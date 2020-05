"Nữ quái" 9x lừa đảo tiền tỉ với chiêu trò bán kem bơ giá rẻ

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo (27 tuổi, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, năm 2014, Thảo đã có tiền án về tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

Lúc đó, Thảo đăng lên Facebook “nổ” mình có kho hàng lớn quần áo cũ ở Quảng Trị, cần bán sỉ. Thảo nhận cọc của nhiều người và không có hàng giao nên bị tố cáo.

"Nữ quái" Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo.

Sau khi ra tù, tháng 9/2017, Thảo tiếp tục nghĩ ra chiêu mới để lừa đảo. Theo đó, "nữ quái" này bịa chuyện gia đình ở nước ngoài và lên mạng xã hội “nổ” rằng mình có mối hàng lớn về kem bơ. Những người nào đặt đơn hàng trên 200 triệu thì có giá rẻ hơn thị trường gần một nửa.

Tin lời, nhiều người đã ký hợp đồng, đặt tiền cọc với Thảo. Để lấy lòng tin của các nạn nhân, đến hẹn giao hàng, Thảo đi mua kem bơ trên thị trường với giá cao hơn giá mình chào bán rồi giao cho khách.

Khi các "con mồi" đã "cắn câu", Thảo tiếp tục chào hàng với giá rẻ hơn, nhưng hợp đồng cao hơn, rồi ôm tiền đặt cọc của khách bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, tính đến tháng 3/2018, Thảo đã lừa ít nhất 5 người với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng rồi bỏ trốn vào Nha Trang đến khi bị bắt.



Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.