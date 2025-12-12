5 thói xấu nhiều chị em mắc phải đang "hút cạn" estrogen trong cơ thể mà KHÔNG HỀ HAY BIẾT!

Estrogen là hormone vô cùng quan trọng, được ví như "nhựa sống" duy trì vẻ đẹp, sự dẻo dai và sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, nhiều chị em vô tình duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại đang âm thầm "hút cạn" nguồn estrogen quý giá này. Sự thiếu hụt estrogen kéo dài không chỉ gây lão hóa da, mất ngủ, mà còn đẩy nhanh quá trình tiền mãn kinh đến sớm hơn, gây ra nhiều khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng và tâm trạng.

Dưới đây là 5 thói quen phổ biến đang là "kẻ thù" lớn nhất của nội tiết tố nữ:

1. Lạm dụng đồ uống có đường và caffeine

Thói quen uống các loại đồ uống ngọt, nước ngọt, hoặc cà phê có đường thường xuyên vào buổi sáng hay giữa ngày là cách nhanh nhất khiến đường huyết tăng vọt. Sự tăng giảm đột ngột của đường huyết kéo dài dẫn đến kháng insulin, một tình trạng liên quan mật thiết đến sự rối loạn hoạt động của buồng trứng và làm giảm estrogen. Hơn nữa, caffeine và đường khiến cơ thể dễ bị kích thích và căng thẳng, gián tiếp làm tổn hại nội tiết tố.

2. Thức khuya và thiếu ngủ kinh niên

Giấc ngủ sâu là thời điểm vàng để cơ thể tái tạo và cân bằng hormone. Khi phụ nữ thường xuyên thức khuya hoặc thiếu ngủ (dưới 7 giờ mỗi đêm), nồng độ hormone căng thẳng cortisol sẽ tăng vọt. Cortisol cao sẽ ức chế quá trình sản xuất estrogen và progesterone, gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố. Đối với phụ nữ sắp bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thiếu ngủ làm trầm trọng thêm các triệu chứng như bốc hỏa và cáu gắt, khiến cơ thể càng thêm mệt mỏi, khó kiểm soát cân nặng.

3. Nhịn ăn

Nhiều chị em quá bận nên bỏ bữa hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan, cắt giảm calo quá mức hoặc bỏ bữa để mong muốn giảm cân nhanh. Tuy nhiên, khi cơ thể rơi vào tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, nó sẽ kích hoạt cơ chế sinh tồn, ưu tiên các chức năng cơ bản và tự động giảm sản xuất hormone sinh dục.

Tình trạng này báo hiệu cho buồng trứng rằng cơ thể không đủ sức khỏe để mang thai, dẫn đến rối loạn hoặc mất kinh nguyệt. Đồng thời cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra suy buồng trứng sớm ở phụ nữ trẻ.

4. Căng thẳng kéo dài và lo âu thường xuyên

Căng thẳng là chất độc đối với estrogen. Khi phụ nữ thường xuyên lo lắng, căng thẳng, tuyến thượng thận phải làm việc quá mức để sản xuất cortisol. Cơ thể sẽ ưu tiên nguyên liệu sản xuất cortisol hơn là sản xuất estrogen, một hiện tượng gọi là "cướp chất nền hormone". Sự mất cân bằng này làm giảm đáng kể estrogen tự nhiên. Phụ nữ tiền mãn kinh nếu gặp căng thẳng sẽ dễ bị rối loạn giấc ngủ, làm suy giảm nhanh chóng chất lượng cuộc sống và tăng tốc độ lão hóa da.

5. Lười vận động và ngồi quá lâu

Việc ít vận động khiến cơ thể tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ bụng. Tuyến mỡ là nơi có khả năng chuyển hóa hormone sinh dục, nhưng khi mỡ thừa quá nhiều, nó có thể chuyển đổi hormone nam (androgen) thành estrogen một cách không kiểm soát, hoặc tệ hơn là tích trữ và thải ra các loại estrogen "xấu" có hại. Mỡ thừa cũng làm chậm quá trình trao đổi chất.

Đối với phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh, lười vận động càng khiến cơ thể dễ bị tăng cân và khó kiểm soát các vấn đề về tim mạch do thiếu estrogen bảo vệ.