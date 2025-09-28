Nhắc đến các phú bà, bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên? Xách túi Hermes, đi Maybach có tài xế riêng, ở biệt thự hạng sang hay khí chất ngút ngàn với ánh mắt sắc sảo?

Đúng là nhiều phu nhân giàu có sở hữu những đặc điểm nhận dạng như vậy nhưng cũng có cả ngoại lệ. Đó chính là trường hợp của phú bà Ngô Thùy Linh - nhân vật đang làm mưa làm gió với series nấu ăn có 1 - 0 - 2. Mỗi ngày cô hóa thân thành một nhân vật bất kỳ từ các nước trên khắp thế giới và nấu món ăn ở nước đó.

Hôm trước vừa thấy phú bà nhập vai mỹ nhân Ấn Độ...

... Thì hôm sau đã thấy cô hóa thân thành Hoàn Châu Cách Cách

Ngày hôm nay vừa thấy Thùy Linh cosplay phu nhân quý tộc ở Pháp với bánh sừng bò thì hôm sau cô đã "mời đoàn mình di chuyển" lên núi rừng Tây Bắc, cosplay cô gái H'mông nấu xôi ngũ sắc và bánh chưng gù.

Khi nấu đến món ăn Ấn Độ, Thùy Linh cũng mặc đồ bản xứ vào bếp. Lúc bày biện món ăn lên bàn cũng phải lót lá chuối và chia thành các phần để mọi người ăn bốc, ăn bằng tay - nghi thức ăn uống tiêu chuẩn ở Ấn Độ. Khi vào vai nhân vật trong Hoàn Châu Cách Cách thì phú bà lại nấu mì hoành thánh, dimsum,... - các món ăn đặc trưng của người Trung Quốc.

Những màn hóa thân có tâm của Thùy Linh

Các món ăn cũng rất ngon lành, bắt mắt

Với sự đầu tư và bày biện này, nhiều người không khỏi thắc mắc về chuyện Ngô Thùy Linh dành bao nhiêu thời gian cho bếp núc. Cô cho biết mỗi ngày mình vẫn đi làm bình thường vì đang là CEO tại một phòng khám về da liễu và răng hàm mặt tại Hà Nội. Đến khoảng 5h chiều, cô tan làm về về nhà nấu ăn. Mỗi bữa ăn chuẩn bị mất khoảng 2 tiếng, có hôm delay và món ăn hỏng thì 9h tối cả nhà mới được ăn cơm.

Phía dưới các clip “chơi đồ hàng” - theo cách gọi của phú bà, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú. Có người nói đùa rằng mỗi ngày nấu một bữa ăn là Thùy Linh sống với một thân phận khác nhau. Có người lại gọi xem clip của phú bà như xé túi mù, không biết sẽ được đi du lịch online ở đâu.

“Trùng sinh mỗi ngày tôi là 1 người khác hả chị?”, “Chồng chị này mỗi ngày trên đường đi làm về là tự hỏi hôm nay đi du lịch nước nào nè?”, “Sao chị lấy công thức ở đâu là nấu được hay vậy chị? Đủ các món của các nước luôn”, “Mỗi ngày xé túi mù xem được đi nước nào và ăn món gì”, “Kênh này đa dạng quá. Mỗi ngày mỗi món. Mỗi lần 1 bộ trang phục. Vợ chồng con cái cũng nói chuyện rất hài nữa cơ”, “Đang Tây Âu thì chị về luôn Tây Bắc, đang làm Cô Dâu 8 Tuổi ở Ấn Độ thì thấy chị đóng Hoàn Châu Cách Cách thế này em shock văn hóa quá”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Mới đây, Thùy Linh hóa thân thành Jay Fai - chủ quán ăn nổi tiếng Thái Lan, là người đầu tiên đưa sao Michelin về cho món ăn đường phố Thái Lan

Ngược lại cũng có những bình luận trái chiều, cho rằng Thùy Linh đang làm quá và làm content để bán hàng chứ không có nội dung gì đặc biệt. Trả lời ý kiến này, cô đáp: “Bạn có biết không? Cuộc đời được làm điều mình thích là may mắn mà kiếm được tiền từ sở thích thì may mắn bội phần.

Khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chưa bao giờ Linh nghĩ mình sẽ lối sang làm đẹp nhưng nhờ Linh xấu quá, da lại mụn tùm lum nên ước mơ của Linh chỉ đơn giản là đẹp hơn. Công việc của Linh cũng bắt đầu từ đó.

Linh nghĩ cuộc sống này được trọn vẹn hình hài và được hăng say lao động không phải chỉ tốt cho bản thân, gia đình và xã hội, giúp đất nước phát triển. Mình chưa biết mình sai ở đâu khi lao động và làm việc hăng say mỗi ngày”.

Trung bình bữa ăn hàng ngày nhà phú bà

Ngô Thuỳ Linh từng giành được ngôi vị Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017. Công việc chính của cô là kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Cô từng không ngại tiết lộ nhiều lần trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như nâng vòng 1, sửa mũi, gọt xương hàm…

Cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên cạnh chồng và 2 con nhỏ. Nhờ công việc kinh doanh làm đẹp, Ngô Thuỳ Linh được mệnh danh phú bà. Cũng trong các clip của phú bà, dân tình được chiêm ngưỡng biệt thự trong khu dân cư đắt đỏ, sang chảnh không kém gì penthouse trong các bộ phim về giới thượng lưu.

Á hậu Ngô Thùy Linh

Cô nổi tiếng với những clip nấu ăn cầu kỳ

Thùy Linh cũng tiết lộ những pha mua sắm hết hồn, chẳng hạn như chiếc bình pha lê Daum của Pháp mang tông nâu pha cam, có giá gần 900 triệu đồng

Bên trong biệt thự của gia đình phú bà

(Nguồn: @ngothuylinh)