Dù đã bước sang tuổi 45, "Nữ hoàng nhạc Phúc Kiến" Tôn Thục Mị vẫn thành công trầm lắng mỗi khi xuất hiện nhờ sắc ngọc trẻ trung như rớt giá thời gian. Mới đây, khi tham dự một sự kiện làm đẹp với tư cách đại sứ thương hiệu, cô đã có những chia sẻ đầy sức và truyền cảm ngẫu hứng về quan điểm giữ nhan sắc của phụ nữ hiện đại.

Tự động bố trí lớp trang điểm chuẩn Hàn chỉ trong vài phút

Thời gian gần đây, Tôn Thục Mị liên tục gây ra cơn sốt xã hội từ những cú ném bóng mở màn hình giải bóng chuyên nghiệp cho các cá nhân trong đêm. Ai ai cũng bình tĩnh trước gương mặt rạng rỡ, làn da căng bóng và đường nét thanh tú của nữ ca sĩ. Nhiều người hoài nghi có cả một ê-kíp bố cục hùng hậu sau, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Giọng ca vàng tài năng tiết lộ, hầu hết trang điểm chuẩn Hàn gần đây của cô đều do cô tự tay thực hiện. Trước đây, cô thường phụ thuộc vào các trang điểm lớn. Tuy nhiên, làm lịch trình đôi đôi lúc khó khăn nhau, cô quyết định tự học trang điểm qua các video trên mạng xã hội.

Tôn Thục Mị chia sẻ, công đoạn ngốn thời gian nhất của cô là khuôn kích mí, còn lớp nền thì cô luôn hướng đến sự nhẹ nhàng, tự nhiên. Vào những ngày hồng, cô chỉ mất 3 phút là đã có thể tự tin bước ra đường.

"Người có tâm địa lương thiện là người đẹp nhất"

Nhận được vô số lời khen ngợi về nhan sắc "bất lão", song Tôn Thục Mị lại có góc nhìn rất sâu sắc về định nghĩa của cái đẹp. Cô cho rằng, khi phụ nữ trưởng thành, vẻ đẹp không còn nằm ở lớp vỏ bọc bên ngoài mà là sự tích lũy trí tuệ và khí chất.

"Lúc còn trẻ, chúng ta có thể chú ý đến ngũ quan hay số đo ba vòng. Nhưng ở độ tuổi này, tôi trân trọng ánh sáng ra từ nội tâm hơn. Những người có tâm lương địa thiện chính là những người đẹp nhất", ca sĩ Tôn Thục Mị

Chính tư duy chín dây và lối sống tích cực này đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ, chứng minh sức hút của cô không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ một tâm hồn đẹp.

Giữ vững cột cột 45kg nhờ tư duy kiểm soát cân nặng thực tế

Bên cạnh sắc sắc thị giác "đỉnh chóp", kiểu dáng thon gọn của Tôn Thục Mị sau nhiều năm vẫn là điều kiện giả tò tò mò. Xuất hiện tại sự kiện trong bộ trang phục cắt xẻ khéo léo vòng eo con kiến trúc, nữ ca sĩ thoải mái tiết lộ cân nặng của cô luôn duy trì ổn định ở mức 45kg.

Nói về bí quyết giữ phong cách, cô hài hước cho biết bản thân không quá dày khe ép số đo vòng eo phải độ hoàn hảo tuyệt đối, vì muốn "chừa lại một chút không gian cho niềm đam mê mê ẩm thực". Thay vì lựa chọn các phương pháp giải thoát ăn cực đoan, Tôn Thục Mị duy trì thói quen sinh hoạt điều độ và quản lý cân nặng một cách khoa học. Đây chính là trạng thái thoải mái, tự tại nhất của một phụ nữ trưởng thành: Vừa biết yêu chiều bản thân, vừa giữ được phong cách tưởng tượng.

Cơ bắp săn chắc từ những thói quen "vô hình"

Không gí kín bí quyết sở hữu cơ bụng số 11 săn chắc, Tôn Thục Mị sẵn sàng bật mí hai Mẹo nhỏ cực kỳ dễ áp dụng cho hội em bận rộn:

Tập cơ sở khi ngồi: Dù là lúc làm việc hay nghỉ ngơi, cô thường tận dụng tư thế ngồi để thoải mái đầu gối, ép cơ bụng phải hoạt động liên tục. Phương pháp tận dụng thời gian tiện ích này mang lại hiệu quả tích lũy đáng kinh ngạc.

Bài tập trước khi đi ngủ: Mỗi tối trước khi ngủ, cô đều duy trì thói quen quen mắt hoặc đá chân. Cô không ép bản thân phải thực hiện theo số lượng cố gắng mà sẽ tập cho đến khi vùng bụng bị cảm giác căng thẳng mới dừng lại.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh, việc tập luyện không nhất phải kéo dài hàng tiếng đồng hồ mỗi lần, điều quan trọng nhất là tính kỷ luật và biến nó thành thói quen mỗi ngày.

Làm đẹp công nghệ cao: Hiệu quả và trải nghiệm thoải mái phải đi đôi

Là đại sứ của hai công nghệ nâng cao và trẻ hóa da tiên tiến hiện nay, Tôn Thục Mị cũng thuận lợi đưa ra quan điểm về việc thẩm mỹ nội khoa (hiệu ứng từ các liệu trình công nghệ cao).

Cô thừa nhận, nhiều phụ nữ thường xuyên e ngại làm việc đẹp bằng máy móc vì sợ đau và sợ mất thời gian nghỉ dưỡng kéo dài. Với một người có lịch trình dày đặc như cô, tiêu chí "hiệu quả nhanh chóng và trải nghiệm thoải mái" luôn được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do cô chọn liệu trình kép kết hợp giúp vừa kiến tạo đường viền giới hạn sắc hồng, vừa mang lại làn sóng da hồng bong.

Trong nội tâm đến phái đẹp, Tôn Thục Mị cho rằng phụ nữ hiện đại không nên chạy theo phong trào lưu hay những con số cân nặng một cách mù quáng. Điều quan trọng là tìm ra phương pháp chăm sóc phù hợp nhất với bản thân, từ đó hoàn toàn làm chủ và tự tin với vẻ ngoài đẹp đẽ của chính mình.