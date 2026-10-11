Một người vợ bị trầm cảm suốt 10 năm đã hồi phục kỳ diệu, thậm chí xin dừng uống thuốc vì "chồng tôi cuối cùng cũng qua đời rồi"

Sau hơn 10 năm điều trị trầm cảm nhưng tình trạng không cải thiện đáng kể, một phụ nữ ngoài 60 tuổi bất ngờ trở nên vui vẻ, sắc mặt tươi tắn khi đến tái khám. Khi bác sĩ hỏi nguyên nhân, câu trả lời của bà khiến nhiều người suy ngẫm về sức khỏe tinh thần và những tổn thương âm thầm trong hôn nhân.

Theo chia sẻ của bác sĩ Phan Kiến Chí, chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện Wan Fang, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), trên chương trình truyền hình News Digging, bệnh nhân là một phụ nữ ngoài 60 tuổi đã mắc trầm cảm hơn 10 năm. Trong suốt thời gian này, bà vẫn duy trì việc tái khám định kỳ và uống thuốc theo chỉ định, nhưng tình trạng bệnh không có nhiều chuyển biến tích cực.

Một người phụ nữ đã mắc chứng trầm cảm hơn 10 năm bỗng trở nên vui vẻ sau khi chồng qua đời và thậm chí còn yêu cầu bác sĩ ngừng cho bà uống thuốc. (Hình ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trong một lần tái khám gần đây, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có sự thay đổi rõ rệt. Bà xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn và thậm chí chủ động hỏi liệu mình đã có thể ngừng sử dụng thuốc chống trầm cảm sau nhiều năm điều trị hay chưa.

Bất ngờ trước sự thay đổi này, bác sĩ Phan Kiến Chí hỏi điều gì đã xảy ra. Câu trả lời của người phụ nữ khiến ông không khỏi chú ý: “Vì chồng tôi cuối cùng cũng qua đời rồi”.

Theo bác sĩ, người phụ nữ đã phải chịu đựng những tổn thương kéo dài trong cuộc hôn nhân, bởi chồng bà thường xuyên ngoại tình. Những bất mãn, đau khổ và oán giận tích tụ trong nhiều năm có thể đã trở thành gánh nặng tâm lý lớn đối với bà.

Khi người chồng qua đời, áp lực gắn liền với mối quan hệ này cũng không còn như trước. Bác sĩ cho biết ông có thể phần nào thấu hiểu tâm trạng của bệnh nhân sau nhiều năm trực tiếp điều trị cho bà.

Câu chuyện cho thấy những vấn đề trong các mối quan hệ thân thiết có thể ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng là chỗ dựa đôi khi lại trở thành nguồn căng thẳng kéo dài nếu thiếu sự tôn trọng, tin tưởng và đồng hành.

Tuy nhiên, trường hợp trên không có nghĩa trầm cảm chỉ bắt nguồn từ hôn nhân hay việc một người qua đời có thể chữa khỏi căn bệnh này. Trầm cảm là bệnh lý phức tạp, có thể liên quan đến nhiều yếu tố sinh học, di truyền, tâm lý và xã hội. Những biến cố trong cuộc sống có thể khiến triệu chứng thay đổi, nhưng cần được đánh giá bởi chuyên gia để xác định tình trạng sức khỏe thực tế.

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9 dấu hiệu cảnh báo trầm cảm cần chú ý

Theo các tiêu chuẩn chẩn đoán thường được sử dụng trong y khoa, trầm cảm có thể biểu hiện qua nhiều dấu hiệu khác nhau, không chỉ là cảm giác buồn bã. Các triệu chứng thường gặp gồm:

Tâm trạng buồn bã, trống rỗng hoặc tuyệt vọng kéo dài.

Mất hứng thú hoặc không còn cảm thấy vui vẻ với những hoạt động từng yêu thích.

Thay đổi cân nặng hoặc cảm giác thèm ăn.

Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều.

Chậm chạp về vận động, suy nghĩ hoặc có biểu hiện bồn chồn, kích động.

Mệt mỏi, thiếu năng lượng.

Cảm thấy bản thân vô dụng, tự trách mình hoặc có cảm giác tội lỗi quá mức.

Khó tập trung, khó suy nghĩ hoặc đưa ra quyết định.

Thường xuyên nghĩ về cái chết, có ý nghĩ tự sát hoặc hành vi tự làm hại bản thân.

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Theo các tiêu chuẩn chẩn đoán phổ biến, một người có thể cần được đánh giá trầm cảm khi xuất hiện ít nhất 5 trong số các triệu chứng trên, trong đó có tâm trạng trầm buồn hoặc mất hứng thú, kéo dài phần lớn thời gian trong ít nhất 2 tuần và gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống. Việc xác định bệnh cần do nhân viên y tế có chuyên môn thực hiện, đồng thời loại trừ những nguyên nhân khác có thể gây ra triệu chứng tương tự.

Nếu nhận thấy bản thân hoặc người thân có những dấu hiệu này, đặc biệt khi tình trạng kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, người bệnh nên tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.

Đáng lưu ý, người đang điều trị trầm cảm không nên tự ý ngừng thuốc ngay cả khi cảm thấy tâm trạng đã cải thiện. Việc điều chỉnh liều hoặc dừng thuốc cần được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ nhằm hạn chế nguy cơ xuất hiện triệu chứng ngừng thuốc hoặc bệnh tái phát.