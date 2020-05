Đồng Nai: "Nữ quái" 27 tuổi giấu hàng chục gói ma túy tổng hợp trong áo lót để bán cho con nghiện

Ngày 23/5/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Thị Hoài Hận (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra mở rộng về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ từ đối tượng 23 gói ma túy tổng hợp (hàng đá).

Trước đó vào chiều ngày 22/5 Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Ngô Thị Hoài Hận đang cất giấu trong "áo lót" mặc trên người 23 gói ma túy tổng hợp (hàng đá) tại nhà trọ thuộc tổ 16A, KP An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa.

Đối tượng Ngô Thị Hoài Hận.

Hận chuyên bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn và đây là đối tượng rất ranh ma, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an.

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận bản thân đã sử dụng ma túy từ năm 2018 đến nay.

Chiều ngày 21/5 Hận đến khu vực phường Hòa Bình, TP Biên Hòa mua 1 gói ma túy với giá hơn 10 triệu đồng.

9 con nghiện đang mua ma túy của Hận cũng bị công an đưa về trụ sở.

Sau đó Hận mang về phòng trọ chia thành 23 gói nhỏ hàn kín để bán cho các đối tượng nghiện kiếm lời thì bị bắt quả tang.

Với những thông tin khai thác từ đối tượng, lực lượng Công an đã đưa về 9 đối tượng là những con nghiện đang đến mua ma túy từ Hận.

Hiện công an đang mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.