Bố mẹ ly hôn nhiều năm nên từ nhỏ nữ sinh 14 tuổi (Hà Nội) sống cùng bố. Lớn lên trong môi trường thiếu thốn tình cảm trọn vẹn, em thường xuyên rơi có cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Khi đối mặt với những vướng mắc trong cuộc sống hay áp lực học tập ở trường, em không có người thân bên cạnh để giãi bày, chia sẻ. Sự dồn nén cảm xúc kéo dài khiến em bế tắc, mất phương hướng, thường xuyên mất ngủ rồi trầm cảm. Có thời điểm em chọn cách uống thuốc quá liều.

PGS.TS Ngô Anh Vinh, Trưởng khoa Vị thành niên, Trung tâm Y học phát triển và sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc do uống lượng lớn thuốc hạ sốt.

“Dù trẻ không nhớ chính xác số lượng đã uống, nhưng căn cứ vào mức độ ngộ độc và các kết quả xét nghiệm lâm sàng, các bác sĩ dự đoán em uống khoảng 40 đến 50 viên thuốc cùng lúc”, BS Vinh nói.

Nhờ được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, các biến chứng nguy hiểm do ngộ độc thuốc gây ra đã được kiểm soát, nữ sinh qua cơn nguy kịch.

Do trẻ đang gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần nên phải điều trị nội trú. Hàng ngày, các bác sĩ thường xuyên dành nhiều thời gian làm bạn, kiên nhẫn trò chuyện và đồng hành để nữ sinh dần mở lòng, từ đó từng bước tháo gỡ những tổn thương sâu xa đằng sau.

Đơn vị này cũng đang điều trị nội trú cho 3 bệnh nhi khác có hành vi tương tự. Qua thực tế thăm khám và điều trị, bác sĩ nhận thấy đa số bệnh nhi đều có những tổn thương tâm lý kéo dài, nguyên nhân chủ yếu đến từ mâu thuẫn gia đình, sự đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ hoặc sự kỳ thị, thiếu thấu hiểu từ chính người lớn, trong đó tỷ lệ trẻ em gái chiếm đa số.

Trẻ trầm cảm và rối loạn hành vi cảm xúc điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Vân Anh)

Phân tích sâu hơn về nguyên nhân khiến trẻ vị thành niên dễ rơi vào trầm cảm và rối loạn hành vi cảm xúc, PGS.TS Ngô Anh Vinh nói bên cạnh sự bất ổn hay kỳ vọng quá mức từ gia đình, trẻ còn chịu tác động nặng nề từ môi trường học đường và xã hội.

Đó là áp lực điểm số, nỗi sợ thất bại trong thi cử, hay những xung đột với bạn bè như bị cô lập, xa lánh và bạo lực mạng. Khi gặp khó khăn mà chưa có kỹ năng tự giải quyết, lại thiếu sự hỗ trợ, đồng hành từ người thân, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần.

Ở giai đoạn dậy thì, cơ thể trẻ có sự bùng nổ mạnh mẽ về nội tiết tố, thúc đẩy sự hình thành các nhận thức và cảm xúc mới mẻ về bản thân. Thế nhưng, hệ thống thần kinh và vùng vỏ não đảm nhiệm chức năng kiểm soát cảm xúc, hành vi lại chưa phát triển hoàn thiện.

“Sự chênh lệch này khiến trẻ vị thành niên trở nên cực kỳ nhạy cảm, dễ bốc đồng và khó làm chủ suy nghĩ, cảm xúc khi đối diện với nghịch cảnh”, BS Vinh cho biết.

Đừng nhầm lẫn trầm cảm với “nổi loạn” tuổi dậy thì

Một thực tế đáng lo ngại được PGS.TS Ngô Anh Vinh chỉ ra là nhiều bậc phụ huynh hiện nay vẫn thiếu kiến thức về sức khỏe tâm thần lứa tuổi vị thành niên.

Trầm cảm ở trẻ thường không biểu hiện rõ rệt như người lớn mà hay ẩn giấu dưới vỏ bọc của sự bướng bỉnh, dễ cáu gắt hoặc thu mình. Vì vậy, cha mẹ rất dễ nhầm lẫn đó là tính cách “nổi loạn tuổi dậy thì”, từ đó dẫn đến thái độ trách mắng, áp đặt hoặc gán nhãn tiêu cực cho con, vô tình đẩy trẻ lún sâu hơn vào sự bế tắc.

Bác sĩ khám, tư vấn cho bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. (Ảnh: Vân Anh)

Chuyên gia lưu ý phụ huynh cần quan tâm và đưa con đi thăm khám chuyên khoa tâm lý nếu nhận thấy trẻ có những thay đổi bất thường kéo dài trên hai tuần.

Các dấu hiệu nhận biết gồm tâm trạng buồn bã kéo dài, dễ nổi nóng vô cớ, né tránh giao tiếp với gia đình và bạn bè, rối loạn giấc ngủ, ăn uống thất thường, kết quả học tập giảm sút đột ngột hoặc xuất hiện các vết cắt, bầm tím tự gây ra trên cơ thể.

Để phòng ngừa những hậu quả đau lòng có thể xảy ra, PGS.TS Ngô Anh Vinh khuyến cáo phụ huynh cần quản lý chặt chẽ các loại thuốc điều trị, hóa chất trong nhà, tránh để trong tầm tay của trẻ đang có bất ổn tâm lý.

Quan trọng hơn cả, cha mẹ hãy học cách lắng nghe bằng sự tôn trọng, kiên nhẫn làm bạn và đồng hành cùng con. Sự thấu hiểu, chia sẻ đúng mực từ gia đình chính là liều thuốc tinh thần và là điểm tựa vững chắc nhất giúp trẻ vượt qua những áp tâm lý tuổi mới lớn.