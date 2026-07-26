Nhiều người chỉ xem tóc bạc là dấu hiệu của tuổi tác hoặc vấn đề thẩm mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy mái tóc có thể phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe của cơ thể. Từ thời điểm xuất hiện tóc bạc, mức độ rụng tóc đến tình trạng da đầu đều có thể liên quan đến stress, dinh dưỡng, nội tiết và quá trình lão hóa.

Đáng chú ý, một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy căng thẳng kéo dài có thể khiến tóc bạc sớm thông qua cơ chế tác động trực tiếp đến tế bào gốc tạo sắc tố trong nang tóc.

Nghiên cứu của Harvard: Căng thẳng có thể khiến tóc bạc sớm

Các nhà khoa học ngày càng xem nang tóc là một trong những "cửa sổ" phản ánh tốc độ lão hóa của cơ thể.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature , nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard phát hiện khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, hệ thần kinh giao cảm sẽ giải phóng các tín hiệu stress khiến các tế bào gốc melanocyte (tế bào tạo sắc tố) trong nang tóc bị cạn kiệt nhanh chóng. Khi nguồn tế bào này mất đi, tóc mới mọc sẽ không còn melanin và chuyển sang màu trắng.

Bên cạnh stress, nang tóc cũng chịu ảnh hưởng của quá trình oxy hóa, viêm mạn tính và lão hóa tế bào. Vì vậy, tóc bạc, tóc yếu hay rụng nhiều không phải lúc nào cũng đơn thuần là hệ quả của tuổi tác.

Người trẻ tóc bạc nhiều có thể đang gặp 4 vấn đề sức khỏe

Nếu mới ngoài 20 hoặc 30 tuổi nhưng tóc bạc xuất hiện ngày càng nhiều, ngoài yếu tố di truyền, các chuyên gia cho rằng nên chú ý đến những nguyên nhân sau:

1. Căng thẳng kéo dài

Stress kéo dài làm tăng hormone căng thẳng và thúc đẩy quá trình mất tế bào tạo sắc tố ở nang tóc. Đây là một trong những nguyên nhân được nghiên cứu nhiều nhất liên quan đến tóc bạc sớm.

2. Thiếu hụt dinh dưỡng

Thiếu sắt, vitamin B12, axit folic hoặc một số vi chất khác có thể ảnh hưởng đến quá trình tạo melanin, đồng thời khiến tóc yếu và dễ gãy rụng.

3. Rối loạn nội tiết

Các bệnh lý tuyến giáp hoặc mất cân bằng hormone có thể làm thay đổi chu kỳ phát triển của tóc, khiến tóc bạc sớm hoặc rụng nhiều hơn bình thường.

4. Bệnh tự miễn

Một số bệnh tự miễn có thể tấn công các tế bào sắc tố hoặc nang tóc, làm tóc mất màu sớm.

Nếu tóc bạc tăng nhanh trong thời gian ngắn kèm theo các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, sụt hoặc tăng cân bất thường, rụng tóc nhiều, hay lạnh... bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì chỉ nhuộm tóc che phủ.

Rụng tóc, tóc mỏng hay da đầu bất thường cũng không nên chủ quan

Không chỉ tóc bạc, những thay đổi khác của mái tóc cũng có thể là dấu hiệu cơ thể đang gặp vấn đề.

Các chuyên gia cho biết những biểu hiện như:

Rụng tóc nhiều bất thường.

Sợi tóc ngày càng mảnh.

Da đầu thường xuyên viêm, ngứa.

Tiết nhiều dầu hoặc gàu xuất hiện liên tục.

... đều có thể liên quan đến sức khỏe của nang tóc.

Nguyên nhân thường gặp gồm thiếu ngủ, áp lực tâm lý, chế độ ăn thiếu dưỡng chất, thay đổi nội tiết hoặc tình trạng viêm kéo dài. Những yếu tố này làm gián đoạn chu kỳ phát triển bình thường của tóc, khiến tóc bước vào giai đoạn rụng sớm hơn.

Tóc bạc có thể đen trở lại không?

Theo các chuyên gia, nếu tóc bạc do quá trình lão hóa tự nhiên thì rất khó phục hồi màu tóc ban đầu.

Tuy nhiên, trong trường hợp tóc bạc liên quan đến stress, thiếu hụt dinh dưỡng hoặc một số bệnh lý, việc điều trị nguyên nhân kết hợp cải thiện lối sống có thể giúp một số người phục hồi một phần sắc tố tóc.

Dù vậy, đây không phải điều xảy ra ở tất cả mọi người.

Muốn có mái tóc khỏe, đừng chỉ chăm chăm nhuộm che tóc bạc

Các bác sĩ khuyến cáo, chăm sóc tóc hiệu quả cần bắt đầu từ sức khỏe tổng thể. Để duy trì mái tóc chắc khỏe và làm chậm quá trình lão hóa của nang tóc, nên:

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya.

Kiểm soát căng thẳng bằng tập luyện hoặc thư giãn.

Ăn đủ protein, sắt, vitamin nhóm B và các vi chất cần thiết.

Chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp với tình trạng da đầu.

Khám bác sĩ nếu tóc bạc hoặc rụng tóc tăng nhanh bất thường.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tóc bạc không đồng nghĩa với việc mắc bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây có thể là "tín hiệu sớm" để bạn nhìn lại tình trạng sức khỏe của mình. Thay vì chỉ tìm cách nhuộm che đi những sợi tóc bạc, việc xác định nguyên nhân và chăm sóc cơ thể từ bên trong mới là giải pháp lâu dài để duy trì mái tóc khỏe đẹp.