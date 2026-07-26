Cha chi hơn 23 triệu đồng/tháng tiêm hormone tăng trưởng cho con gái 12 tuổi, sau 6 tháng cao thêm 4cm

Trong những năm gần đây, nhu cầu cải thiện chiều cao cho trẻ em tại Trung Quốc tăng mạnh, kéo theo sự phát triển nhanh chóng của thị trường hormone tăng trưởng.

Mỗi tháng chi hơn 23 triệu đồng để con gái "cao ráo, có khí chất"

Ngày 18/7, ông Lý, sống tại tỉnh Hồ Nam, cho biết ông đều đặn đưa con gái 12 tuổi đi tiêm hormone tăng trưởng với chi phí khoảng 6.000 NDT/tháng (tương đương hơn 23,31 triệu đồng).

Ông thừa nhận: "Vì là con gái nên tôi có kỳ vọng nhất định về chiều cao của cháu".

Theo ông, trong điều kiện bình thường, trẻ ở độ tuổi này thường chỉ tăng khoảng 2-3cm trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, sau khi sử dụng hormone tăng trưởng, con gái ông đã cao thêm 4cm chỉ sau nửa năm.

Người cha cũng cho rằng sau khi bé gái bước vào tuổi dậy thì và có kinh nguyệt, lượng hormone tăng trưởng tự nhiên sẽ giảm, khiến việc tăng chiều cao trở nên khó khăn hơn.

Ông nhấn mạnh việc điều trị không nhằm định hướng nghề nghiệp cho con mà chỉ mong con sau này cao ráo, tự tin và có ngoại hình nổi bật hơn.

Ông cho biết: " Cả đời chỉ có một cơ hội để phát triển chiều cao. Tôi cho rằng đây là khoản đầu tư đáng giá ".

Đây không phải lần đầu việc sử dụng hormone tăng trưởng cho trẻ em thu hút sự chú ý của dư luận. Năm 2025, vợ của Zou Shiming, cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp của Trung Quốc, là Ran Yingying từng chia sẻ quá trình đưa con trai thứ hai đến bệnh viện kiểm tra chiều cao.

Theo bà, dựa trên chiều cao di truyền của bố mẹ, các bác sĩ dự đoán chiều cao trưởng thành của cậu bé khoảng 172cm, trong khi em mong muốn đạt 180cm.

Trước đó, bà từng bày tỏ lo lắng khi con trai 11 tuổi chỉ cao 136,6cm và gần như không phát triển chiều cao sau năm 8 tuổi. Sau khi thăm khám, bác sĩ đánh giá trẻ có nguy cơ bỏ lỡ "giai đoạn vàng" tăng trưởng nên đã chỉ định điều trị bằng hormone tăng trưởng.

Hormone tăng trưởng là gì?

Hormone tăng trưởng (Growth Hormone - GH) là hormone do tuyến yên tiết ra, có vai trò kích thích sự phát triển của xương, cơ và nhiều mô khác trong cơ thể.

GH không trực tiếp làm xương dài ra mà kích thích gan sản xuất IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1) - yếu tố tăng trưởng giống insulin. Chính IGF-1 sẽ tác động lên các sụn tăng trưởng ở đầu xương, thúc đẩy tế bào sụn phân chia, giúp xương phát triển chiều dài.

Ở trẻ em và thanh thiếu niên, hormone tăng trưởng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển chiều cao. Tuy nhiên, hiệu quả của hormone chỉ còn khi các đầu xương chưa đóng. Sau khi sụn tăng trưởng cốt hóa hoàn toàn, việc tiêm hormone gần như không còn giúp tăng chiều cao.

Hiện nay, loại thuốc được sử dụng trong điều trị là hormone tăng trưởng tái tổ hợp của người (rhGH), được sản xuất bằng công nghệ ADN tái tổ hợp. Cấu trúc và tác dụng sinh học của thuốc gần như giống hoàn toàn hormone tăng trưởng tự nhiên do cơ thể tiết ra.

Giá thuốc giảm tới 75%, số người đi tư vấn tăng mạnh

Theo truyền thông Trung Quốc, từ 1/1/2026, hormone tăng trưởng đã được đưa vào danh mục thuốc được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả.

Sau khi được bảo hiểm hỗ trợ: Hormone tăng trưởng tác dụng kéo dài giảm giá từ khoảng 3.500 NDT (khoảng 13,6 triệu đồng)/lọ xuống còn khoảng 900 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng)/lọ, giảm gần 75%.

Các chế phẩm hormone tăng trưởng tác dụng ngắn cũng đồng loạt giảm giá. Việc giá thuốc giảm mạnh khiến số lượng phụ huynh đưa con đến bệnh viện để khám và tư vấn về hormone tăng trưởng tăng đáng kể.

Không phải trẻ thấp đều cần tiêm hormone tăng trưởng

Các chuyên gia nhấn mạnh, hormone tăng trưởng là thuốc điều trị, không phải "thuốc tăng chiều cao" dành cho mọi trẻ.

Theo bác sĩ Ni Xin, Giám đốc Trung tâm Y học Nhi khoa Quốc gia Trung Quốc kiêm Giám đốc Beijing Children's Hospital, chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng bởi hai nhóm yếu tố:

- Khoảng 70% do di truyền.

- Khoảng 30% do các yếu tố môi trường, bao gồm dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động và điều kiện sống.

Theo ông, hormone tăng trưởng chỉ được chỉ định cho một số nhóm bệnh lý như:

- Thiếu hormone tăng trưởng bẩm sinh hoặc mắc phải.

- Trẻ sinh nhỏ hơn tuổi thai nhưng không bắt kịp tăng trưởng.

- Hội chứng Turner.

- Hội chứng Prader-Willi.

Một số trường hợp suy thận mạn hoặc các bệnh lý đặc biệt khác theo hướng dẫn chuyên môn. Ngược lại, trẻ có chiều cao bình thường hoặc thấp do yếu tố di truyền nhưng không thiếu hormone tăng trưởng không nên tự ý sử dụng thuốc chỉ với mục đích cao hơn.

Trước khi điều trị, trẻ cần được khám chuyên khoa nội tiết nhi, chụp X-quang đánh giá tuổi xương, xét nghiệm nồng độ IGF-1, thực hiện nghiệm pháp kích thích tiết hormone tăng trưởng và đánh giá toàn diện tình trạng phát triển.

Lạm dụng hormone tăng trưởng có thể gây nhiều biến chứng

Theo các bác sĩ, mặc dù tương đối an toàn khi sử dụng đúng chỉ định và được theo dõi chặt chẽ, hormone tăng trưởng vẫn có thể gây ra nhiều tác dụng không mong muốn.

Một số biến chứng đã được ghi nhận gồm:

- Đầu xương đóng sớm, khiến trẻ ngừng phát triển chiều cao sớm hơn dự kiến.

- Dậy thì sớm.

- Phù nề, đau khớp, đau cơ.

- Tăng đường huyết hoặc giảm độ nhạy insulin ở một số trường hợp.

- Tăng áp lực nội sọ gây đau đầu, buồn nôn.

- Làm nặng thêm tình trạng vẹo cột sống ở trẻ có nguy cơ.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc điều trị phải được theo dõi định kỳ để đánh giá tốc độ tăng trưởng, tuổi xương, nồng độ IGF-1 cũng như phát hiện sớm các tác dụng phụ.

Muốn con cao hơn, cha mẹ nên bắt đầu từ những yếu tố cơ bản

Theo bác sĩ Ni Xin, nhiều phụ huynh đang quá chú trọng vào thuốc mà quên rằng chiều cao không phải càng cao càng tốt, đồng thời vẫn còn tới 30% tiềm năng phát triển phụ thuộc vào các yếu tố có thể can thiệp.

Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên giúp trẻ:

- Ăn uống cân đối, đủ đạm, canxi, vitamin D và các vi chất.

- Duy trì giấc ngủ đầy đủ, đặc biệt ngủ sớm vì hormone tăng trưởng được tiết nhiều nhất vào ban đêm.

- Tăng cường vận động như bơi lội, bóng rổ, nhảy dây...

- Duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các rối loạn tăng trưởng.

- Dư luận chia nhiều luồng ý kiến

Câu chuyện của ông Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Một số người cho rằng người cha đang cố gắng mang đến điều tốt nhất cho con và đây là quyết định của mỗi gia đình.

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhận định việc sử dụng hormone tăng trưởng chỉ để cải thiện ngoại hình cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Không ít cư dân mạng bình luận: " Mong con phát triển tốt là điều dễ hiểu, nhưng hormone tăng trưởng là thuốc điều trị chứ không phải phương pháp làm đẹp. Trẻ chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa ".

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: QQ)