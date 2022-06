Bão ngầm tập 70: Sếp lớn phe công an báo tin cho Tuất, ông trùm rút súng sẵn sàng làm liều

Bão ngầm tập 70: Tay Tuất nhận tin mật vẫn bị bắt, ông trùm lâm nguy

Bão ngầm đang đi về chặng cuối cùng và ông Tuất cuối cùng cũng chẳng thể tránh khỏi vòng lao lý sau những tội ác mình gây ra. Trước khi bị bắt hắn đã nhận được tin mật từ tay Lâm rằng công an đang kéo đến. Kẻ sai khiến Lâm đến gặp Tuất chính là Đại tá Mai Đức Nhẫn. Tuy vậy do hiểu nhầm Lâm phản bội mình, ông ta đã nổ súng bắn cấp dưới trọng thương.

Tuất đã bắn Lâm trọng thương.

Đại tá Mai Đức Nhẫn chính là kẻ đã sai Lâm đi báo tin cho Tuất.

Trong khi đó, ông Đức vẫn đang tìm cách bỏ trốn khỏi Việt Nam. Để sang biên giới, ông ta ngồi trên một xe được ngụy trang thành xe đám cưới. Chiếc xe này bị lực lượng công an tiến hành kiểm tra. Chứng kiến một chiến sĩ công an bước lên, ông trùm tỏ rõ sự căng thẳng tột độ. Ông ta thậm chí còn rút súng trong người ra để bắn trả nếu cần thiết. Nếu bị phát hiện, đây chắc chắn sẽ là dấu chấm hết cho tên trùm ma túy khét tiếng. Nhưng liệu mọi chuyện có thuận lợi cho các chiến sĩ công an như vậy?

Ông trùm rút súng khỏi áo và sẵn sàng "làm liều" nếu cần thiết.

Biểu cảm căng thẳng của ông trùm khi một chiến sĩ công an giao thông bước lên xe.

Bão ngầm tập 70 - Tay Tuất nhận tin mật vẫn bị bắt, ông trùm lâm nguy

Bão ngầm Trinh thám, hình sự

25 phút

Thứ 2 đến thứ 6 - VTV1 Bão ngầm kể về hành trình điều tra của Đại úy Đào Hải Triều (Hà Việt Dũng) cùng các trinh sát trong việc điều tra phá án đường dây ma túy xuyên quốc gia. Bắt đầu từ việc bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn trên đèo Mũi Ngựa, những sự thật về các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã dần được bóc dỡ, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn trong một tập đoàn kinh tế lớn. Đạo diễn: Đinh Thái Thụy Diễn viên: Hà Việt Dũng, Cao Thái Hà, NSND Trần Nhượng, Nguyễn Hải

Đón xem Bão ngầm tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

https://afamily.vn/bao-ngam-tap-70-sep-lon-phe-cong-an-bao-tin-cho-tuat-ong-trum-rut-sung-san-sang-lam-lieu-20220602220542324.chn