Liên quan đến vụ việc cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội bị người giúp việc bạo hành từng gây phẫn nộ dư luận, sáng 14/5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Thị Bắc (46 tuổi, quê Thanh Hóa). Bắc bị truy tố về tội “hành hạ người khác”. Nạn nhân trong vụ việc là cụ bà H.T.N. (82 tuổi).

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, tại phần thẩm vấn, Bắc khai lý do hành cụ N. xuất phát từ việc bị anh C. (con trai cụ N.) giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên.

Về vấn đề này, anh C. cho hay trước khi Bắc vào làm việc, 2 bên đã thỏa thuận rõ việc gia đình sẽ giữ lại 5 triệu đồng và sẽ trả vào dịp Tết Nguyên đán. Bắc đồng ý và không hề có ý kiến gì trong quá trình làm việc.

Bị cáo Trương Thị Bắc. (Ảnh: VTV Times)

Con trai nạn nhân cho rằng Bắc quanh co, chối tội và không thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình.

Cũng tại phiên tòa, chị D. (con gái của cụ N.) nghẹn ngào kể về tình trạng của mẹ sau khi xảy ra sự việc. Theo chị D., tâm lý của cụ N. đã thay đổi rõ rệt, có biểu hiện trầm cảm. Cụ bà tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn mỗi khi nhắc đến Bắc và không còn dám thuê giúp việc. Cứ nói đến giúp việc là cụ rất sợ.

Bị cáo Bắc đã bật khóc nói: “ Thưa phiên tòa, bị cáo thừa nhận sai phạm của mình ” sau khi nghe phần trình bày của các con cụ N.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, đến trưa ngày 14/5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc 2 năm tù về tội “hành hạ người khác”. HĐXX nhận định hành vi của nữ giúp việc nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm sức khỏe, thân thể, tinh thần của người bị hại và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Chủ tọa nhấn mạnh: “ Bị cáo đã đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc mình. Bị hại là người già yếu, đau ốm, không có khả năng tự vệ ”.

Trước đó, những đoạn clip ghi lại hình ảnh Bắc hành hạ cụ N. suốt nhiều ngày trong quá trình chăm sóc cụ được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận phẫn nộ, đau xót.

Gia đình cho biết, cụ bà có biểu hiện trầm cảm sau khi bị giúp việc bạo hành.

Theo cáo trạng, giữa tháng 11/2025, cụ N. bị đột quỵ, phải điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Gia đình đã thuê Bắc chăm sóc cụ N. vào ban ngày. Sau khi cụ xuất viện, gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc cụ tại nhà riêng trên phố Lò Đúc với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, Bắc tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu ăn, hỗ trợ sinh hoạt cho cụ N.

Đầu tháng 1/2026, gia đình phát hiện cụ N. có nhiều vết bầm tím, tụ máu, sưng đỏ tại vùng tai, mắt phải, trán. Khi được hỏi, nữ giúp việc nói cụ bị ngã. Thấy nghi ngờ nên gia đình đã kiểm tra camera thì phát hiện cụ bà nhiều lần bị nữ giúp việc đánh đập. Sự việc sau đó được trình báo công an.

Cáo trạng xác định, từ ngày 2/1-11/1, Bắc liên tục có hành vi dùng tay tát vào mặt, đánh vào tay, bóp cổ, túm tóc, ấn đầu cụ bà xuống giường, kéo lê và quăng quật chân tay nạn nhân trong lúc chăm sóc, vệ sinh, thay quần áo,... Hậu quả khiến cụ N. bị thương tích 4%.