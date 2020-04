Nữ minh tinh nổi tiếng Hollywood "giận tím mặt" khi cú vồ ếch của mình lại trở thành tâm điểm cho "trận chiến Photoshop"

Scarlett Johansson - nữ diễn viên sinh năm 1984 được xem là một biểu tượng nhan sắc tại Hollywood. Cô nàng gây chú ý với khuôn mặt sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng. Không những thế, tài năng diễn xuất của người đẹp cũng đáng được ghi nhận. Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả qua loạt vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như Girl with a Pearl Earring (2003), Lost in Translation (2003), The Other Boleyn Girl, The Island... Và mới đây nhất cô vào vai nữ chiến binh tóc đỏ Black Widow của loạt phim siêu anh hùng Marvel.



Nổi tiếng xinh đẹp và tài năng như vậy, nhưng Scarlett Johansson cũng có lúc phải "ngượng chín mặt" chỉ vì một cú vồ ếch của mình.

Theo đó khi đang quay một cảnh trong bộ phim giả tưởng Under the Skin, minh tinh Hollywood đã có cú ngã sấp mặt xuống đường.

Cũ ngã để đời của Scarlett Johansson.

Các tay săn ảnh đã nhanh tay chụp được khoảnh khắc xấu hổ này của Scarlett Johansson đăng lên mạng xã hội. Rất nhanh chóng cú vồ ếch sấp mặt của cô nàng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho "photoshop battle" (trận chiến photoshop).

Những tay photoshop lầy lội đã chế hình ảnh lúc Scarlett Johansson ngã vào nhiều khung hình với hoàn cảnh khác nhau. Và tấm nào tấm nấy đều... hợp lý đến lạ! Người đẹp chắc giận tím mặt khi xem loạt ảnh "khó đỡ" này của mình, còn cư dân mạng thì được trận cười ra nước mắt!

Chỗ này hay xảy ra tai nạn lắm, vừa nói xong thì...





Scarlett Johansson nhảy hết mình với các ngôi sao nổi tiếng, cuối cùng bị ngã sấp mặt.

Nữ diễn viên nóng bỏng Hollywood và loạt ảnh chế siêu hài hước khác:

Đặc biệt cô cũng bị chế ngay trong chính bộ phim mình tham gia: