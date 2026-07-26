Nữ sinh 21 tuổi đau bụng, đau lưng kéo dài, đi khám bác sĩ phát hiện: Người thường có 2, cô có tới 3…

Một thanh niên 21 tuổi ở Thiểm Tây (Trung Quốc), thỉnh thoảng bị đau bụng và đau lưng dưới bên phải, nhưng ban đầu không coi trọng vấn đề này. Mãi đến khi khám sức khỏe định kỳ ở trường, cô mới phát hiện mình có hai quả thận bên phải và một quả bên trái, tổng cộng là ba quả thận.

Bác sĩ khoa Tiết niệu và Thận học giải thích đây là một trường hợp điển hình của dị tật "thận đôi", một bất thường phát triển bẩm sinh. Thận đôi bên phải phía trên của bệnh nhân đã mất chức năng do ứ nước thận gây ra bởi tắc nghẽn ở niệu quản dưới, và hiện cần được phẫu thuật cắt bỏ.

Tin tức này gây chú ý tại quốc gia tỉ dân, trên mạng xã hội, các bình luận dưới chủ đề đang thịnh hành rất đa dạng. Một số người tỏ ra ghen tị: "Ba quả thận, thật là tuyệt vời! Ngay cả khi phải cắt bỏ một quả, bạn vẫn còn hai quả, nhiều hơn người bình thường một quả".

Một số cư dân mạng đã tìm kiếm thông tin để giải thích rằng "thận đôi" thực chất không có nghĩa là có ba quả thận riêng biệt mọc lên. Thay vào đó, nó có nghĩa là trong quá trình phát triển phôi thai, chồi niệu quản phân nhánh sớm, khiến một quả thận bị "tách" thành hai hệ thống thu thập, tạo nên hình ảnh giống như hai quả thận bị ép sát vào nhau.

Tỷ lệ mắc bệnh ước tính khoảng 0,6-0,8%, không có nhiều khác biệt giữa nam và nữ, nhưng cao hơn một chút ở nữ giới. Hầu hết mọi người có thể không bao giờ biết mình mắc bệnh này vì nó hoàn toàn không có triệu chứng trừ khi có nhiễm trùng hoặc tích tụ dịch.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi xảy ra tắc nghẽn niệu quản hoặc các lỗ mở lạc chỗ. Các trường hợp nhẹ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát và đau lưng dưới, trong khi các trường hợp nặng có thể dẫn đến giãn thận gây tổn thương thận, cuối cùng cần phải cắt bỏ. Nữ bệnh nhân trong trường hợp nêu trên, thận trên của người này đã "không thể sử dụng được", và việc giữ lại nó có thể trở thành nguồn gây nhiễm trùng, cần phải phẫu thuật cắt bỏ.

Qua đó, các bác sĩ cũng chia sẻ một vài lời khuyên bảo vệ thận: Thứ nhất, đừng nhịn tiểu; thứ hai, uống nhiều nước; thứ ba, đừng tự ý dùng thuốc, vì nhiều loại thuốc chống viêm và thuốc giảm đau có độc tính đối với thận. Ba điểm này nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất ít người thực sự có thể tuân theo.

Nguồn và ảnh: Sohu