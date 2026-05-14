Ngày 14/5, HĐXX Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, quê Thanh Hóa) 2 năm tù về tội Hành hạ người khác.

Bắc giúp việc cho bà N. (82 tuổi), bị tai biến, liệt nửa người và phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, nữ giúp việc bị cáo buộc 6 lần đánh đập , chửi bới bà cụ trong tháng 1/2026.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm thân thể, sức khỏe và tinh thần của người bị hại; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. “Bị cáo đã đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình. Bị hại là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ”, HĐXX nhấn mạnh khi tuyên án.

Bị cáo Trương Thị Bắc tại toà.

Trước đó, tại phần thẩm vấn, bị cáo khai qua người quen giới thiệu nên được con trai bà N. thuê làm giúp việc, chăm sóc bà N. Lúc đó, bà cụ đã yếu, không đi lại được; giao tiếp “lúc nhớ lúc quên”.

Bắc trình bày, do con trai bà N. giữ lại lương 5 triệu tháng đầu tiên nên bị cáo bức xúc. Mặt khác, bà N. đi vệ sinh ra nhà, buộc bị cáo phải dọn dẹp.

Bị cáo thừa nhận có gây đau đớn cho bà N. nhưng phủ nhận việc không cho bà bám vào vịn tay xe lăn.

HĐXX đề nghị Kiểm sát viên công bố clip do camera ghi lại cảnh Bắc hành hạ cụ bà.

Tòa án cho trình chiếu video thể hiện bị cáo hành hạ bà cụ chủ nhà.

Trong các clip trình chiếu tại tòa cho thấy, Bắc lớn tiếng quát mắng, ấn đầu cụ bà đang ngồi trên xe lăn khiến bị hại rên khóc. Bị cáo cũng dùng tay tát vào mặt, sốc nách lên, không cho cụ bà tỳ tay lên khung xe…

Trước chứng cứ này, Bắc thừa nhận hành vi của mình.

“Tại sao bị cáo lại hành hạ cụ bà như vậy?”, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tham gia xét hỏi. Lúc này, bị cáo Bắc gục xuống bàn khóc, nói “ tôi không biết gì nữa, tôi thấy như thế là sai rồi”.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11/2025, bà N. (SN 1944) bị đột quỵ và được điều trị tại phòng điều trị chung ở Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn.

Gia đình bà thuê Trương Thị Bắc hỗ trợ chăm sóc bà vào ban ngày còn ban đêm, các con sẽ trực tiếp chăm sóc.

Đầu tháng 12/2025, bà N. ra viện, được đưa về ở tại tầng 1 căn nhà trên phố Lò Đúc. Do bà già yếu và bị bệnh tật, không thể tự phục vụ bản thân nên gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc bà.

Cụ thể, bị cáo Bắc ở cùng nhà với bà N., tại đây chỉ có 2 người sinh sống. Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà N. với tiền công 11 triệu đồng/tháng.

Thời gian đầu, các con, cháu bà N. đến thăm và không phát hiện bà có biểu hiện gì bất thường, không thấy kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tối 10/1/2026, con trai bà N. đến thăm, phát hiện mẹ mình bị thâm tím, tụ máu ở tai và mắt bên phải; phần trán bị đỏ và sưng. Anh hỏi Bắc và bị cáo nói do bà bị ngã.

Không tin lời của Bắc, anh kiểm tra hệ thống camera của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ, phát hiện bị cáo 6 lần hành hạ, đánh đập bà N. trong thời gia từ ngày 1 đến ngày 11/1.

Ngày 27/1, Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Bắc và đến ngày 5/3, Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế Hà Nội kết luận bị cáo gây thương tích 4% cho bà N.

Quá trình điều tra, bị cáo Bắc khai nhận hành vi phạm tội, cho hay trong quá trình chăm sóc đã bực tức vì bà N. không chịu ăn, không phối hợp khi Bắc dọn dẹp vệ sinh… nên đã đánh nạn nhân.