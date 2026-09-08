Nữ hoàng Margrethe II - “bậc thầy” của phong cách whimsy, mặc đẹp theo cách chẳng giống ai

Dù đã thoái vị vào tháng 1/2024, nhường ngai vàng cho con trai là Vua Frederik X, Nữ hoàng Margrethe II vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống Hoàng gia Đan Mạch. Hiện bà mang tước hiệu Her Majesty Queen Margrethe, là Nữ hoàng của Đan Mạch và vẫn xuất hiện tại một số sự kiện hoàng gia, các hoạt động chính thức hoặc những dịp quan trọng bên cạnh gia đình. Không còn đảm nhiệm vai trò quân chủ, bà có nhiều không gian hơn để tiếp tục thể hiện cá tính riêng và thời trang chính là một trong những nơi cá tính ấy được nhìn thấy rõ nhất.





Những cô gái sành điệu ngày nay có thể cài những món trang sức nhiều màu sắc lên mái tóc chải ngược hay tổ chức những bữa tối với bàn tiệc phủ đầy ruy băng, đĩa đựng thức ăn đủ màu. Nhưng Nữ hoàng Margrethe đã đưa sự kỳ quặc, thú vị và niềm vui vào tủ đồ của mình từ rất lâu trước khi những xu hướng ấy trở nên phổ biến.

Trong khi nhiều thành viên hoàng gia thường có xu hướng tránh ăn mặc quá... giống một vị quân vương, Margrethe lại luôn làm điều ngược lại. Bà không ngại nhấn mạnh hình ảnh hoàng gia qua những phom dáng đặc trưng, những bộ trang phục phủ đầy màu sắc như cầu vồng, áo khoác lông hay những chiếc váy dạ hội bồng bềnh. Và điều đặc biệt là tất cả luôn đi cùng một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.





Phong cách của Margrethe giống như một màn trình diễn thời trang không thể nhầm lẫn. Mỗi lần xuất hiện, bà lại để lại phía sau một dấu ấn đầy màu sắc, phá cách và có phần nghịch ngợm - đúng tinh thần “whimsy-maxxed”, tức đẩy sự ngẫu hứng, kỳ quặc và vui mắt lên mức tối đa.

Một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất cho phong cách này có lẽ là chiếc áo mưa in hoa theo phong cách màu nước kết hợp cùng chiếc mũ màu vàng đồng điệu. Nhưng đó chỉ là một ví dụ trong vô số lần Nữ hoàng Margrethe lựa chọn những bộ trang phục chẳng hề tuân theo công thức thời trang hoàng gia thông thường.





Nếu muốn tìm một bài học hoàn chỉnh về cách đưa sự ngẫu hứng vào thời trang hoàng gia, phong cách của Nữ hoàng Margrethe II chắc chắn là một trong những ví dụ thú vị nhất.