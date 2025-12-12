Lão hóa đang diễn ra nhanh hơn ngày nay, do chúng ta phải đối mặt liên tục với ô nhiễm, stress, thiếu ngủ và chế độ ăn thiếu lành mạnh. Các tác nhân như ánh nắng, bụi mịn, thức ăn nhanh hay thiết bị điện tử khiến làn da mất đi độ đàn hồi và khả năng tự phục hồi vốn có.

Bên cạnh đó, không chỉ da mà hệ miễn dịch, nội tiết tố và hệ hô hấp cũng suy giảm sớm hơn so với các thế hệ trước. Tình trạng mệt mỏi kéo dài và lối sống ít vận động càng đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Sau tuổi 35, cơ thể bước vào giai đoạn suy giảm rõ rệt cả về ngoại hình lẫn chức năng sinh học. Chưa kể hai thành phần giữ da săn chắc là collagen và elastin cũng giảm mạnh, khiến nếp nhăn, nám và da chảy xệ xuất hiện nhanh hơn. Hệ trao đổi chất hoạt động chậm, dễ tăng cân và khó giảm mỡ bụng hơn.

Theo Amir Khan - bác sĩ chuyên khoa tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), khuyên rằng ngay từ lúc trẻ, bạn cần phải quan tâm sức khỏe nhiều hơn để giảm thiểu tác động của lão hóa. Tuy nhiên sau 35 tuổi, bạn vẫn có thể "cứu vãn" nhan sắc nhờ 5 thói quen sau đây.

5 thói quen ngừa lão hóa mà chị em nên học hỏi

1. Đón nắng bình minh

Đón nắng sớm giúp cơ thể kích hoạt sản sinh vitamin D tự nhiên, hỗ trợ xương chắc khỏe và cải thiện miễn dịch. Cụ thể, ánh nắng buổi sáng nhẹ dịu, không gây hại da như nắng gắt giữa ngày, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất hoạt động trơn tru hơn.

Bên cạnh đó, khi cơ thể được "đánh thức" đúng cách, hormone hạnh phúc cũng tăng lên, giúp tinh thần sảng khoái và giảm stress – một trong những nguyên nhân khiến da lão hóa sớm.

Thêm vào đó, tiếp xúc ánh nắng sớm còn giúp điều chỉnh nhịp sinh học, đưa giấc ngủ vào khuôn ổn định, từ đó hỗ trợ da tái tạo tốt hơn vào ban đêm. Sự cân bằng này giúp hạn chế tình trạng da xỉn màu, khô ráp hay mất độ đàn hồi.

2. Tập thể dục ngắn nhưng với cường độ cao

Tập thể dục nhẹ nhưng đều đặn giúp cơ thể duy trì sự linh hoạt, tăng cường tuần hoàn máu và cải thiện trao đổi chất. Khi kết hợp với những chuỗi động tác cường độ cao ngắn, cơ thể kích thích sản sinh collagen và elastin, giữ da săn chắc, giảm nếp nhăn và chậm lão hóa.

Ngoài tác dụng làm đẹp, tập luyện cường độ cao còn cải thiện sức bền, tăng VO2 max và hỗ trợ tim mạch hoạt động hiệu quả. Nó giúp giảm căng thẳng, tăng năng lượng, cải thiện giấc ngủ và hệ miễn dịch – những yếu tố quan trọng để cơ thể trẻ lâu.

Lấy ví dụ, bạn có thể leo cầu thang nhanh từ 20-40 giây, đi bộ lên dốc nhanh hoặc đạp xe nước rút. Những việc này ép cơ bắp phải tiêu thụ nhiều oxy hơn bình thường, từ đó cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nhờ vậy mà làn da cũng trở nên mướt mịn và đẹp hơn.

3. Thường xuyên luyện các bài giữ thăng bằng

Luyện tập các bài tập tăng sự cân bằng giúp cơ thể duy trì linh hoạt, ổn định và giảm nguy cơ té ngã khi tuổi cao. Những bài tập như yoga, pilates hay đứng một chân kích thích cơ bắp nhỏ vận hành hiệu quả, đồng thời tăng cường kết nối giữa não và hệ thần kinh. Khi cơ thể cân bằng tốt, các khớp và cột sống ít bị tổn thương, giúp dáng đi thẳng, cơ săn chắc và da căng mịn hơn.

Ngoài tác dụng nâng cao sự linh hoạt, các bài tập cân bằng còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và hỗ trợ trí não minh mẫn. Việc duy trì thói quen này đều đặn góp phần tăng sức bền, giảm lão hóa sớm và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Bác sĩ Amir Khan khuyên bạn nên tập bài đơn giản này: Mỗi khi đứng đánh răng, hãy đứng thăng bằng trên một chân. Chỉ mất ít thời gian nhưng đảm bảo đem lại kết quả tuyệt vời cho sức khỏe.

4. Ăn những thực phẩm giàu protein

Nhìn chung, ăn những thực phẩm giàu protein giúp cơ thể duy trì và tái tạo các mô, đặc biệt là cơ bắp và da. Protein cung cấp các axit amin cần thiết để sản xuất collagen và elastin, giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm nếp nhăn.

Khi lượng protein đủ, cơ thể cũng duy trì vóc dáng khỏe mạnh và năng lượng ổn định, hạn chế tình trạng suy giảm cơ bắp theo tuổi tác. Ngoài tác dụng làm đẹp ra, protein còn hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và giảm viêm – những yếu tố góp phần lão hóa nhanh.

5. Thường xuyên đo huyết áp

Thường xuyên đo huyết áp giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường trong tim mạch. Từ đó phòng ngừa các bệnh liên quan như cao huyết áp, đột quỵ hay suy tim – những yếu tố thúc đẩy lão hóa sớm. Khi kiểm soát huyết áp ổn định, tuần hoàn máu và oxy đến các cơ quan, đặc biệt là da và não, được duy trì tốt hơn, giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung.

Ngoài ra, việc theo dõi huyết áp đều đặn còn giúp điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện kịp thời, giảm căng thẳng cho tim mạch. Đây là cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tổng thể, duy trì năng lượng và chậm quá trình lão hóa tự nhiên theo thời gian.

Theo Indiatimes, Healthline