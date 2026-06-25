Gần đây, một khối áp xe lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Tiểu Mỹ, 5 tuổi ở Ninh Ba (Trung Quốc). Khi chạm vào, nó rỉ mủ và tóc xung quanh bị rụng thành từng mảng. Bé đau đớn đến mức không ngủ được. Gia đình bé lo lắng nên vội vàng đưa Tiểu Mỹ đến khoa da liễu của một bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh chốc lở, dạng nặng nhất của bệnh nấm da đầu, và nguồn lây nhiễm chủ yếu là từ động vật nhỏ.

Gia đình Tiểu Mỹ chưa bao giờ nuôi thú cưng, vậy làm sao con họ lại mắc phải căn bệnh này? Cả gia đình đều hoang mang. Cuối cùng, trong một lần khám bệnh, họ được biết rằng đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc gần với con thỏ cưng của nhà hàng xóm gần như mỗi ngày.

Các trường hợp tương tự thường xuyên được gặp ở các phòng khám ngoại trú của bệnh viện. Sau bốn tháng điều trị theo phác đồ chuẩn, các vết thương của bé gái đã lành phần lớn. Tuy nhiên, thật không may, các nang tóc ở vùng bị nhiễm bệnh đã bị tổn thương nghiêm trọng, để lại sẹo và gây rụng tóc vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là tóc sẽ không bao giờ mọc lại trên vùng da đầu đó của Tiểu Mỹ.

"Thỏ, mèo, chó và các động vật lông dài khác có thể mang nấm da lây truyền từ động vật sang người mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Nếu trẻ em không rửa tay ngay sau khi ôm hoặc chạm vào chúng, nấm có thể dễ dàng bám rễ trên da đầu, dẫn đến bệnh chốc lở", bác sĩ giải thích.

Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi là nhóm dễ mắc bệnh chốc lở nhất. Ở độ tuổi này, tuyến bã nhờn trên da đầu chưa phát triển hoàn toàn, dẫn đến tiết bã nhờn ít hơn và thiếu các axit béo chuỗi dài có tác dụng ức chế nấm. Nói một cách đơn giản, khả năng phòng vệ của da đầu trẻ em yếu hơn nhiều so với người lớn, khiến chúng dễ bị nấm xâm nhập hơn.

Nguồn và ảnh: Sina