Nhiều người thường dồn hết sự tập trung vào việc ăn uống lành mạnh, lựa chọn thực phẩm sạch hay chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe, nhưng lại hoàn toàn ngó lơ những rủi ro tích lũy ngay trong nhà tắm. Trên thực tế, các chuyên gia y tế đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng phòng tắm chính là không gian có độ ẩm cao và bí khí nhất trong nhà, biến nơi đây thành một môi trường không thể lý tưởng hơn cho hàng triệu loại vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi và lây nhiễm chéo.

Những vấn đề nguy hiểm về mặt lâm sàng như nhiễm trùng đường ruột, viêm da mãn tính hay suy giảm hệ miễn dịch không bỗng nhiên xuất hiện sau một đêm. Chúng là kết quả của một quá trình phơi nhiễm âm thầm, tích tụ độc hại ngày qua ngày từ chính những thói quen vệ sinh mà chúng ta vẫn đinh ninh là sạch sẽ nhưng thực chất lại sai cách hoàn toàn dưới đây:

1. Xả nước bồn cầu mà không đóng nắp

Đại đa số chúng ta có thói quen đứng dậy và bấm nút xả nước ngay khi bồn cầu còn mở nắp. Đây là sai lầm kinh điển nhất mở đường cho mầm bệnh phát tán.

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Một nghiên cứu nổi tiếng từ Đại học Colorado (Mỹ) sử dụng tia laser xanh để mô phỏng dòng nước xả đã chứng minh: Khi xả nước bồn cầu mở nắp, áp lực dòng nước sẽ tạo ra một luồng sương mù chứa hàng triệu hạt khí sol nhỏ li ti. Luồng khí này mang theo các loại vi khuẩn nguy hiểm như E. coli, Salmonella bắn vọt lên độ cao tới 1,5 mét chỉ trong vài giây. Chúng sẽ lơ lửng trong không khí nhiều giờ liền rồi từ từ hạ cánh, bám trực tiếp vào khăn mặt, khăn tắm và chính làn da của bạn.

2. Để bàn chải đánh răng sai vị trí trong phòng tắm

Từ "cơn mưa vi khuẩn" do việc xả nước bồn cầu gây ra, bàn chải đánh răng chính là vật trung gian hứng chịu hậu quả nặng nề nhất nếu đặt ở môi trường ẩm ướt hoặc quá gần khu vực vệ sinh.

Theo nghiên cứu từ Đại học Quinnipiac (Mỹ), có đến 60% bàn chải đánh răng để trong nhà tắm chung bị nhiễm các vi sinh vật có nguồn gốc từ phân, bất kể chủ nhân có che đậy bằng nắp nhựa hay không. Độ ẩm dai dẳng của nhà tắm kết hợp với các hạt khí sol từ bồn cầu biến lông bàn chải ẩm thành nơi trú ngụ của các loại siêu vi khuẩn. Việc đưa chiếc bàn chải này vào miệng mỗi ngày vô tình tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập thẳng vào hệ tiêu hóa, gây viêm nướu và nhiễm trùng đường ruột.

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3. Dùng khăn tắm cả tuần không giặt

Nhiều người có suy nghĩ rằng cơ thể sau khi tắm đã sạch sẽ nên khăn tắm dùng vài ngày, thậm chí cả tuần mới giặt cũng không sao. Đây là một lầm tưởng nghiêm trọng về mặt y học.

Các chuyên gia từ Đại học Arizona (Mỹ) phát hiện ra rằng khăn ẩm dùng quá 3 ngày là "thiên đường" của vi khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcus aureus và nấm mốc. Khăn tắm chứa tế bào chết, mồ hôi và luôn ẩm ướt là môi trường hoàn hảo để chúng nhân bản. Sử dụng chiếc khăn này lau người sẽ khiến hàng triệu vi khuẩn xâm nhập ngược lại da, gây ra các bệnh viêm nang lông, mụn bọc, mẩn ngứa kinh niên mà không loại mỹ phẩm nào chữa khỏi. Bác sĩ khuyến cáo bạn nên giặt và phơi khô hoàn toàn khăn tắm sau 2 đến 3 ngày sử dụng.

4. Tắm nước quá nóng, thời gian quá lâu

Ngâm mình dưới làn nước nóng rực sau một ngày dài mệt mỏi đem lại cảm giác rất thư giãn, nhưng làn da của bạn lại đang phải chịu tổn thương nghiêm trọng.

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Nhiệt độ nước vượt quá 40 độ C và thời gian tắm kéo dài hơn 15 phút sẽ phá hủy hoàn toàn lớp màng lipid bảo vệ tự nhiên bên ngoài da. Việc mất đi lớp hàng rào này khiến độ ẩm trên da bốc hơi nhanh chóng, dẫn đến tình trạng khô ráp, bong tróc và kích ứng ngứa ngáy mãn tính. Ngoài ra, việc tiếp xúc với hơi nước nóng quá lâu trong không gian kín còn làm tăng gánh nặng lên hệ tuần hoàn, gây chóng mặt đột ngột. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn chỉ nên duy trì nhiệt độ nước tắm ở mức từ 37 đến 40 độ C và khống chế thời gian tắm trong khoảng 10 đến 15 phút.

5. Treo bông tắm ẩm ướt trong phòng

Tương tự như khăn tắm, bông tắm là vật dụng có cấu trúc lưới dày đặc, giữ nước rất lâu. Việc treo bông tắm ẩm ướt ngay trong không gian kín của nhà tắm sẽ biến nó thành ổ nấm mốc chỉ sau vài ngày.

Bác sĩ da liễu người Mỹ Melissa Koopmann cho biết, khi bạn chà xát bông tắm lên cơ thể, các bào tử nấm và vi khuẩn độc hại sẽ len lỏi vào các vết xước nhỏ trên da, gây nhiễm trùng, viêm da tiếp xúc. Để bảo vệ bản thân, bạn cần vắt kiệt nước và mang bông tắm ra phơi ở nơi thoáng mát, có ánh nắng mặt trời sau khi dùng, đồng thời bắt buộc phải thay mới sau mỗi 3 đến 4 tuần. Nhất là vưới bông tắm xơ mướp hay vật liệu dễ nấm mốc, nhiều côn trùng.

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6. Ngồi bồn cầu ôm điện thoại quá 5 phút khi đại tiện

Đây là thói quen cực kỳ phổ biến nhưng của nhiều người, nhất là giới trẻ hiện nay. Việc mang điện thoại vào nhà vệ sinh và lướt mạng xã hội vô tình kéo dài thời gian đi đại tiện lên tới 15, 20 phút.

Dưới góc nhìn giải phẫu học, bác sĩ cấp cứu Hoàng Xuân (Trung Quốc) cảnh báo, tư thế ngồi trên bồn cầu trong thời gian dài sẽ làm tăng áp lực cực lớn lên các tĩnh mạch ở vùng hậu môn và trực tràng. Máu bị ứ đọng, không thể lưu thông, lâu dần sẽ sa xuống và hình thành nên các búi trĩ. Chưa kể, màn hình điện thoại là nơi tích tụ vi khuẩn cao gấp 10 lần bồn cầu. Việc vừa đi vệ sinh vừa dùng điện thoại sẽ khiến vi khuẩn bám chặt vào tay rồi đi vào cơ thể khi bạn ăn uống. Giới hạn an toàn tối đa cho mỗi lần đi vệ sinh là dưới 5 phút và tuyệt đối nói không với các thiết bị điện tử.

Tổng hợp