nhất.

Trà My chia sẻ: "Em đã cá nhân hóa hành trình học tiếng Anh qua đam mê violin. Câu chuyện bắt đầu khi em được nhận học bổng và hỗ trợ tài chính cho việc học violin từ Thạc sĩ Elizabeth Blackerby. Khi ấy, toàn bộ giáo trình, các video bài giảng và việc trao đổi học tập với cô Elizabeth hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vì vậy, chỉ sau 1,5 năm xem các video bài giảng violin bằng tiếng Anh, em đã có thể thấy rõ sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng nghe hiểu và giao tiếp với người bản xứ.

Qua kinh nghiệm của bản thân, em nhận ra đam mê và yêu thích trong một thời gian dài sẽ hình thành thói quen, thói quen tốt sẽ biến thành kỷ luật. Nhờ đó giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Giờ đây, kỹ năng nghe hiểu và giao tiếp của em đã tốt hơn trước rất nhiều, giúp em có cơ hội làm phiên dịch viên cho sự kiện Triển lãm du học Hoa Kỳ (EducationUSA & Đại sứ quán Hoa Kỳ) và tạo tiền đề cho nhiều cơ hội phát triển sau này".

Trà My có tình yêu cháy bỏng với violin.

Trở thành phiên dịch viên đại sứ quán từ năm nhất đại học

Ngay từ khi là sinh viên năm đầu tiên, Trà My đã có cơ hội trở thành phiên dịch viên Đại sứ quán trong sự kiện Triển lãm du học Hoa Kỳ (Education USA – Đại sứ quán Hoa Kỳ). Cơ duyên nữ sinh đến với công việc này rất tình cờ. Đó là khi em thấy thông tin tuyển tình nguyện viên phiên dịch từ một giảng viên khoa tiếng Anh (Học viện Ngoại giao).

Trong sự kiện, nhiệm vụ chính của Trà My là phụ trách phiên dịch và hỗ trợ cho đại diện trường Cao đẳng cộng đồng Clark (Clark College) tại bang Washington, nước Mỹ. Trong quá trình tham gia, My được làm việc ở cả hai nơi là THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Khách sạn Melia (Hà Nội). Điều này mang đến cho My nhiều kinh nghiệm cùng kỹ năng quý giá.

Kết thúc sự kiện, nữ sinh nhận được nhiều lời khen ngợi, lời cảm ơn từ mọi người khiến My hạnh phúc và rất hãnh diện. Đặc biệt, một số em học sinh THPT còn bày tỏ sự ngưỡng mộ, tìm đến Trà My tư vấn nghề nghiệp, lên kế hoạch cho tương lai.

Chia sẻ về động lực học tập của mình, Trà My cho biết: "Trong mỗi lĩnh vực, em đều có những người tạo ra ảnh hưởng nhất định. Nhưng người có tác động lớn nhất đối với em là mẹ. Mỗi khi em tâm sự về trải nghiệm và thành tích đạt được, trong ánh mắt của mẹ luôn ngập tràn ý cười và niềm tự hào. Đó là sự khích lệ tinh thần lớn lao đối với em. Em nhận ra rằng, hóa ra những chi tiết nhỏ bé lại là động lực giúp em chinh phục mục tiêu lớn lao".

"Bắt đầu thường đáng sợ, kết thúc thường buồn thương, nhưng quá trình mới quan trọng" (Steve Rogers) là câu nói Trà My tâm đắc. Mỗi khi bắt đầu thực hiện một điều gì mới hay khi gặp thách thức, nữ sinh đều động viên bản thân bằng câu nói này. Sau cùng, điểm khởi đầu cũng sẽ qua và sự kết thúc rồi sẽ đến. Nhưng điều giá trị chính là những kinh nghiệm, trải nghiệm và cảm xúc còn đọng lại trong từng quá trình.

Thời gian tới, Trà My tiếp tục học song song 3 ngôn ngữ là Anh – Pháp – Trung. Với tiền đề như vậy, nữ sinh sẽ thử thách giới hạn bản thân qua việc "apply" chương trình học bổng ngắn hạn ở một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời, nữ sinh sẽ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện những dự án tình nguyện nhằm tạo ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.