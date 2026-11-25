Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê

Thời gian gần đây, Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê ghi nhận số bệnh nhi nhập viện điều trị do cúm A có xu hướng gia tăng.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm A gây ra, lây lan chủ yếu qua đường hô hấp. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn.

Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, ớn lạnh, ho, đau họng, hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, đau nhức cơ thể và mệt mỏi. Ở trẻ em, bệnh có thể kèm theo buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Do triệu chứng cúm A có thể tương tự các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, cha mẹ không nên tự chẩn đoán mà cần đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện nghi ngờ.

Virus cúm A chủ yếu lây qua giọt bắn và các hạt dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện; hoặc qua tiếp xúc với tay, bề mặt, đồ vật có chứa virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Bệnh dễ lây lan tại trường học, nhà trẻ và những nơi đông người, không gian kín, thông khí kém.

Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi mắc cúm A. Đặc biệt, cần đưa trẻ đi khám ngay nếu trẻ sốt cao liên tục, co giật, khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, tím môi hoặc đầu chi, chân tay lạnh, li bì, không tỉnh táo, ăn kém hoặc nôn nhiều.

Để phòng bệnh, trẻ cần được tiêm vaccine cúm mùa hằng năm theo khuyến cáo của ngành y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Gia đình cần giữ vệ sinh nhà cửa, đồ chơi, bảo đảm không gian sống thông thoáng, cho trẻ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý và hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc cúm.

Khi trẻ có biểu hiện mắc bệnh, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với người khác và đưa trẻ đi khám khi cần thiết. Cúm A có thể gây biến chứng như viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não hoặc làm nặng thêm các bệnh lý nền. Việc phát hiện sớm, theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ em.