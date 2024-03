Vào thập niên 90, Y Phụng là giọng ca vô cùng nổi tiếng. Cô sở hữu giọng hát ngọt ngào, da diết, cùng sắc đẹp nóng bỏng, quyến rũ. Thời đó, Y Phụng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" như một biểu tượng của sắc đẹp.

Tên tuổi của nàng mỹ nhân sinh năm 1979 bắt đầu được nhiều người biết đến thông qua bộ phim Những cánh hoa hoang dại (1995), sau đó là Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Bên dòng sông Trẹm...

Nhan sắc tuổi trẻ của Y Phụng.

Y Phụng từng có thời gian hẹn hò với tài tử Lý Hùng, tuy nhiên mối tình của họ kết thúc sau 4 năm. Năm 2005, Y Phụng kết hôn, theo chồng sang Mỹ định cư nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 7 năm. Sau đó, nàng mỹ nhân kết hôn lần 2 vào năm 2016 và có con đầu lòng. Trong 19 năm sang Mỹ, cô vẫn hoạt động với vai trò ca sĩ, theo đuổi dòng nhạc trữ tình.

Sau khi sinh con, Y Phụng từng có thời gian rất tự ti về vóc dáng đến mức cô ngại xuất hiện trước đám đông, tiếc nuối khi xem lại ảnh cũ thời còn được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch".

Để lấy lại vóc dáng, Y Phụng quyết tâm dành nhiều thời gian để tập luyện, kết hợp ăn kiêng nghiêm khắc. Với nỗ lực bền bỉ, cô đã giảm được số cân đáng kể, từ đó thân hình cũng gọn gàng hơn rất nhiều. Hậu giảm cân thành công, nàng mỹ nhân được khen trẻ trung, làn da mịn màng, nhan sắc mặn mà, thần thái quyến rũ.

Một trong những môn thể thao giúp Y Phụng giữ dáng là bơi lội. Người đẹp thường dành thời gian rảnh để đi bơi. Bộ môn này rất hữu ích cho cả sức khỏe và cả sắc đẹp của phụ nữ.

Những lợi ích của bơi lội đối với sức khỏe phụ nữ

1. Giảm cân

Tiến sĩ Dixit Garg (Chuyên gia tư vấn-Tim mạch, Bệnh viện Manipal, Gurugram, Ấn Độ) nói: Bơi lội là một bài tập tuyệt vời có thể giúp định hình cơ thể phụ nữ theo nhiều cách. Đầu tiên, bơi lội tác động lên toàn bộ cơ thể, mang đến một bài tập toàn thân nhắm vào các nhóm cơ khác nhau. Nó giúp làm săn chắc, tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cánh tay, vai, lưng, lõi và chân.

2. Tốt cho tim

Bơi lội cũng thúc đẩy sức khỏe tim mạch, hỗ trợ quản lý cân nặng và thể lực tổng thể. Nó là một bài tập tim mạch tuyệt vời giúp tim bơm máu và cải thiện sức bền.

Bơi lội thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tim. Nó có thể giúp hạ huyết áp, cải thiện mức cholesterol và giảm viêm, tất cả đều góp phần giúp tim khỏe mạnh hơn.

Thói quen bơi lội cũng làm tăng dung tích phổi, cải thiện tuần hoàn và đốt cháy calo. Nhờ đó góp phần vào việc kiểm soát cân nặng và thể lực tổng thể.

3. Giảm căng thẳng cho khớp

Bơi lội là môn thể thao có tác động thấp giúp giảm căng thẳng cho khớp so với các hoạt động như chạy hoặc tập luyện cường độ cao. Điều này khiến chúng phù hợp với những phụ nữ đang tìm kiếm một hình thức tập thể dục nhẹ nhàng hơn mà vẫn mang lại lợi ích cho tim mạch.

4. Cải thiện sức khỏe xương

Một trong những dấu hiệu lớn nhất của thời kỳ mãn kinh là sự suy giảm dần dần sức khỏe của xương. Tiến sĩ Verity Biggs, bác sĩ gia đình tại H3 Health giải thích: "Sau khi mãn kinh và thậm chí trước đó, tình trạng loãng xương vẫn luôn diễn ra do thiếu estrogen. Bằng cách tập thể dục thường xuyên, bao gồm cả bơi lội, chị em có thể giảm nguy cơ này".

5. Giúp chị em sống thọ hơn

Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục thường xuyên, bao gồm cả bơi lội, có thể làm tăng tuổi thọ của bạn. Theo một báo cáo năm 2017 do Swim England ủy quyền, những người bơi lội có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 28%, nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 41% so với những người không bơi.