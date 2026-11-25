"Tôi đang gặp phải một vấn đề vô cùng khó xử trong hôn nhân: chồng tôi bị hôi miệng rất nặng. Chúng tôi đã ở bên nhau 20 năm. Hơi thở có mùi của anh ấy vốn đã dễ nhận thấy từ trước, nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây. Gần đây, anh ấy bị rụng một chiếc răng. Anh nói rằng mình bị va đập làm rụng răng, nhưng tôi khá chắc chắn chiếc răng đã rụng do bệnh nướu răng.

Trước đây, tôi từng nói chuyện với chồng về vấn đề này, thậm chí đã thuyết phục được anh đến nha sĩ một lần. Tuy nhiên, anh sợ hãi đến mức chạy khỏi phòng khám. Kể từ đó, mỗi khi tôi nhắc đến hơi thở của anh hoặc chuyện đi khám nha khoa, anh lại phản ứng đầy phòng thủ.

Tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi anh nói chuyện với người khác, bởi tôi biết họ cũng có thể ngửi thấy mùi khó chịu đó.

Chúng tôi đã không hôn nhau trong nhiều năm, bởi chỉ nghĩ đến việc hôn anh cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Anh thường phàn nàn rằng tôi không chủ động trong "chuyện vợ chồng", đồng thời hỏi tại sao tôi không âu yếm anh nhiều hơn. Sự thật là hơi thở của anh khiến tôi không còn muốn gần gũi. Tôi không muốn làm tổn thương chồng khi nói ra điều này, nhưng việc duy trì sự thân mật về thể xác giữa hai người ngày càng trở nên khó khăn.

Tôi biết nỗi sợ nha sĩ của chồng là có thật. Tôi không muốn khiến anh cảm thấy xấu hổ hay nghĩ rằng mình không còn hấp dẫn. Nhưng tôi cũng vô cùng thất vọng vì đã cố gắng giúp đỡ mà anh vẫn nhất quyết không giải quyết vấn đề"...

Đây là chia sẻ trên chuyên mục tư vấn của The Guardian ngày 22/11/2026. Người phụ nữ cho biết hai vợ chồng đã bên nhau 20 năm. Trước đó, cô từng thuyết phục chồng đến nha sĩ, nhưng anh quá hoảng sợ và bỏ chạy khỏi phòng khám. Từ đó, mỗi khi vợ đề cập đến chuyện hơi thở hay việc điều trị răng miệng, anh lại phản ứng gay gắt.

Hôi miệng kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe

Trả lời về trường hợp ở trên, chuyên gia tâm lý trị liệu Chris Mills chia sẻ trên trang The Guardian cho rằng người vợ cần thẳng thắn nói chuyện với chồng. Theo ông, đây không đơn thuần là vấn đề vệ sinh cá nhân mà còn có thể liên quan đến sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sự thân mật trong hôn nhân.

Người vợ có thể bắt đầu bằng việc thừa nhận rằng đây là chủ đề khó nói, sau đó giải thích rõ tình trạng hơi thở đang khiến cô gặp khó khăn khi gần gũi chồng. Quan trọng hơn, cô cần cho chồng biết mình lo lắng cho sức khỏe của anh và sẵn sàng đồng hành trong quá trình điều trị.

Bác sĩ nha khoa Neera Maini, người có kinh nghiệm điều trị cho những bệnh nhân sợ khám răng, cảnh báo việc một chiếc răng tự rụng mà không có tác động mạnh có thể gợi ý bệnh nha chu đã tiến triển nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần thăm khám trực tiếp mới xác định được nguyên nhân.

Ngoài các vấn đề về răng và nướu, khô miệng, một số bệnh lý hoặc thuốc đang sử dụng cũng có thể gây hôi miệng. Vì vậy, người gặp tình trạng này kéo dài nên được nha sĩ đánh giá thay vì chỉ tìm cách che giấu mùi hơi thở.

Với những người quá sợ khám răng, chuyên gia gợi ý tìm phòng khám có kinh nghiệm hỗ trợ bệnh nhân lo âu. Người bệnh có thể được dành thêm thời gian tư vấn, làm quen với không gian phòng khám trước khi điều trị và thực hiện các bước theo nhịp độ phù hợp. Trong một số trường hợp, nha sĩ có thể cân nhắc phương pháp an thần khi cần thiết.

Đừng để nỗi sợ khiến cả hai cùng tổn thương

Theo chuyên gia, sự sợ hãi của người chồng đang khiến cả hai vợ chồng chịu ảnh hưởng, người chồng thì trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe, còn người vợ phải sống trong cảm giác khó xử, thất vọng và ngày càng xa cách bạn đời.

Trong những mối quan hệ lâu dài, các vấn đề nhạy cảm như hơi thở có mùi rất dễ bị né tránh vì sợ làm tổn thương đối phương. Tuy nhiên, im lặng không khiến vấn đề biến mất, thậm chí có thể làm tổn hại sự gần gũi và niềm tin giữa hai người.

Một cuộc trò chuyện chân thành, không chế giễu hay chì chiết, có thể là bước đầu để tháo gỡ bế tắc. Bởi quan tâm đến bạn đời không chỉ là tránh làm họ buồn, mà còn là dám nói ra những điều khó nghe khi sức khỏe và hạnh phúc chung đang bị ảnh hưởng.

(Nguồn: The Guardian)