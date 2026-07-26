"Maxxing" - trào lưu tối ưu hóa mọi thứ đang khiến nhiều người đánh đổi sức khỏe để chạy theo sự hoàn hảo

Từ "sleepmaxxing" (tối ưu giấc ngủ), "proteinmaxxing" (ăn thật nhiều protein), "looksmaxxing" (tối ưu ngoại hình) cho đến hàng loạt xu hướng chăm sóc sức khỏe mới xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội. Nhiều người đang bước vào cuộc đua mang tên "maxxing" - cố gắng làm mọi thứ ở mức tối đa với niềm tin rằng càng nhiều thì càng tốt.

Nhưng theo các chuyên gia, chính tư duy này có thể khiến chúng ta đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu của việc chăm sóc sức khỏe.

Khi chăm sóc bản thân trở thành một cuộc thi

11 giờ đêm, đèn phòng ngủ đã chuyển sang sắc cam ấm. Trên bàn là ly nước ép anh đào chua uống theo lịch, cạnh đó là hộp magie dạng bột. Miệng dán băng. Cổ tay đeo vòng đo giấc ngủ. Và điều cuối cùng người đó làm trước khi nhắm mắt là kiểm tra xem điểm giấc ngủ tối qua được bao nhiêu.

Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy mệt hơn hôm trước. Không phải vì ngủ ít. Mà vì cả đêm đã lo mình ngủ chưa đủ tốt.

Đó là chân dung khá điển hình của cái mà internet gọi là sleepmaxxing.

Rồi nó thoát khỏi vùng tối đó theo cách rất internet: bằng cách bị đem ra đùa. Aleksic lấy chính ví dụ của mình - nếu muốn ăn nhiều burrito hơn, anh có thể gọi đó là "burritomaxxing". Trò đùa ban đầu còn nhắc tới nguồn gốc. Đến khi cả mạng xã hội nói về fibermaxxing, theo anh, phần nguồn gốc đã bay hơi hoàn toàn.

Những năm gần đây, mạng xã hội tràn ngập các video chia sẻ bí quyết "nâng cấp bản thân".

Có người dậy từ 5 giờ sáng để tập luyện, ngâm nước đá, uống hàng chục loại thực phẩm bổ sung và ghi chép mọi chỉ số sức khỏe.

Có người dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu cách cải thiện ngoại hình, từ chăm sóc da, chỉnh dáng mặt đến tối ưu từng bữa ăn.

Tất cả đều được gắn thêm hậu tố "- maxxing", mang ý nghĩa "tối ưu hóa đến mức tối đa". Thuật ngữ này bắt nguồn từ "looksmaxxing" - xu hướng tìm mọi cách để cải thiện ngoại hình, sau đó lan sang gần như mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Ngày nay, chỉ cần lướt TikTok hay Instagram, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt khái niệm như:

Sleepmaxxing: Tối ưu giấc ngủ.

Fibermaxxing: Ăn thật nhiều chất xơ.

Proteinmaxxing: Nạp thật nhiều protein.

Greenmaxxing: Tăng tối đa rau xanh.

Longevity maxxing: Mọi thói quen đều hướng tới sống lâu.

Điểm chung của những xu hướng này là biến việc chăm sóc sức khỏe thành một "dự án tối ưu" không có điểm dừng.

Không phải cái gì nhiều hơn cũng tốt hơn

Theo Tiến sĩ Daryl Gioffre, chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe đường ruột tại Mỹ, nhiều người đang mắc một sai lầm phổ biến: nghĩ rằng nếu một điều tốt cho sức khỏe thì làm nhiều hơn sẽ càng tốt hơn.

Nhưng cơ thể con người không vận hành theo nguyên tắc đó.

Ông cho rằng việc quá ám ảnh với các chế độ ăn, tập luyện hay bổ sung dưỡng chất có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Khi hormone stress tăng cao, hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn, khả năng hấp thu dinh dưỡng giảm sút và sức khỏe tổng thể cũng bị ảnh hưởng.

Nói cách khác, một chế độ sống được cho là "lành mạnh" hoàn toàn có thể phản tác dụng nếu bị đẩy đến cực đoan.

Không chỉ sức khỏe, cả cái đẹp cũng bị "maxxing"

Điều đáng lo ngại là trào lưu này không dừng ở ăn uống hay tập luyện.

Trong lĩnh vực làm đẹp, hàng loạt khái niệm như "tanmaxxing", "scentmaxxing" hay nhiều xu hướng cực đoan khác cũng xuất hiện.

Nhiều chuyên gia cho rằng không ít trào lưu thực chất chỉ là những mẹo làm đẹp cũ được "đóng gói" bằng một cái tên mới để tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Đáng nói hơn, một số xu hướng còn khuyến khích người tham gia chấp nhận những phương pháp thiếu cơ sở khoa học hoặc tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe chỉ để đạt được ngoại hình "hoàn hảo".

Chăm sóc sức khỏe không phải là cuộc đua

Theo các chuyên gia, thay vì chạy theo những trào lưu mới xuất hiện mỗi tuần, điều quan trọng hơn là xây dựng các thói quen đơn giản nhưng duy trì được lâu dài.

Ăn nhiều rau hơn, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn, giảm căng thẳng và duy trì cân bằng trong cuộc sống vẫn là những yếu tố có bằng chứng khoa học rõ ràng nhất giúp cải thiện sức khỏe.

Tiến sĩ Gioffre cũng nhấn mạnh rằng nếu muốn bắt đầu thay đổi, hãy bắt đầu từ một thói quen nhỏ, thay vì cố gắng "tối ưu" mọi thứ cùng lúc. Theo ông, sức khỏe bền vững không đến từ những thử thách cực đoan mà đến từ sự nhất quán mỗi ngày.

Điều đáng suy ngẫm

Có lẽ vấn đề không nằm ở việc muốn sống khỏe hay sống đẹp, mà ở cách mạng xã hội đang khiến nhiều người tin rằng mình luôn phải tốt hơn, đẹp hơn và hoàn hảo hơn mỗi ngày.

Khi việc chăm sóc bản thân trở thành một cuộc thi không có đích đến, rất dễ để chúng ta quên mất mục tiêu ban đầu: sống khỏe, chứ không phải sống trong áp lực phải liên tục "tối ưu hóa" chính mình.