"Nữ hoàng con tin" Tuyên Huyên 55 tuổi vẫn trẻ đẹp như 24 năm trước: 1 loại nước uống mỗi sáng là bí quyết

Gần đây trên Threads, Tuyên Huyên chia sẻ rằng khi đang dọn phòng, cô tình cờ tìm thấy một cuốn album lưu giữ những bức ảnh đẹp của bộ phim Tầm Tần Ký. Trong ảnh, nữ diễn viên diện trang phục dân tộc và ngồi trên lưng ngựa, trông vô cùng đáng yêu. Bài đăng vừa xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ: “Bây giờ nhìn chẳng khác gì 24 năm trước!”. Nhiều người tò mò, rốt cuộc “nữ thần không tuổi” này đang nắm giữ bí quyết trẻ hóa nào?

Tuyên Huyên vốn nổi tiếng là “học bá” trong làng giải trí, tốt nghiệp Đại học Imperial College London, một trong những trường danh giá nhất thế giới. Năm 1992, cô được phát hiện khi đóng quảng cáo chocolate và gia nhập TVB một năm sau đó. Nhờ lối diễn tự nhiên và thiện cảm lớn với khán giả, Tuyên Huyên nhanh chóng lọt vào top “Tứ đại Hoa đán” của TVB cuối thập niên 90. Từ "Hồ Sơ Trinh Sát IV" đến "Tầm Tần Ký" và mới đây là "Nữ Hoàng Tin Tức", ngoại hình của cô gần như không mấy thay đổi, đúng chất “nữ thần bất lão”.

7 bí quyết trẻ lâu của Tuyên Huyên

Sự “trẻ hóa ngược” của cô không dựa vào các liệu pháp thẩm mỹ đắt đỏ, mà đến từ kỷ luật bản thân, lối sống khoa học và chế độ ăn uống lành mạnh.

- Uống 1 ly nước chanh ấm mỗi sáng, kích hoạt nhu động ruột: Trong thực đơn một ngày của mình, Tuyên Huyên chia sẻ rằng mỗi sáng sau khi thức dậy, cô đều uống một ly nước ấm pha chanh để đánh thức hệ tiêu hóa, giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn, hỗ trợ đào thải độc tố.

- Tập thể dục khi bụng rỗng, giãn cơ, giảm sưng phù: Mỗi sáng, trước khi ăn sáng, cô đều tập vài động tác giãn cơ đơn giản. Sau một đêm ngủ, tuần hoàn máu chậm lại và bạch huyết dễ ứ đọng, khiến mặt hoặc tứ chi bị sưng. Việc “vận động trước, ăn sau” giúp cơ thể thoát nước thừa và giảm phù nề.

- Bữa sáng phải thật đầy đủ, bộ ba vàng chống lão hóa: Tuyên Huyên luôn ăn sáng rất phong phú: ngũ cốc, bánh mì, trứng, bơ và một tách trà. Bơ chứa nhiều vitamin E, chất chống oxy hóa tự nhiên. Trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp phục hồi và xây dựng cơ bắp. Đặc biệt với phụ nữ sau 50 tuổi, việc suy giảm cơ là nguyên nhân lớn khiến vóc dáng thay đổi và da bị chảy xệ.

- Bỏ tinh bột vào buổi tối, tránh tích mỡ: Cô luôn hạn chế tinh bột vào bữa tối, chọn cá hồi ít béo và salad hoặc các loại salad khác. Ban đêm, tốc độ trao đổi chất chậm lại, ăn nhiều tinh bột dễ chuyển thành mỡ. Việc chỉ ăn rau và thịt vào buổi tối giúp nhẹ bụng và hạn chế tích trữ năng lượng. Muốn ăn tinh bột thì để dành cho bữa trưa.

- Massage thông bạch huyết, thải độc, giảm nếp nhăn: Trong một buổi phỏng vấn, Tuyên Huyên cho biết mỗi sáng cô đều tự massage để thông bạch huyết vùng mặt, đặc biệt ở cổ và trán, những nơi dễ hình thành nếp nhăn. Cổ là “cửa chính” giúp thải độc cho toàn bộ khuôn mặt. Cô nói sau khi massage, các nếp nhăn nhỏ trên trán gần như biến mất.

- Đắp mặt nạ đều đặn, giữ ẩm và bảo vệ hàng rào da: Tuyên Huyên duy trì thói quen đắp mặt nạ 2-3 lần mỗi tuần để cấp ẩm cho da. Cô lưu ý rằng tuổi tác tăng khiến lớp sừng trên da giữ nước kém, dễ tạo nếp nhăn khô. Tuy nhiên, cô không đắp hằng ngày vì có thể làm hỏng hàng rào da và dễ gây mụn. Chỉ cần chọn sản phẩm phù hợp với da mình.

- Giữ tinh thần vui vẻ, không “khắc kỷ” trong ăn uuống: Cô nói: “Quan trọng nhất là phải vui”. Căng thẳng và lo âu kéo dài làm tăng cortisol, hormone phá hủy collagen, khiến da nhanh lão hóa. Nhiều người kiêng khem quá mức khi giảm cân, nhưng Tuyên Huyên thì không. Cô ăn những món mình thích, miễn sao không quá đà để giữ tinh thần thoải mái nhất.

Nguồn và ảnh: HK01