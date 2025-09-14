Nữ sĩ quan Elizabeth "Lizzie" Godwin, 28 tuổi, vừa được Quân đội Hoàng gia Anh xác nhận qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi hôm 5/9. Trước khi ra đi, cô đã trở thành biểu tượng tiên phong khi là người phụ nữ đầu tiên gia nhập Life Guards – trung đoàn kỵ binh cao cấp nhất của Quân đội Anh, thuộc lực lượng Household Cavalry.

Godwin từng trực tiếp tham gia vào nhiều nhiệm vụ mang tính lịch sử, trong đó có tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9/2022 và lễ đăng quang của Vua Charles III vào tháng 5/2023. Với cô, những khoảnh khắc ấy không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự lớn lao.





Trong buổi phỏng vấn cùng tạp chí Tatler năm 2023, Godwin kể lại một trong những giây phút đáng nhớ nhất trong lễ đăng quang: Khi đoàn xe ngựa hoàng kim của Vua và Vương hậu đi qua sân Buckingham, phía sau là cỗ xe có Vương phi Kate cùng Công chúa Charlotte. Giữa hàng trăm ánh mắt, Công chúa nhỏ đã mỉm cười và vẫy tay chào Godwin – người nữ sĩ quan duy nhất trong đội hình Life Guards ngày hôm đó. "Đó thực sự là một khoảnh khắc nhiệm màu. Tôi nổi cả da gà", Godwin xúc động nhớ lại.





Không chỉ tham gia các nghi lễ trang trọng, Godwin còn có những đóng góp thực tế trong quân ngũ. Cô từng chia sẻ về giai đoạn "chạy đua với thời gian" để chuẩn bị cho tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II: "Chúng tôi phải đóng móng cho 200 con ngựa chỉ trong vài ngày. Điều đó cho thấy sức mạnh và tinh thần kỷ luật phi thường của cả trung đoàn".





Sau khi tin buồn được công bố, Household Cavalry đã đăng tải thông điệp tưởng niệm trên mạng xã hội: "Lizzie là một sĩ quan tận tụy, làm việc không mệt mỏi vì binh sĩ. Cô sẽ luôn được nhớ đến như một người bạn tử tế, vị tha và kiên định, luôn tìm cơ hội dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Cô chính là hiện thân của tinh thần lãnh đạo phục vụ".





Sự ra đi của Godwin không chỉ là mất mát đối với quân ngũ, mà còn để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng những ai từng chứng kiến bước chân mạnh mẽ của nữ sĩ quan trẻ – người đã mở ra con đường mới cho phụ nữ trong Quân đội Hoàng gia Anh. Và hơn cả, khoảnh khắc Công chúa Charlotte vẫy tay với cô trong lễ đăng quang sẽ mãi được nhắc lại như một điểm sáng diệu kỳ trong hành trình ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của Lizzie Godwin.