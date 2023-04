"Nữ hoàng nhạc giáng sinh" Mariah Carey chia sẻ bí quyết giữ sức khỏe và ngoại hình đẹp dù đã U60

Mariah Carey là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Mỹ nổi tiếng. Có thể cái tên này khá xa lạ với nhiều người, nhưng khi nhắc đến nữ ca sĩ thể hiện bài hát huyền thoại "All I Want For Christmas Is You" thì chắc ai cũng ồ lên ngỡ ngàng. Nhờ bài hát này mà Mariah có biệt danh "nữ hoàng nhạc giáng sinh".

Trên bài đăng trên mạng xã hội vừa qua, Mariah Carey dù U60 vẫn có thể diện chiếc đầm bodycon khoe trọn đường cong tuyệt vời, trong khi nhiều phụ nữ khác ở độ tuổi này lại bắt đầu mất dáng do lão hóa. Chính vì vậy, nhiều người đã bình luận dưới ảnh để hỏi bí quyết làm sao để cô sở hữu vóc dáng như vậy.

Trong cuộc phỏng vấn với nhiều tờ báo, Mariah cho biết bản thân mình luôn có một số quy tắc riêng khi dùng bữa, kết hợp với việc tập thể dục đều đặn mới duy trì được vóc dáng như vậy. Sau đây là các bí quyết khi ăn mà Mariah Carey chia sẻ đến mọi người, nếu cố gắng có thể sẽ cải thiện ngoại hình.

Mariah Carey dù bước sang tuổi 53 nhưng vẫn có vóc dáng săn chắc.

- Ăn nhiều rau và hải sản, ít ăn thịt



Mariah Carey cho biết, bản thân luôn hiểu rõ tác hại của thịt nếu ăn nhiều nên cô luôn hạn chế hết sức có thể. Cô được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên nên ăn ít thịt để giữ sức khỏe và cải thiện ngoại hình.

Tiến sĩ Lisa Young, tác giả của cuốn sách dinh dưỡng nổi tiếng Last Full, Last Slim và The Portion Teller Plan chia sẻ, các loại thịt gần như không có vitamin C – chất quan trọng trong việc hình thành collagen giúp làm đẹp da, tóc và móng. Mariah là người của công chúng nên việc giữ ngoại hình là vô cùng quan trọng.

Trong khi đó, các loại rau lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, chất xơ và nước giúp duy trì làn da khỏe mạnh, giảm tổn thương do tia UV gây ra. Theo tiến sĩ Lisa Young, ăn nhiều rau mỗi ngày có thể làm dịu chứng viêm mạn tính, giúp làm chậm quá trình lão hóa và sự xuất hiện của các nếp nhăn, ngăn ngừa mất collagen.

Từ lâu Mariah Carey đã ăn ít thịt và chuyển sang ăn cá, rau nhiều hơn.

Thêm vào đó, các loại hải sản là một trong những thực phẩm mà người Nhật yêu thích. Nguyên do là vì chúng giàu omega3 – một loại axit béo giúp tăng cường trí óc, phòng ngừa bệnh tật, cải thiện miễn dịch… và quan trọng nhất là cấp ẩm để da mịn màng hơn. Trên mâm cơm của Mariah không bao giờ thiếu hải sản và rau xanh.

- Ăn chậm, nhai kỹ

Nhiều người có thói quen ăn nhanh và ăn vội, có thể là do thói quen hoặc do bận rộn. Điều này có thể dẫn đến tăng cân và các vấn đề sức khỏe khác. Chính vì hiểu rõ điều này nên Mariah Carey từ lâu đã tập và duy trì thói quen ăn chậm nhai kỹ. Dù rất bận nhưng cô vẫn dành thời gian cho thói quen này để giữ dáng.

"Ăn chậm sẽ giúp tôi biết được lúc nào dạ dày đã no để dừng lại. Ngoài ra việc nhai kỹ cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, làm giảm cảm giác đói sau đó nên sẽ hạn chế lượng calo nạp vào. Tôi khuyên các bạn nên dành thời gian cho bữa ăn nhiều hơn thay vì ăn nhanh qua loa cho xong" - Mariah chia sẻ.

Cô luôn ăn uống nhẹ nhàng, từ tốn chứ không qua loa cho xong bữa.

Theo nghiên cứu từ trường Đại học Yale (Mỹ), khi dùng bữa thì bộ não phải mất trung bình từ 18–22 phút để nhận được tín hiệu rằng cơ thể đang nạp năng lượng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cảm giác no cũng là một tổ hợp phức tạp, chịu ảnh hưởng của thời gian ăn cơm và lượng thực phẩm được ăn trên thực tế.

Vì vậy, việc ăn chậm nhai kỹ sẽ giúp não bộ xác định chính xác hơn khối lượng thức ăn nạp vào cơ thể, tăng cảm giác nhanh no và sẽ giúp hạn chế hấp thụ ít calo hơn. Điều này sẽ giúp việc giảm cân nhanh chóng đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc ăn chậm nhai kỹ cũng có thể cải thiện chất lượng sức khỏe và cuộc sống theo nhiều cách khác. Chúng giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, giảm mức độ căng thẳng, hình thành tính cách điềm tĩnh và dễ kiểm soát cảm xúc… Nhìn chung thì đây là thói quen tốt mà phụ nữ nào cũng nên học theo.

- Sử dụng các món ăn vặt lành mạnh

Mariah Carey vui vẻ nói rằng, là phụ nữ thì thèm ăn vặt là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe, chúng ta cần lựa chọn những món ăn vặt lành mạnh và ít gây béo. Từ khi bước sang tuổi 30, nhận biết cơ thể đang dần lão hóa nên Mariah đã chuyển sang dùng trái cây làm quà vặt hàng ngày.

Theo như Mariah chia sẻ với báo chí, cô luôn sử dụng các loại trái cây như xoài, táo… để ăn mỗi khi đói. Cô đặc biệt thích quả việt quất vì chúng giàu chất chống oxy hóa giúp giảm các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, Mariah cũng hay ăn các loại hạt và sữa chua ngũ cốc mỗi khi đói bụng.

Quả việt quất là một trong số những món ăn vặt lành mạnh của Mariah Carey.

Theo tiến sĩ chuyên khoa tim mạch Rita Redberg từ Đại học California (Mỹ), ăn vặt lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe, kiềm chế cảm giác thèm ăn, giúp điều chỉnh tâm trạng, tăng cường sức mạnh não bộ và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ăn vặt giúp lượng đường trong máu ổn định và không bị quá đói giữa các bữa ăn, hỗ trợ bạn ăn ít hơn và giảm cân.

- Không ăn đồ ngọt

Kể từ năm 2018, Mariah Carey đã bắt đầu loại bỏ đường ra khỏi khẩu phần ăn của mình. Trước đó, bản thân cô cực kỳ nghiện những món ngọt như chocolate hay bánh ngọt đẫm sốt. Nhưng sau một thời gian, cô thấy rằng chúng không hề tốt với sức khỏe và vóc dáng nên đã kiên quyết cắt giảm.

Theo Susan Jebb - chủ tịch tại Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (Anh), đồ ngọt sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Chưa kể đường cũng giống như một chất gây nghiện, sẽ làm bạn thèm và mệt mỏi nếu quá lâu không được ăn. Tốt nhất mọi người nên cắt giảm đường từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe sau này.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ giáo sư cho biết ăn nhiều đồ ngọt cũng nguy hiểm như hút thuốc lá thụ động. WHO khuyến cáo rằng, cả trẻ em và người lớn, mỗi ngày chỉ nên giới hạn lượng đường tự do trong mức dưới 10% của tổng lượng calo được tiêu thụ. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều có thể gây ra nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm khác.

Nên hạn chế ăn đồ ngọt để bảo vệ sức khỏe.

Theo Eatthis, Lifeandstyle