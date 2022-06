Nữ sinh Ê-đê kể chuyện học võ để đóng trinh sát trong 'Bão ngầm'

Trong những tập cuối của bộ phim Bão ngầm, ban chuyên án công an tỉnh Hưng Hòa có sự xuất hiện của một thành viên mới. Đó là nữ trinh sát Như Ý do Sharon Arul thủ vai. Từ tập 61 của bộ phim Bão ngầm, nhân vật Như Ý đã xuất hiện trong ban chuyên án của công an tỉnh Hưng Hòa. Đến tập 66, nữ trinh sát trẻ có mặt tại những điểm nóng và phối hợp rất ăn ý với Hải Triều (Hà Việt Dũng).



Trong tập 67 phát sóng tối 31/5, Như Ý lập công lớn khi bất chấp hiểm nguy lao vào đám cháy và lần theo dấu vết của Ong chúa (Kim Phượng). Sự xuất hiện kịp thời và phát súng lạnh lùng của Như Ý đã cứu được Hải Triều thoát chết trong gang tấc.

Sharon Arul gây ấn tượng với vai trinh sát Như Ý.

Vai nữ trinh sát Như Ý thực sự là một thử thách khó với một người trẻ như Sharon Arul. Không phải diễn viên chuyên nghiệp, chưa học qua các lớp diễn xuất bài bản và chưa từng tham gia đóng phim, tuy nhiên nữ sinh người Ê-đê vẫn hoàn thành tốt vai diễn. Ít ai biết rằng, Sharon Arul năm nay mới 18 tuổi và vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Trong một lần đoàn phim Bão ngầm lên Tây Nguyên tìm kiếm diễn viên quần chúng vào vai trinh sát, Sharon Arul đã được một người quen dẫn đến địa điểm casting. Sau khi thử sức cùng diễn viên Hà Việt Dũng trong phân cảnh Hải Triều chia tay bạn gái, Sharon Arul đã được đạo diễn Đinh Thái Thụy tin tưởng và giao cho vai Như Ý.

Thần thái lạnh lùng, tác phong dứt khoát của Sharon Arul khi vào vai nữ trinh sát gây ấn tượng với người xem. Đạo diễn Đinh Thái Thụy cho biết anh còn nhầm tưởng Sharon Arul là cảnh sát thật, chứ không nghĩ là học sinh đến thử vai quần chúng.

Nữ sinh 18 tuổi thể hiện tốt trong buổi casting và được đạo diễn Đinh Thái Thụy tin tưởng.

Để hóa thân thành một nữ trinh sát gan dạ, mưu trí và giỏi võ, Sharon Arul cho biết cô được tập luyện trong vòng một tháng trước khi bắt đầu vào set quay. “Mình được các chú, các anh trong tiểu đoàn cảnh sát cơ động tập cho cách cầm súng và các tư thế phòng thủ, tấn công. Khi về nhà, Sharon Arul cũng chăm chỉ tập thêm cho nhuần nhuyễn” Sharon Arul chia sẻ với Tiền Phong.

Nữ sinh 18 tuổi tiết lộ đam mê xem các bộ phim hình sự, hành động của Việt Nam như Bí mật tam giác vàng, Hai Phượng nên cũng biết cách nắm bắt tâm lý nhân vật trong những cảnh quay có phần căng thẳng. Lần đầu tham gia một bộ phim truyền hình và gây được ấn tượng tốt với khán giả, Sharon Arul gọi đây là “trải nghiệm vô giá”, là cơ hội hiếm hoi để làm quen với môi trường diễn xuất chuyên nghiệp.

"Như Ý cũng là một vai nhỏ, lại chưa có nhiều màu sắc, lúc nào cũng phải nghiêm túc, nên mình thực sự bất ngờ và vỡ òa vì hạnh phúc khi vai diễn nhận được sự chú ý và những phản hồi tích cực từ khán giả" Sharon Arul chia sẻ.

Sharon Arul bất ngờ khi vai diễn của mình được chú ý.

Sau Bão ngầm, Sharon Arul cho biết sẽ tập trung vào việc học và cũng dành thời gian để học võ. Với Sharon Arul, học võ vừa là cách để rèn luyện sức khỏe, vừa giúp tiếp cận được nhiều cơ hội diễn xuất hơn. Nữ trinh sát trẻ trong phim Bão ngầm tiết lộ rất hâm mộ diễn viên Ngô Thanh Vân và sẽ cố gắng để hướng đến hình tượng đả nữ mạnh mẽ như đàn chị nếu có cơ hội tiến xa trong nghệ thuật.